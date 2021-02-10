ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.
Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что с появлением вакцин против коронавируса мир столкнулся с парадоксальной ситуацией. По его словам, с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.
Согласно последним данным, за все время в мире зафиксировано 106,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,3 миллиона человек.
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То да, ковід і його все нові різноманітні штами - "впереді планєти всєй". В порівняльній таблиці минулого сторіччя про виготовлення біологічної зброї ще відсутня "корона", не згадується і Китай, а ті "здобутки", які відображені в ній, вже здаються дитячою забавкою. БІОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА (УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА)
Ладно в первый раз не закрыли Китай, недооценили корону, ВОЗ наоборот убеждали, что нет необходимости закрывать Китай, тем самым практически миллионы людей стали жертвами того, чего могло и не быть, как , например, получилось с эбола. Но не допустить распространение уже британского штамма вполне можно было. Эта волна нового штамма уже точно на совести воз, которые ничего не делают, кроме как смешат своими рекомендациями об 'открытых окнах'
В Италии ваще есть остров где карантинили морячков, 40 дней вроде. правда х.з. зачем всех собирать в кучу, если 1 зараженный заразит не только лишь всех?
как Трамп - насмехался с вируса, потом типо обосрался, а потом за пару дней как огурец рыжий. как и наша Зеля и Елдак - тоже неск. дней и здоровенькие)
че ты мелешь то? тут статья была - закрывают Атсралию на год, только если срочный визит, или вылететь надо(к бабушке за картошкой - не считается)
писало тут шо там караул. типо без причины вылет = дурачина идет на Пу.
министр ихний высрал то