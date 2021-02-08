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Через негоду в семи областях України обмежено рух, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Через негоду в семи областях України обмежено рух, - ДСНС

Станом на 16:00 в семи областях України обмежено рух через негоду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС,

Згідно з рішенням КМДА про заборону в'їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавській (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненській, (М-06 Київ-Чоп), Житомирській (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаській (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь ) і Чернігівській (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областях.

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Крім того, на території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка між с. Павлівка та смт Михайлівка, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 35 транспортних засобів та надано допомогу близько 75 особам.

Залізничний транспорт та аеропорти функціонують в звичайному режимі.

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Там дорогущая мощная снегоуборочная техника работает круглый год, водители работают на постоянной основе. Хотите спонсировать держать такой парк у нас, для использования раз в несколько лет?
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08.02.2021 17:31 Відповісти
Дайте хтось Віслюку Оманському лопату для прибирання снігу, нехай хоча би раз на рік попрацює за для людей.
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08.02.2021 16:59 Відповісти
А лучше дать лопаты тем, кто его выбрал
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08.02.2021 17:34 Відповісти
та і всім петрушаріям- по лопаті
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08.02.2021 19:45 Відповісти
Годину тому доїхав додому з Голованівська по "Київ-Одеса" через Умань...Треш!!! Фактично всю дорогу льодяний дощ при морозі на вулиці. "На морді" авто більше одного см льоду зараз.
ПиСи: дорожня техніка працює, дороги посипають.
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08.02.2021 17:07 Відповісти
Ехала еще вчера вечером. Уже был трэш. После Уляновки в сторону Одессы обмерзло стекло АВТОБУСА.
Утром, проснувшись, обнаружила такие же стекла в доме ( в Одессе обещали +6)
"Куда едем?" был первый вопрос)))
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08.02.2021 17:34 Відповісти
Всім хочеться все і зараз!
Такого не буває, бо як можна почистити, коли сніг валить стіною!
А для тих хто виїхав, а тепер стоять в сніговій пастці, якого чорта виїзджали, вас же попереджували про армагедон, а тепер влада винувата!
Тепер стійте три доби доки вас висмикнуть з кучугур!
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08.02.2021 17:47 Відповісти
 
 