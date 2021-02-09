Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині
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Місцем виникнення нового коронавірусу SARS-CoV-2 може бути не провінція Вухань.
Про це заявили експерти ВООЗ на підсумковому брифінгу за результатами поїздки у Китай, де вони кілька тижнів вивчали походження коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Так, міжнародна група вчених припускає, що COVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста до перших зареєстрованих випадків.
Крім того, група вчених ВООЗ підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині. Перша гіпотеза – людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана.
Друга гіпотеза – перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.
Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти. Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".
Глава експертної місії ВООЗ у Китаї Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.
Нагадаємо, 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка досліджує походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
Групі з 14 осіб вдалося відвідати місця, які зіграли важливу роль у поширенні вірусу на старті пандемії. Співпраця з китайськими вченими дуже допомогла у розслідуванні ВООЗ. Так, вдалося спростувати попередні версії про витік вірусу з науково-дослідного центру, який вивчає віруси кажанів, і його першу появу на ринку в Ухані - вдалося знайти перші випадки захворювання, не пов'язані зі співробітниками і покупцями ринку.
Крім того, стало відомо, що вже на самому початку пандемії частина хворих переносила коронавірус безсимптомно або у формі, яка практично не відрізнялася від звичайної застуди.
Будь ласка, зачекайте...
титекрусни не раскрыта.
Не даром их Трамп нахер послал.
Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
И еще больше сомневаюсь в способности кацапов создать что-то хоть отдаленно похожее.
https://tayga.info/151954
а это про высокую смертность :
https://tayga.info/151949
Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
Навпаки, чітко писали, що гарантій нема.
Більше того, щеплені (навіть безсимптомні) здатні передавати-поширювати вірус.
Але населення масово біжить щеплюватися. Інші - примусово беруть.
Но мы то знаем, что все не так на самом деле
Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
Такими и им подобными комментариями сопровождают вяликий триумф всемирно любимой чудо-вакцины «Спутник V» бессовестные провокаторы, танцующие под дудку фармацевтической закулисы, но никакие ухищрения заокеанских раздувателей войны не в силах остановить победное шествие русского зелья по планете. Стоит ли удивляться, что последним шансом стоящего на грани банкротства «Пфайзера» на хоть какой-либо сбыт своего залежалого товара стала Украина?
Конечно же, нет. Понимая, как все это нелепо выглядит, ястребы Пентагона на днях состряпали для западной прессы ряд статей о том, что Россия якобы ведет пропагандистскую кампанию против горе-вакцин «Pfizer»и «Moderna», основанную на вранье и манипуляциях, одновременно расхваливая свой «Спутник», - но кто в здравом уме способен поверить в такую нелепость?.. Общеизвестно, что уже сейчас количество жертв американских вакцин сопоставимо с количеством погибших в Вяликой отечественной войне, когда Россия освободила мир от коричневой чумы.
Напомним, Россия освободила мир от коричневой чумы.
Известно также, что все люди, скончавшиеся после (а особенно до) укола смертельного пфайзера, сделали это в больших мучениях, а те, кто выжил, позавидовали мертвым. Таков был, в частности, мальчик Максим - военнослужащий в/ч 83576 армии РФ, базирующейся в Крыму. «Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!» - восклицает возмущенная американским беспределом бабушка юного витязя, но чего уж теперь возмущаться. Командование предлагало Максиму уколоть безвредный чудодейственный «Спутник», однако парень заупрямился: не хочу, говорит, ваш «Спутник» поганый, хочу американский «Пфайзер», мне о нем говорил Навальный! Вот дурак, нашел кого слушать. Но делать было нечего - покручинилось командование, да и дало Максиму «Пфайзер», чай не в тоталитарной Украине дело было, - в свободном Крыму. Вот и скособочила Максима смертельная гангрена, будет теперь добрым молодцам урок.
Стоит ли удивляться, что сегодня весь мир массово отказывается от американских вакцин и мечтает об удивительном «Спутнике», как во времена Вяликой отечественной войны мечтал о том, чтобы Россия освободила его от коричневой чумы? «Пока в странах Запада пытаются решить множество проблем с вакцинацией - от нехватки препаратов до боязни некоторых стран не получить вакцину вовсе, - в России можно поставить прививку, буквально не отвлекаясь от покупок в магазине, пишут западные СМИ, - пишут российские СМИ. - В России по вопросу вакцинирования нет ни очередей, ни ограничений по возрасту, ни по гражданству». Где поймают, там и колют. Нагнулась бабушка за хлебом в магазине - а в заднице уже шприц вяликий, чудотворный! Так и привилась, не отвлекаясь от покупок.
Запад скрипит зубами от зависти, а поделать ничего не может. Как сообщают источники телеканала «Царьград», уже вовсю процветает международная контрабанда «Спутника», в частности, в США, где его массово вводят себе самые богатые люди, ведь «Спутник» неприхотлив в транспортировке, дешев, эффективен, распрекрасен. Пфайзера, конечно, везде как грязи, да только кому он нужен?
Российские специалисты знают ответ и на этот вопрос. «Теперь единственный шанс США и западных фармацевтических гигантов сбыть свою продукцию - это Украина. Это государство начисто лишено суверенитета и делает всё по указке американского посольства, - пишет российская пресса. - Министр здравоохранения Степанов на выходе из посольства США молча потупил глаза, а представитель США честно сказала, что Украина не будет покупать русскую вакцину. И точка». Уже сейчас на территории Украины действуют тайные лаборатории ЦРУ, в которых адский «Пфайзер» варит свое сатанинское варево. Как сообщают российские СМИ, в населённых пунктах, где развёрнуты такие лаборатории, дикие животные выходят умирать к людям, а пчёлы гибнут роями.
Вот к каким ужасным последствиям приводит отказ от «Спутника». Купите его уже хоть кто-нибудь.
Всех желающих помочь украинской армии делать последствия для российских наемников на Донбассе еще более ужасными просят обращаться в фонд «Повернись живим».
Василий Рыбников
Підказую: кацапи!
2. Кто то закусил стейком из динозавра (легкая прожарка с кровью)
3. Целенаправленно разработан в лаборатории (версия не рассматривается тк слишком фантастична)
1. Вирус иначальный и антивирус были созданы давно и в лаборатории, в которой был пожар. Это аксиома, не подлежит даже обсуждению. Страна организатор известна.
2. Имея доступ к этой лаборатории, а там умышленно выведен персонал и корпус был закрыт и опечатан!, маленькие зеленые провели изменения в геноме вируса.....но не успели.Детали не важны. После пожара, вирусы(целая коллекция!!! вы дааже не представляете их стоимость) были уничтожены.
3. Собрав остатки вируса, после пожара, его воссоздали снова. И осуществив скрытые атаки по всему миру....даже на одинокие острова. Не говорите мне, что он прыгает морем.
4. Старая вакцина, известная как Спутник файв, была подтасована под изначальный вирус, она оказалась неповреждена. Вот ее и толканули....лохам, типа Мертвечука, как панацею от всех бед.
И еще одно, каждый должен понимать, что если вирус меняет структуру мозга, то вакцина вообще может заменить весь школьный курс образования. Это практика других цивилизаций.Весь курс можно запрограммировать в ДНК.....и передать одним уколом!!!
Вы должны это четко понимать!!!