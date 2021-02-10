62 населенных пункта в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 62 населенных пункта в 5 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20, Закарпатская - 9 Киевская - 6 и Одесская - 6", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации "Укравтодора" проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Согласно предварительному решению КГГА о запрете въезда в г. Киева крупногабаритного транспорта, с 3:00 10 февраля с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М -03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев -Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей. На въездах в г. Киева ГСЧС развернула 8 пунктов обогрева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей фур, - КГГА

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 10 человек личного состава.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 420 транспортных средств (из них 13 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 709 лицам.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 2 тыс. 735 человек и 1 тыс. 459 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 1 тыс. 959 человек и 1 тыс. 241 ед. техники, от ГСЧС 776 человек и 218 ед. техники.

Координацию действий по транспортному сообщению осуществляет межведомственные штабы "Укравтодора" и Службы автомобильных дорог в областях.