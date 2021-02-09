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На в'їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв фур, - КМДА

На в'їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв фур, - КМДА

Державна служба з надзвичайних ситуацій облаштувала на в'їздах до Києва пункти обігріву для водіїв фур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"На 8 в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях відстою великогабаритного транспорту. Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти", - йдеться в повідомленні.

Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками: Обухів-Дніпро, Одеса, Бориспіль-Харків, Вишгород-Овруч, Ірпінь-Ковель, Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари-Чернігів.

Також повідомляється, що рятувальні намети встановлено із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

Також читайте: В Україні працює 4 тис. 778 пунктів обігріву для населення

Як повідомлялося раніше, у зв'язку зі складними погодними умовами в Києві столична влада просить батьків по можливості залишати дітей вдома і не вести до шкіл і дитсадків.

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КМДА (2365) негода (755) морози (83) ДСНС (5085)


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А накуя ?? На всіх траках вже давно автономка в комплектації
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09.02.2021 07:31 Відповісти
Той самий випадок, коли вчинок трохи дебільний, але шкоди нікому не принесе.
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09.02.2021 07:39 Відповісти
Так , просто той хто це замутив не в темi що дальнобоi мають автономний обігрів і чай з кавоварками на борту
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09.02.2021 07:43 Відповісти
"обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем"
Пєчєньки звичайно ж від Нуланд. Наколоті. Ну то таке. Хто там вчора стращав мене морозом? Зараз за вікном ні тепла, ні холоду. Нуль.
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09.02.2021 07:44 Відповісти
А у нас -10 і замітає. Я годину лише подвір'я розкопував. На роботу пішки- дороги не чищені. У нас голова громади- молодий наркоман, точно Зеленський, тільки вищий.
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09.02.2021 07:53 Відповісти
я так розумію , що якби жінка очолювала вашу місцеву громаду , була би проституткою ... 🤦
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09.02.2021 07:58 Відповісти
Ні. Я цілком серйозно. Він на коноплі та спайсах уже років десять сидить. Двічі батьки лікували.
А от тебе я знаю по форуму. Лизати дупу владі- для тебе то скрєпа.
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09.02.2021 08:07 Відповісти
 
 