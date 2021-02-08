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Из-за непогоды в семи областях Украины ограничено движение, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды в семи областях Украины ограничено движение, - ГСЧС

По состоянию на 16:00 в семи областях Украины ограничено движение из-за непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 в Киев крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ривненской, (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь ) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областях.

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Кроме того, на территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между м. Владимир-Волынский и с. Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 35 транспортных средств и оказана помощь около 75 лицам.

Железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Там дорогущая мощная снегоуборочная техника работает круглый год, водители работают на постоянной основе. Хотите спонсировать держать такой парк у нас, для использования раз в несколько лет?
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08.02.2021 17:31 Ответить
Дайте хтось Віслюку Оманському лопату для прибирання снігу, нехай хоча би раз на рік попрацює за для людей.
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08.02.2021 16:59 Ответить
А лучше дать лопаты тем, кто его выбрал
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08.02.2021 17:34 Ответить
та і всім петрушаріям- по лопаті
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08.02.2021 19:45 Ответить
Годину тому доїхав додому з Голованівська по "Київ-Одеса" через Умань...Треш!!! Фактично всю дорогу льодяний дощ при морозі на вулиці. "На морді" авто більше одного см льоду зараз.
ПиСи: дорожня техніка працює, дороги посипають.
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08.02.2021 17:07 Ответить
Ехала еще вчера вечером. Уже был трэш. После Уляновки в сторону Одессы обмерзло стекло АВТОБУСА.
Утром, проснувшись, обнаружила такие же стекла в доме ( в Одессе обещали +6)
"Куда едем?" был первый вопрос)))
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08.02.2021 17:34 Ответить
Всім хочеться все і зараз!
Такого не буває, бо як можна почистити, коли сніг валить стіною!
А для тих хто виїхав, а тепер стоять в сніговій пастці, якого чорта виїзджали, вас же попереджували про армагедон, а тепер влада винувата!
Тепер стійте три доби доки вас висмикнуть з кучугур!
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08.02.2021 17:47 Ответить
 
 