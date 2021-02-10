62 населені пункти у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 62 населені пункти у 5 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 годину 10 лютого внаслідок складних погодних умов (у ніч із 8 на 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишається знеструмленими 62 населені пункти у 5 областях, а саме: Херсонська – 21, Чернівецька – 20, Закарпатська – 9, Київська – 6 та Одеська – 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Згідно з попереднім рішенням КМДА про заборону в’їзду до м. Києва великогабаритного транспорту, з 3:00 10 лютого з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів,М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей. На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто 8 пунктів обігріву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На в'їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв фур, - КМДА

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 10 рятувальників особового складу.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 420 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 709 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено майже 2 тис. 735 осіб та 1 тис. 459 од. техніки, в тому числі від "Укравтодору" 1 тис. 959 осіб та 1 тис. 241 од. техніки, від ДСНС 776 осіб та 218 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби "Укравтодору" та Служби автомобільних доріг в областях.