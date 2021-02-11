Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг довіри до політиків очолює чинний президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.

Згідно з даними опитування, Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.