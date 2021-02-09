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На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей фур, - КГГА

На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей фур, - КГГА

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила на въездах в Киев пункты обогрева для водителей фур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта. Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

Также сообщается, что спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

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Как сообщалось ранее, в связи со сложными погодными условиями в Киеве столичные власти просят родителей по возможности оставлять детей дома и не вести в школы и детсады.

КГГА (2978) непогода (816) морозы (198) ГСЧС (4946)


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А накуя ?? На всіх траках вже давно автономка в комплектації
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09.02.2021 07:31 Ответить
Той самий випадок, коли вчинок трохи дебільний, але шкоди нікому не принесе.
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09.02.2021 07:39 Ответить
Так , просто той хто це замутив не в темi що дальнобоi мають автономний обігрів і чай з кавоварками на борту
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09.02.2021 07:43 Ответить
"обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем"
Пєчєньки звичайно ж від Нуланд. Наколоті. Ну то таке. Хто там вчора стращав мене морозом? Зараз за вікном ні тепла, ні холоду. Нуль.
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09.02.2021 07:44 Ответить
А у нас -10 і замітає. Я годину лише подвір'я розкопував. На роботу пішки- дороги не чищені. У нас голова громади- молодий наркоман, точно Зеленський, тільки вищий.
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09.02.2021 07:53 Ответить
я так розумію , що якби жінка очолювала вашу місцеву громаду , була би проституткою ... 🤦
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09.02.2021 07:58 Ответить
Ні. Я цілком серйозно. Він на коноплі та спайсах уже років десять сидить. Двічі батьки лікували.
А от тебе я знаю по форуму. Лизати дупу владі- для тебе то скрєпа.
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09.02.2021 08:07 Ответить
 
 