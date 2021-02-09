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Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині

Місцем виникнення нового коронавірусу SARS-CoV-2 може бути не провінція Вухань.

Про це заявили експерти ВООЗ на підсумковому брифінгу за результатами поїздки у Китай, де вони кілька тижнів вивчали походження коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Так, міжнародна група вчених припускає, що COVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста до перших зареєстрованих випадків.

Крім того, група вчених ВООЗ підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині. Перша гіпотеза – людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана.

Друга гіпотеза – перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.

Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти. Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".

Читайте також: Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання

Глава експертної місії ВООЗ у Китаї Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Нагадаємо, 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка досліджує походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї

Групі з 14 осіб вдалося відвідати місця, які зіграли важливу роль у поширенні вірусу на старті пандемії. Співпраця з китайськими вченими дуже допомогла у розслідуванні ВООЗ. Так, вдалося спростувати попередні версії про витік вірусу з науково-дослідного центру, який вивчає віруси кажанів, і його першу появу на ринку в Ухані - вдалося знайти перші випадки захворювання, не пов'язані зі співробітниками і покупцями ринку.

Крім того, стало відомо, що вже на самому початку пандемії частина хворих переносила коронавірус безсимптомно або у формі, яка практично не відрізнялася від звичайної застуди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ

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Топ коментарі
+11
Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
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09.02.2021 22:07
+10
Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
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09.02.2021 22:03
+7
Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

https://tayga.info/151954

а это про высокую смертность :
https://tayga.info/151949
Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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09.02.2021 22:17
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09.02.2021 21:52 Відповісти
а ты кацап не подсказывай...!
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09.02.2021 21:53 Відповісти
опередил..
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09.02.2021 21:53 Відповісти
конечно - Во-Во эту новость ждал...!
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09.02.2021 21:55 Відповісти
Странный вопрос! Ответ же очевиден - через телевизор. Только там, в телевизоре и шире в СМИ , Ковид и живет.
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09.02.2021 21:54 Відповісти
Короче, китайозы ни вчом невиноватые.
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09.02.2021 21:55 Відповісти
ВОЗ-бараны, и ктому же-ОПГ.
Не даром их Трамп нахер послал.
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
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09.02.2021 22:03 Відповісти
Кацапы даже навального не смогли отравить не обосравшись. А то вирус.
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09.02.2021 22:12 Відповісти
ПОтому и утечка на Векторе, потому и не смогли отравить Навального, потому и питание не могут космонавтам своим обеспечить, потому и арабов умудрились врагами сделать и т.д. и т.п - это все звенья одной цепи, не находите?.
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09.02.2021 22:26 Відповісти
Я сомневаюсь что Ковид искуственний вирус. Очень уж низкий уровень смертности.
И еще больше сомневаюсь в способности кацапов создать что-то хоть отдаленно похожее.
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09.02.2021 22:37 Відповісти
Рукожопость. Наверно от пьянки.
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09.02.2021 23:18 Відповісти
Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

