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Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку

Местом возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2 может быть не провинция Ухань.

Об этом заявили эксперты ВОЗ на итоговом брифинге по результатам поездки в Китай, где они несколько недель изучали происхождение коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, международная группа ученых предполагает, что COVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города до первых зарегистрированных случаев.

Кроме того, группа ученых ВОЗ подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку. Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 получила полный доступ к объектам для изучения в Китае

Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она требует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты. Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Глава экспертной миссии ВОЗ в Китае Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди любого вида животных не было его широкого распространения.

Напомним, 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.

Также читайте: Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань, у работников которого впервые выявили COVID-19

Группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. Сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ. Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане - удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.

Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.

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Топ комментарии
+11
Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
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09.02.2021 22:07
+10
Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
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09.02.2021 22:03
+7
Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

https://tayga.info/151954

а это про высокую смертность :
https://tayga.info/151949
Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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09.02.2021 22:17
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Тема титек русни не раскрыта.
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09.02.2021 21:52 Ответить
а ты кацап не подсказывай...!
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09.02.2021 21:53 Ответить
опередил..
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09.02.2021 21:53 Ответить
конечно - Во-Во эту новость ждал...!
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09.02.2021 21:55 Ответить
Странный вопрос! Ответ же очевиден - через телевизор. Только там, в телевизоре и шире в СМИ , Ковид и живет.
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09.02.2021 21:54 Ответить
Короче, китайозы ни вчом невиноватые.
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09.02.2021 21:55 Ответить
ВОЗ-бараны, и ктому же-ОПГ.
Не даром их Трамп нахер послал.
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09.02.2021 22:01 Ответить
Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
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09.02.2021 22:03 Ответить
Кацапы даже навального не смогли отравить не обосравшись. А то вирус.
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09.02.2021 22:12 Ответить
ПОтому и утечка на Векторе, потому и не смогли отравить Навального, потому и питание не могут космонавтам своим обеспечить, потому и арабов умудрились врагами сделать и т.д. и т.п - это все звенья одной цепи, не находите?.
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09.02.2021 22:26 Ответить
Я сомневаюсь что Ковид искуственний вирус. Очень уж низкий уровень смертности.
И еще больше сомневаюсь в способности кацапов создать что-то хоть отдаленно похожее.
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09.02.2021 22:37 Ответить
Рукожопость. Наверно от пьянки.
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09.02.2021 23:18 Ответить
Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

