Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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Рейтинг довіри до політиків очолює чинний президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.
Згідно з даними опитування, Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.
Будь ласка, зачекайте...
Все правильно, только закралась техническая ошибка, опечатка, запятую забыли. ...доверяют 3,8% опрошенных. Вот теперь правильно
Знову "рейтинг" зі своїми замовними картинками, нарідної довіри до Гройсмана та разумкова.
Пора искать нового идола, а то с этим - пшик
тебе из Кремля через 1+1 скажут, кто твой новый идол
Ты лично присутствовал при преступлениях Порошенко или узнал о них через СМИ с подачи Кремля и его провайдеров в Украине ?
Украинцы - вы дебилы???
- навіть в Бойка антирейтинг менший ..))