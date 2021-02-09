Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині

Місцем виникнення нового коронавірусу SARS-CoV-2 може бути не провінція Вухань.

Про це заявили експерти ВООЗ на підсумковому брифінгу за результатами поїздки у Китай, де вони кілька тижнів вивчали походження коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Так, міжнародна група вчених припускає, що COVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста до перших зареєстрованих випадків.

Крім того, група вчених ВООЗ підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині. Перша гіпотеза – людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана.

Друга гіпотеза – перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.

Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти. Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".

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Глава експертної місії ВООЗ у Китаї Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Нагадаємо, 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка досліджує походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

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Групі з 14 осіб вдалося відвідати місця, які зіграли важливу роль у поширенні вірусу на старті пандемії. Співпраця з китайськими вченими дуже допомогла у розслідуванні ВООЗ. Так, вдалося спростувати попередні версії про витік вірусу з науково-дослідного центру, який вивчає віруси кажанів, і його першу появу на ринку в Ухані - вдалося знайти перші випадки захворювання, не пов'язані зі співробітниками і покупцями ринку.

Крім того, стало відомо, що вже на самому початку пандемії частина хворих переносила коронавірус безсимптомно або у формі, яка практично не відрізнялася від звичайної застуди.

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