https://tayga.info/151954

а это про высокую смертность :
https://tayga.info/151949
Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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09.02.2021 22:17 Ответить
Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5794 Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5014
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09.02.2021 21:57 Ответить
Все это можно было придумать на диване в ВОЗе без покатушек по Уханю.
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09.02.2021 21:58 Ответить
А ВОЗ и ньіне там...
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09.02.2021 22:01 Ответить
вперше коронавірус зародився в тілі гібридної істоти, народженої від свині і собаки
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09.02.2021 21:58 Ответить
Не знаю що і казати...Зявилась офіційна інформація про те що вже захворіли коронавірусом вакциновані люди,правда влада каже що хвороба протікає намного легше.Але я чомусь нікому не вірю так як та же влада запевняла що вакциновані вже не захворіють.
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09.02.2021 21:59 Ответить
не помиляється тільки ніхто
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09.02.2021 22:01 Ответить
Якраз таких запевнень я ніде не бачила.
Навпаки, чітко писали, що гарантій нема.
Більше того, щеплені (навіть безсимптомні) здатні передавати-поширювати вірус.
Але населення масово біжить щеплюватися. Інші - примусово беруть.
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10.02.2021 03:07 Ответить
Невже хтось чекав на чіткі відповіді, серйозно?
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09.02.2021 22:00 Ответить
Чітких відповідей і бути не може.Хто в чомусь народ запевняє того потрібно зливати в унітаз.
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09.02.2021 22:07 Ответить
В Китае заболело меньше людей чем умерло в Италии. Может очагом была Европа, а не Китай.
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09.02.2021 22:00 Ответить
Очагом была паРаша...с ее взрывам в новосибирске в центре вирусологии ...в 2019-м году.......
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09.02.2021 22:03 Ответить
А сколько винторогого скота пало в паРаше...то большая военная тайна....да и зачем знать если бабы еще нарожают...
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09.02.2021 22:04 Ответить
Как известно, тяжело переносят ковид люди второй группы крови. Эта група крови преобладает у европейцев. Поэтому они больше всего и страдают от ковида. Из лабараторий вышел вирус или нет, не знаю... но факт на лицо: от этого вируса больше всего страдают европейцы.
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10.02.2021 09:24 Ответить
дуже дивно, що вони хоча щось знайшли після ретельної підчистки владою Китаю...
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09.02.2021 22:01 Ответить
Вы к свинособакам забыли заехать и там поискать источник заражения:
Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 5801
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09.02.2021 22:03 Ответить
Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині - Цензор.НЕТ 5952
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09.02.2021 22:32 Ответить
Сожрал чувак на базаре мышь летучую и начхал на всех. А те на других начхали и заразились. Так гласит легенда.
Но мы то знаем, что все не так на самом деле Эксперты ВОЗ представили четыре гипотезы относительно того, как COVID-19 передался человеку - Цензор.НЕТ 9197
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09.02.2021 22:06 Ответить
Ну от який сенс через рік їхати? Що там вже можна знайти?
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09.02.2021 22:06 Ответить
Знайти тваринку, на яку можна знов все повісити - вони ж натякнули. Кажу ж - скоро за тварин візьмуться, думаю, за кішок чи собак.
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09.02.2021 23:14 Ответить
Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
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09.02.2021 22:07 Ответить
"Вколи говно и поддержи Россию"
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Такими и им подобными комментариями сопровождают вяликий триумф всемирно любимой чудо-вакцины «Спутник V» бессовестные провокаторы, танцующие под дудку фармацевтической закулисы, но никакие ухищрения заокеанских раздувателей войны не в силах остановить победное шествие русского зелья по планете. Стоит ли удивляться, что последним шансом стоящего на грани банкротства «Пфайзера» на хоть какой-либо сбыт своего залежалого товара стала Украина?

Конечно же, нет. Понимая, как все это нелепо выглядит, ястребы Пентагона на днях состряпали для западной прессы ряд статей о том, что Россия якобы ведет пропагандистскую кампанию против горе-вакцин «Pfizer»и «Moderna», основанную на вранье и манипуляциях, одновременно расхваливая свой «Спутник», - но кто в здравом уме способен поверить в такую нелепость?.. Общеизвестно, что уже сейчас количество жертв американских вакцин сопоставимо с количеством погибших в Вяликой отечественной войне, когда Россия освободила мир от коричневой чумы.

Напомним, Россия освободила мир от коричневой чумы.

Известно также, что все люди, скончавшиеся после (а особенно до) укола смертельного пфайзера, сделали это в больших мучениях, а те, кто выжил, позавидовали мертвым. Таков был, в частности, мальчик Максим - военнослужащий в/ч 83576 армии РФ, базирующейся в Крыму. «Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!» - восклицает возмущенная американским беспределом бабушка юного витязя, но чего уж теперь возмущаться. Командование предлагало Максиму уколоть безвредный чудодейственный «Спутник», однако парень заупрямился: не хочу, говорит, ваш «Спутник» поганый, хочу американский «Пфайзер», мне о нем говорил Навальный! Вот дурак, нашел кого слушать. Но делать было нечего - покручинилось командование, да и дало Максиму «Пфайзер», чай не в тоталитарной Украине дело было, - в свободном Крыму. Вот и скособочила Максима смертельная гангрена, будет теперь добрым молодцам урок.

