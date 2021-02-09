На въездах в Киев обустроили пункты обогрева для водителей фур, - КГГА

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила на въездах в Киев пункты обогрева для водителей фур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуты пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта. Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

Также сообщается, что спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

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Как сообщалось ранее, в связи со сложными погодными условиями в Киеве столичные власти просят родителей по возможности оставлять детей дома и не вести в школы и детсады.