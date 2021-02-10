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опрос (2616) рейтинг (1617)

Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, -

Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

Согласно данным опроса, Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%. Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%. Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%. Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%). Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - Рейтинг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 февраля 2021
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Топ комментарии
+28
Народ який довіряє таким як Янелох не може жити добре!! Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1994
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10.02.2021 11:15
+26
"Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому"


Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7557
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10.02.2021 11:13
+23
Барыга

Навіть Бєнін лайноканал визнав: Витрати Порошенка на свою державу, її захист, добробут громадян були фантастичними. Україна за свою історію не мала ще такого мецената.
І ви, малоросліки, проміняли Гетьмана на жалюгідного жадібного клоуна-манкурта.

Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9472
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10.02.2021 11:16
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Разве Гройсман - человек Бени ?
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10.02.2021 12:39 Ответить
Это цензор собственность Пороха.
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10.02.2021 12:18 Ответить
у мудрого наріда вавка в голові
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10.02.2021 11:40 Ответить
Долбо@бы ...
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10.02.2021 11:42 Ответить
Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому.-Доверяют за честность./ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... (меч). Честно полтора года отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
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10.02.2021 11:43 Ответить
А шо тут скажешь? Они же с мокшей адинарод! Не вижу разницы, там путен - бох, тут виртуоз рояля. И вся разница.
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10.02.2021 11:57 Ответить
Рад что Грося на третьем месте!
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10.02.2021 11:52 Ответить
😆
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10.02.2021 18:02 Ответить
Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных.

Все правильно, только закралась техническая ошибка, опечатка, запятую забыли. ...доверяют 3,8% опрошенных. Вот теперь правильно Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6673
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10.02.2021 11:57 Ответить
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9040
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10.02.2021 11:58 Ответить
не павлін, а жидокацапчик.
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10.02.2021 23:28 Ответить
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5024 І знову "здорова".

Знову "рейтинг" зі своїми замовними картинками, нарідної довіри до Гройсмана та разумкова.
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10.02.2021 12:07 Ответить
Нажаль дебілов в Україні більше ніж розумних людей, про що свідчить це опитування.
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10.02.2021 12:09 Ответить
Це не опитування, а прошивка.
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10.02.2021 16:04 Ответить
Цікаво , а була ще десь така ситуація , щоб міліони ідіотів залишились в країні , якої немає вже 30 років ? Згоден з Портніковим , це ще надовго - зе , йуля , бойко ..тфу , придурки .
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10.02.2021 12:17 Ответить
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6470
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10.02.2021 12:48 Ответить
"Шизофрения,как и было сказано." (с)
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10.02.2021 12:29 Ответить
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти - это про это сказано.
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10.02.2021 12:49 Ответить
Из-за большого антирейтинга порошенко не сможет быть больше президентом.
Пора искать нового идола, а то с этим - пшик
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10.02.2021 13:09 Ответить
зачем тебе кого-то искать ?

тебе из Кремля через 1+1 скажут, кто твой новый идол
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10.02.2021 13:13 Ответить
Новости по тележку не смотрю, ху-ла ненавижу. Не суди всех по себе
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10.02.2021 14:39 Ответить
По телевизору
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10.02.2021 14:39 Ответить
Да какая разница, каким способом к тебе попадает кремлёвская дезинформация ?

Ты лично присутствовал при преступлениях Порошенко или узнал о них через СМИ с подачи Кремля и его провайдеров в Украине ?
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10.02.2021 14:42 Ответить
чем больше зеленский повышает тарифы на газ и коммуналку, тем больше ему доверяют
Украинцы - вы дебилы???
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10.02.2021 13:13 Ответить
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5459
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10.02.2021 18:03 Ответить
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5330
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10.02.2021 13:31 Ответить
Это кто ж такой рейтинг замастырил?
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10.02.2021 14:59 Ответить
"Рейтинг" и замастырил. Вопрос, кто музыку заказал?
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10.02.2021 16:05 Ответить
мне понравился мужик при опросе на улице: я голосовал за зеленского, а сейчас я его ненавижу.....
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10.02.2021 19:53 Ответить
Це типовий представник населення України совок-халявщик він же лох.
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10.02.2021 23:24 Ответить
Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%Источник: https://censor.net/ru/n3247061

- навіть в Бойка антирейтинг менший ..))
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10.02.2021 21:56 Ответить
Ще цвяшки в голові забиті Г+Г в голову не перержавіли.
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10.02.2021 23:27 Ответить
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