Стоит ли удивляться, что сегодня весь мир массово отказывается от американских вакцин и мечтает об удивительном «Спутнике», как во времена Вяликой отечественной войны мечтал о том, чтобы Россия освободила его от коричневой чумы? «Пока в странах Запада пытаются решить множество проблем с вакцинацией - от нехватки препаратов до боязни некоторых стран не получить вакцину вовсе, - в России можно поставить прививку, буквально не отвлекаясь от покупок в магазине, пишут западные СМИ, - пишут российские СМИ. - В России по вопросу вакцинирования нет ни очередей, ни ограничений по возрасту, ни по гражданству». Где поймают, там и колют. Нагнулась бабушка за хлебом в магазине - а в заднице уже шприц вяликий, чудотворный! Так и привилась, не отвлекаясь от покупок.

Запад скрипит зубами от зависти, а поделать ничего не может. Как сообщают источники телеканала «Царьград», уже вовсю процветает международная контрабанда «Спутника», в частности, в США, где его массово вводят себе самые богатые люди, ведь «Спутник» неприхотлив в транспортировке, дешев, эффективен, распрекрасен. Пфайзера, конечно, везде как грязи, да только кому он нужен?

Российские специалисты знают ответ и на этот вопрос. «Теперь единственный шанс США и западных фармацевтических гигантов сбыть свою продукцию - это Украина. Это государство начисто лишено суверенитета и делает всё по указке американского посольства, - пишет российская пресса. - Министр здравоохранения Степанов на выходе из посольства США молча потупил глаза, а представитель США честно сказала, что Украина не будет покупать русскую вакцину. И точка». Уже сейчас на территории Украины действуют тайные лаборатории ЦРУ, в которых адский «Пфайзер» варит свое сатанинское варево. Как сообщают российские СМИ, в населённых пунктах, где развёрнуты такие лаборатории, дикие животные выходят умирать к людям, а пчёлы гибнут роями.

Вот к каким ужасным последствиям приводит отказ от «Спутника». Купите его уже хоть кто-нибудь.

Всех желающих помочь украинской армии делать последствия для российских наемников на Донбассе еще более ужасными просят обращаться в фонд «Повернись живим».

Василий Рыбников
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09.02.2021 22:12 Ответить
"...Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса..."

Підказую: кацапи!
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09.02.2021 22:32 Ответить
1. Инопланетяне завезли
2. Кто то закусил стейком из динозавра (легкая прожарка с кровью)
3. Целенаправленно разработан в лаборатории (версия не рассматривается тк слишком фантастична)
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09.02.2021 23:18 Ответить
Ну давайте я свою толкану. Фсьо равно диван эксперд, спроса нет на мой концерт.
1. Вирус иначальный и антивирус были созданы давно и в лаборатории, в которой был пожар. Это аксиома, не подлежит даже обсуждению. Страна организатор известна.
2. Имея доступ к этой лаборатории, а там умышленно выведен персонал и корпус был закрыт и опечатан!, маленькие зеленые провели изменения в геноме вируса.....но не успели.Детали не важны. После пожара, вирусы(целая коллекция!!! вы дааже не представляете их стоимость) были уничтожены.
3. Собрав остатки вируса, после пожара, его воссоздали снова. И осуществив скрытые атаки по всему миру....даже на одинокие острова. Не говорите мне, что он прыгает морем.
4. Старая вакцина, известная как Спутник файв, была подтасована под изначальный вирус, она оказалась неповреждена. Вот ее и толканули....лохам, типа Мертвечука, как панацею от всех бед.
И еще одно, каждый должен понимать, что если вирус меняет структуру мозга, то вакцина вообще может заменить весь школьный курс образования. Это практика других цивилизаций.Весь курс можно запрограммировать в ДНК.....и передать одним уколом!!!
Вы должны это четко понимать!!!
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10.02.2021 07:06 Ответить
 
 