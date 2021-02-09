На в'їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв фур, - КМДА

Державна служба з надзвичайних ситуацій облаштувала на в'їздах до Києва пункти обігріву для водіїв фур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"На 8 в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях відстою великогабаритного транспорту. Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти", - йдеться в повідомленні.

Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками: Обухів-Дніпро, Одеса, Бориспіль-Харків, Вишгород-Овруч, Ірпінь-Ковель, Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари-Чернігів.

Також повідомляється, що рятувальні намети встановлено із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

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Як повідомлялося раніше, у зв'язку зі складними погодними умовами в Києві столична влада просить батьків по можливості залишати дітей вдома і не вести до шкіл і дитсадків.