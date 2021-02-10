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Бутусов о происшествии на взводном опорном пункте на Донбассе: Находящиеся в машине проигнорировали просьбу часового подойти - он открыл огонь на поражение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бутусов о происшествии на взводном опорном пункте на Донбассе: Находящиеся в машине проигнорировали просьбу часового подойти - он открыл огонь на поражение

Таксист вывез солдата-контрактника на передовую - в полосу обороны 53-й ОМБр - и пытался скрыться, когда часовой попросил подойти. Тот открыл огонь - водитель погиб, пассажир ранен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook сообщил подробности происшествия в полосе обороны 53-й бригады.

"Резонансное происшествие в полосе обороны 53-й бригады. Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды данной бригады, которая занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. Приехал в зону ООС, и взял такси доехать до штаба. Таксисты досконально знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и самым коротким маршрутом. Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш взводный опорный пункт. Здесь проезд запрещен. Еще немного и они проехали бы в Викторовку - село уже в "серой" зоне. Солдат-часовой среагировал и открыл предупредительный огонь в воздух, у него было очень мало времени для реакции. Машина проехала блокпост и остановилась. Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди сели в машину, часовой открыл огонь на поражение. В результате таксист убит на месте, пассажир с отношением в бригаду ранен в руку. Следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Бутусов о происшествии на взводном опорном пункте на Донбассе: Находящиеся в машине проигнорировали просьбу часового подойти - он открыл огонь на поражение 01

Напомним, утром 9 февраля стало известно, что двое мужчин пытались прорваться на территорию взводного опорного пункта на Донетчине, военнослужащий применил оружие, в результате чего один из мужчин погиб, а другой - получил ранение.

Также читайте: Ряд населенных пунктов Донетчины остается без электричества, отопления и водоснабжения из-за оккупантов, - СЦКК

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Топ комментарии
+85
Ну что тут сказать - поведение и реакция солдата-часового полностью ОПРАВДАНА !!!
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10.02.2021 00:21
+70
Часовий повністю правий в цьому випадку. Цікаво, що було в мізках у тих двох, що не послухалися наказу.
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10.02.2021 00:23
+48
Статут каральної служби читали? У зоні ООС бували? Звідки вартовий мав знати, хто у машині? Крайній блок-пост - за ним Вікторовка - сіра зона вже, яка не контролюється. Ні, ну чесно, як діти малі.
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10.02.2021 00:32
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Страница 4 из 4
Сколько можно рассусоливать эту ситуацию!! Караульный обсолютно прав!! Только так можно навести порядок и в армии и среди обнаглевшего населения украины!!
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10.02.2021 14:16 Ответить
Нужно рассусоливать, чтобы бойца не посадили, поскольку есть прецеденты.
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10.02.2021 15:39 Ответить
Блин, из-за дурака таксиста (если он конечно же специально не хотел отвести будущего бойца к сепарам) теперь и он сам погиб, и боец раненій своими же, и караульного теперь местная ватная мусорня теперь прессовать будет, и не исключено, что таки посадят.
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10.02.2021 15:38 Ответить
Всё так да не так,возникают три вопроса.
1.Режим передвижения в этой зоне.
2.Какими правами обладает вооружённый военнослужащий в этой зоне.
3.Был ли обозначен предупредительными знаками этот опорный пункт.
Третий вопрос скорее к командиру.
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10.02.2021 16:24 Ответить
досить кумедно, що на десятому році війни
такий випадок має різнобічні, неоднозначні оцінки
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10.02.2021 16:49 Ответить
Жаль что в Крыму по уставу не действовали.
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10.02.2021 17:05 Ответить
Плеать, страна советов...

Ну ладно, таксист мог и свои меркантильные интересы иметь - отвезти, например, безголового новобранца прямиком к оркам, получить "днрвску" медаль "за услуги", но новобранец-то должен был понимать куда он едет и что не в его интересах на ВОПе пулю получать?!
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10.02.2021 18:15 Ответить
Недавно батальон нацгвардійців "чатував" у палаца в Київі,де шморгались "Квартал-N" перед своїми фантіками. А там блок-пост,де є реальна конкретна смертельна загроза країні,бійцям....без прикриття з тилу. Часовий ( чатовий) зробив все вірно,по уставу. Не знаю, в мирний час може і так з попереджувальним пострілом,але на передовій....повинен стріляти відразу,без дипломатіі. Все зробили вірно.
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10.02.2021 20:13 Ответить
Кацапи почнуть волати "Як це не гуманно" Бутусов про подію на взводному опорному пункті на Донбасі: Особи, які перебували в машині, проігнорували прохання вартового підійти - він відкрив вогонь на ураження - Цензор.НЕТ 8504
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10.02.2021 23:19 Ответить
))....Дивуе те,що на 7 році війни треба обясняти, що мае робити постовий.наскільки все запущено..позор
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11.02.2021 00:20 Ответить
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