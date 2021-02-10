ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великій Британії штам коронавірусу був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах, і їхня загальна кількість досягла 86.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.
Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених у ПАР, Бразилії та Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлено в 44 державах, за минулий тиждень їх стало на три більше. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.
Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією. За його словами, з одного боку, старт вакцинації дає світові надію на швидке закінчення пандемії. Водночас виникають щораз нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.
Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.
Будь ласка, зачекайте...
То да, ковід і його все нові різноманітні штами - "впереді планєти всєй". В порівняльній таблиці минулого сторіччя про виготовлення біологічної зброї ще відсутня "корона", не згадується і Китай, а ті "здобутки", які відображені в ній, вже здаються дитячою забавкою. БІОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА (УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА)
Ладно в первый раз не закрыли Китай, недооценили корону, ВОЗ наоборот убеждали, что нет необходимости закрывать Китай, тем самым практически миллионы людей стали жертвами того, чего могло и не быть, как , например, получилось с эбола. Но не допустить распространение уже британского штамма вполне можно было. Эта волна нового штамма уже точно на совести воз, которые ничего не делают, кроме как смешат своими рекомендациями об 'открытых окнах'
В Италии ваще есть остров где карантинили морячков, 40 дней вроде. правда х.з. зачем всех собирать в кучу, если 1 зараженный заразит не только лишь всех?
как Трамп - насмехался с вируса, потом типо обосрался, а потом за пару дней как огурец рыжий. как и наша Зеля и Елдак - тоже неск. дней и здоровенькие)
че ты мелешь то? тут статья была - закрывают Атсралию на год, только если срочный визит, или вылететь надо(к бабушке за картошкой - не считается)
писало тут шо там караул. типо без причины вылет = дурачина идет на Пу.
министр ихний высрал то