https://tayga.info/151954

а это про высокую смертность :
https://tayga.info/151949
Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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09.02.2021 22:17 Відповісти
Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5794 Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5014
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09.02.2021 21:57 Відповісти
Все это можно было придумать на диване в ВОЗе без покатушек по Уханю.
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09.02.2021 21:58 Відповісти
А ВОЗ и ньіне там...
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09.02.2021 22:01 Відповісти
вперше коронавірус зародився в тілі гібридної істоти, народженої від свині і собаки
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09.02.2021 21:58 Відповісти
Не знаю що і казати...Зявилась офіційна інформація про те що вже захворіли коронавірусом вакциновані люди,правда влада каже що хвороба протікає намного легше.Але я чомусь нікому не вірю так як та же влада запевняла що вакциновані вже не захворіють.
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09.02.2021 21:59 Відповісти
не помиляється тільки ніхто
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Якраз таких запевнень я ніде не бачила.
Навпаки, чітко писали, що гарантій нема.
Більше того, щеплені (навіть безсимптомні) здатні передавати-поширювати вірус.
Але населення масово біжить щеплюватися. Інші - примусово беруть.
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10.02.2021 03:07 Відповісти
Невже хтось чекав на чіткі відповіді, серйозно?
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09.02.2021 22:00 Відповісти
Чітких відповідей і бути не може.Хто в чомусь народ запевняє того потрібно зливати в унітаз.
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09.02.2021 22:07 Відповісти
В Китае заболело меньше людей чем умерло в Италии. Может очагом была Европа, а не Китай.
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09.02.2021 22:00 Відповісти
Очагом была паРаша...с ее взрывам в новосибирске в центре вирусологии ...в 2019-м году.......
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09.02.2021 22:03 Відповісти
А сколько винторогого скота пало в паРаше...то большая военная тайна....да и зачем знать если бабы еще нарожают...
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09.02.2021 22:04 Відповісти
Как известно, тяжело переносят ковид люди второй группы крови. Эта група крови преобладает у европейцев. Поэтому они больше всего и страдают от ковида. Из лабараторий вышел вирус или нет, не знаю... но факт на лицо: от этого вируса больше всего страдают европейцы.
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10.02.2021 09:24 Відповісти
дуже дивно, що вони хоча щось знайшли після ретельної підчистки владою Китаю...
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Вы к свинособакам забыли заехать и там поискать источник заражения:
Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5801
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09.02.2021 22:03 Відповісти
Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині - Цензор.НЕТ 5952
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09.02.2021 22:32 Відповісти
Сожрал чувак на базаре мышь летучую и начхал на всех. А те на других начхали и заразились. Так гласит легенда.
Но мы то знаем, что все не так на самом деле Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 9197
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09.02.2021 22:06 Відповісти
Ну от який сенс через рік їхати? Що там вже можна знайти?
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09.02.2021 22:06 Відповісти
Знайти тваринку, на яку можна знов все повісити - вони ж натякнули. Кажу ж - скоро за тварин візьмуться, думаю, за кішок чи собак.
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
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09.02.2021 22:07 Відповісти
"Вколи говно и поддержи Россию"
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Такими и им подобными комментариями сопровождают вяликий триумф всемирно любимой чудо-вакцины «Спутник V» бессовестные провокаторы, танцующие под дудку фармацевтической закулисы, но никакие ухищрения заокеанских раздувателей войны не в силах остановить победное шествие русского зелья по планете. Стоит ли удивляться, что последним шансом стоящего на грани банкротства «Пфайзера» на хоть какой-либо сбыт своего залежалого товара стала Украина?

Конечно же, нет. Понимая, как все это нелепо выглядит, ястребы Пентагона на днях состряпали для западной прессы ряд статей о том, что Россия якобы ведет пропагандистскую кампанию против горе-вакцин «Pfizer»и «Moderna», основанную на вранье и манипуляциях, одновременно расхваливая свой «Спутник», - но кто в здравом уме способен поверить в такую нелепость?.. Общеизвестно, что уже сейчас количество жертв американских вакцин сопоставимо с количеством погибших в Вяликой отечественной войне, когда Россия освободила мир от коричневой чумы.

Напомним, Россия освободила мир от коричневой чумы.

Известно также, что все люди, скончавшиеся после (а особенно до) укола смертельного пфайзера, сделали это в больших мучениях, а те, кто выжил, позавидовали мертвым. Таков был, в частности, мальчик Максим - военнослужащий в/ч 83576 армии РФ, базирующейся в Крыму. «Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!» - восклицает возмущенная американским беспределом бабушка юного витязя, но чего уж теперь возмущаться. Командование предлагало Максиму уколоть безвредный чудодейственный «Спутник», однако парень заупрямился: не хочу, говорит, ваш «Спутник» поганый, хочу американский «Пфайзер», мне о нем говорил Навальный! Вот дурак, нашел кого слушать. Но делать было нечего - покручинилось командование, да и дало Максиму «Пфайзер», чай не в тоталитарной Украине дело было, - в свободном Крыму. Вот и скособочила Максима смертельная гангрена, будет теперь добрым молодцам урок.

