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ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великій Британії штам коронавірусу був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах, і їхня загальна кількість досягла 86.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених у ПАР, Бразилії та Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлено в 44 державах, за минулий тиждень їх стало на три більше. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією. За його словами, з одного боку, старт вакцинації дає світові надію на швидке закінчення пандемії. Водночас виникають щораз нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині

Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 885 ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 5627
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10.02.2021 07:58
+4
Ну а как вы хотели?! Бизнес, который переплюнет многие остальные. Вакцины, маски, кислородные аппараты... что там ещё? Ну, да- костюмчики космонавтов, щас новые требования появляются, в виде специальных респираторов... Этот кошмар, пожалуй, просто обязан занять призовое место, рядом с наркотиками и оружием.
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10.02.2021 07:53
+2
Це нова релігія, наркота і зброя і поруч не валялись.
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10.02.2021 08:54
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Ну а как вы хотели?! Бизнес, который переплюнет многие остальные. Вакцины, маски, кислородные аппараты... что там ещё? Ну, да- костюмчики космонавтов, щас новые требования появляются, в виде специальных респираторов... Этот кошмар, пожалуй, просто обязан занять призовое место, рядом с наркотиками и оружием.
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10.02.2021 07:53 Відповісти
Этот кошмар, пожалуй, просто обязан занять призовое место, рядом с наркотиками и оружием.

То да, ковід і його все нові різноманітні штами - "впереді планєти всєй". В порівняльній таблиці минулого сторіччя про виготовлення біологічної зброї ще відсутня "корона", не згадується і Китай, а ті "здобутки", які відображені в ній, вже здаються дитячою забавкою. БІОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА (УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА)
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10.02.2021 08:53 Відповісти
Це нова релігія, наркота і зброя і поруч не валялись.
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10.02.2021 08:54 Відповісти
В Одессе есть Чумка, которая обнесена забором, эту 'гору' , представляющую из себя кладбище безымянных трупов, умерших от чумы, нельзя копать, сносить и тд. То есть, во времена, когда не было такой цивилизации и информации, как сейчас, человечество понимало, что нужна изоляция всего, несущего угрозу распространения болезни. Не говоря уже о том, что тогда не было ВОЗ.

