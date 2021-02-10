Зеленскому не доверяет на 20% граждан больше, чем доверяет, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

Согласно данным опроса, Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%. Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%. Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%. Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%). Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 февраля 2021