Стоит ли удивляться, что сегодня весь мир массово отказывается от американских вакцин и мечтает об удивительном «Спутнике», как во времена Вяликой отечественной войны мечтал о том, чтобы Россия освободила его от коричневой чумы? «Пока в странах Запада пытаются решить множество проблем с вакцинацией - от нехватки препаратов до боязни некоторых стран не получить вакцину вовсе, - в России можно поставить прививку, буквально не отвлекаясь от покупок в магазине, пишут западные СМИ, - пишут российские СМИ. - В России по вопросу вакцинирования нет ни очередей, ни ограничений по возрасту, ни по гражданству». Где поймают, там и колют. Нагнулась бабушка за хлебом в магазине - а в заднице уже шприц вяликий, чудотворный! Так и привилась, не отвлекаясь от покупок.

Запад скрипит зубами от зависти, а поделать ничего не может. Как сообщают источники телеканала «Царьград», уже вовсю процветает международная контрабанда «Спутника», в частности, в США, где его массово вводят себе самые богатые люди, ведь «Спутник» неприхотлив в транспортировке, дешев, эффективен, распрекрасен. Пфайзера, конечно, везде как грязи, да только кому он нужен?

Российские специалисты знают ответ и на этот вопрос. «Теперь единственный шанс США и западных фармацевтических гигантов сбыть свою продукцию - это Украина. Это государство начисто лишено суверенитета и делает всё по указке американского посольства, - пишет российская пресса. - Министр здравоохранения Степанов на выходе из посольства США молча потупил глаза, а представитель США честно сказала, что Украина не будет покупать русскую вакцину. И точка». Уже сейчас на территории Украины действуют тайные лаборатории ЦРУ, в которых адский «Пфайзер» варит свое сатанинское варево. Как сообщают российские СМИ, в населённых пунктах, где развёрнуты такие лаборатории, дикие животные выходят умирать к людям, а пчёлы гибнут роями.

Вот к каким ужасным последствиям приводит отказ от «Спутника». Купите его уже хоть кто-нибудь.

Всех желающих помочь украинской армии делать последствия для российских наемников на Донбассе еще более ужасными просят обращаться в фонд «Повернись живим».

Василий Рыбников
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09.02.2021 22:12 Відповісти
"...Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса..."

Підказую: кацапи!
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09.02.2021 22:32 Відповісти
1. Инопланетяне завезли
2. Кто то закусил стейком из динозавра (легкая прожарка с кровью)
3. Целенаправленно разработан в лаборатории (версия не рассматривается тк слишком фантастична)
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09.02.2021 23:18 Відповісти
Ну давайте я свою толкану. Фсьо равно диван эксперд, спроса нет на мой концерт.
1. Вирус иначальный и антивирус были созданы давно и в лаборатории, в которой был пожар. Это аксиома, не подлежит даже обсуждению. Страна организатор известна.
2. Имея доступ к этой лаборатории, а там умышленно выведен персонал и корпус был закрыт и опечатан!, маленькие зеленые провели изменения в геноме вируса.....но не успели.Детали не важны. После пожара, вирусы(целая коллекция!!! вы дааже не представляете их стоимость) были уничтожены.
3. Собрав остатки вируса, после пожара, его воссоздали снова. И осуществив скрытые атаки по всему миру....даже на одинокие острова. Не говорите мне, что он прыгает морем.
4. Старая вакцина, известная как Спутник файв, была подтасована под изначальный вирус, она оказалась неповреждена. Вот ее и толканули....лохам, типа Мертвечука, как панацею от всех бед.
И еще одно, каждый должен понимать, что если вирус меняет структуру мозга, то вакцина вообще может заменить весь школьный курс образования. Это практика других цивилизаций.Весь курс можно запрограммировать в ДНК.....и передать одним уколом!!!
Вы должны это четко понимать!!!
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10.02.2021 07:06 Відповісти
 
 