Ладно в первый раз не закрыли Китай, недооценили корону, ВОЗ наоборот убеждали, что нет необходимости закрывать Китай, тем самым практически миллионы людей стали жертвами того, чего могло и не быть, как , например, получилось с эбола. Но не допустить распространение уже британского штамма вполне можно было. Эта волна нового штамма уже точно на совести воз, которые ничего не делают, кроме как смешат своими рекомендациями об 'открытых окнах'
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10.02.2021 07:54 Відповісти
Можете не стараться с вами и так все ясно.
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10.02.2021 08:26 Відповісти
Білла Гейтса і доктора Баріка потібно закрити, а вже потім і Китай. Вам нагадати, що США фінансували лабораторію в Ухані до 20.04.2020 коли пандемія вже розпочалась.
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10.02.2021 08:32 Відповісти
COVID-19 розробили у Росії: експерт викрив Путіна
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10.02.2021 09:01 Відповісти
Хто такий Богуш? Він вірусолог? Це всерівно що посилатись на інформацію про ковід бабусь біля під'їзду. РФ це окупант і агресор, однак приписувати РФ створення короновірусу, який створений штучно як про це сказав лауреат Нобелівської премії Люк Монтаньє, а також написав в журналі Природна медицина з США Ральф Барік і його команда. Тому ці лайновкиди різних профанів і Богушів розумним людям ДСС. У РФ немає ні клепки ні таких лабораторій зі ступенем захисту Р4 як у Барика. РФ звичайно ворог але істина дорожча. Тому не псуйте повітря дурницями.
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10.02.2021 09:36 Відповісти
Хто натякає на співробітництво США і Китаю в плані виникнення коронавірусу? Він вірусолог? З московії? Це всерівно що посилатись на інформацію про ковід бабусь біля під'їзду. РФ це окупант і агресор, і приписувати США створення короновірусу це підігрувати агресору. І якщо цей вірус створений штучно як про це сказав лауреат Нобелівської премії Люк Монтаньє, а також написав в журналі Природна медицина з США Ральф Барік і його команда, то з його аж ніяк не витікає, що він створений Китаєм за допомогою США, а не в центрі вірусології в Новосибірську де стався вибух.
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10.02.2021 11:41 Відповісти
Це називається демагогія від ботосперми, коли на кону мільярди Гейтса і міжнародних фармкомпаній. У тупорилої РФ клепки не вистачить щоб в короновірус від летючих кажанів внести фрагмент сніду. Це ж не вжуналі РФ написано - короновірус кажанів є незаразний але ми дотор Барік зробили все щоб створити такий вірус що ліки від вірусу ***** його не беруть. І Люк Монтеньє не пише що РФ. Вас проплачених будуть ще судити в трибунналі ООН за цю біологічну зброю мальтузіанських виродків. Відверте берхливе лайно видають як істину.
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10.02.2021 11:58 Відповісти
Тут все бездоказово, лише припущення. То чого ви так нервуєте? Ви схильні звинувачувати в усьому США, а мені здається, що найвірогідніше розробником є рф-ія. Ось що каже колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ путіна по інституту КДБ Юрій Швець в інтерв'ю виданню "ГОРДОН": Після вибуху на "Векторі" Кремль запанікував. "Вирішили занести вірус в Ухань і перевести стрілки на китайців". Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-odnokursnik-putina-shvets-pislja-vibuhu-na-vektori-kreml-zapanikuvav-virishili-zanesti-virus-v-uhan-i-perevesti-strilki-na-kitajtsiv-1494168.html
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Шо за чушь.
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10.02.2021 11:18 Відповісти
Чушь гнать фуфло и посылаться на нонейм.
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10.02.2021 11:25 Відповісти
Вы ретранслируете рашистские фейки, мне даже стыдно это комментировать.
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10.02.2021 11:31 Відповісти
А мені соромно читати висосані з пальця дурниці ботосперми.
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10.02.2021 11:40 Відповісти
Еще в 16-м веке делали карантины даже в Киеве и моцкве.
В Италии ваще есть остров где карантинили морячков, 40 дней вроде. правда х.з. зачем всех собирать в кучу, если 1 зараженный заразит не только лишь всех?
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10.02.2021 08:54 Відповісти
ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 885 ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 5627
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10.02.2021 07:58 Відповісти
Давай-давай, пугай дальше.
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10.02.2021 08:13 Відповісти
смешно если бы вы заболел(не за "Барселону") ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу - Цензор.НЕТ 8843
как Трамп - насмехался с вируса, потом типо обосрался, а потом за пару дней как огурец рыжий. как и наша Зеля и Елдак - тоже неск. дней и здоровенькие)
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10.02.2021 08:56 Відповісти
У нас нет никакого "ковида", и не было.
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10.02.2021 09:33 Відповісти
дооо, материк закрыли на год, или "онивселгутиврут"?
че ты мелешь то? тут статья была - закрывают Атсралию на год, только если срочный визит, или вылететь надо(к бабушке за картошкой - не считается)
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10.02.2021 10:14 Відповісти
Закрыли на выезд по следующей причине: пока здесь идут внутриполитические разборки (федеральное правительство постепенно отбирает власть у правительств штатов,т.е. укрепляет федерацию), население получило специальные выплаты от собеса, таким образом чтобы оно могло перекантоваться и не разбежалось по другим странам. Понятное стремление правящего класса: не дать рабочей силе исчезнуть.
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10.02.2021 10:28 Відповісти
Так шо там закрыли? Australian open идёт актуально. Все заезды тенниса там сейчас.
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10.02.2021 11:28 Відповісти
а я откуда знаю?
писало тут шо там караул. типо без причины вылет = дурачина идет на Пу.
министр ихний высрал то
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10.02.2021 11:45 Відповісти
Ну, связи с ЮАР или Японией Украине не грозят!
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10.02.2021 10:46 Відповісти
 
 