ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великій Британії штам коронавірусу був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах, і їхня загальна кількість досягла 86.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених у ПАР, Бразилії та Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлено в 44 державах, за минулий тиждень їх стало на три більше. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією. За його словами, з одного боку, старт вакцинації дає світові надію на швидке закінчення пандемії. Водночас виникають щораз нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.

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Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.