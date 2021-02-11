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опитування (1401) рейтинг (696)

Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, -

Рейтинг довіри до політиків очолює чинний президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.

Згідно з даними опитування, Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.

Також читайте: Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - Рейтинг 01

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Народ який довіряє таким як Янелох не може жити добре!! Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1994
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10.02.2021 11:15
+26
"Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому"


Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7557
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10.02.2021 11:13
+23
Барыга

Навіть Бєнін лайноканал визнав: Витрати Порошенка на свою державу, її захист, добробут громадян були фантастичними. Україна за свою історію не мала ще такого мецената.
І ви, малоросліки, проміняли Гетьмана на жалюгідного жадібного клоуна-манкурта.

Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9472
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10.02.2021 11:16
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Разве Гройсман - человек Бени ?
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Это цензор собственность Пороха.
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10.02.2021 12:18 Відповісти
у мудрого наріда вавка в голові
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10.02.2021 11:40 Відповісти
Долбо@бы ...
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10.02.2021 11:42 Відповісти
Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому.-Доверяют за честность./ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... (меч). Честно полтора года отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
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10.02.2021 11:43 Відповісти
А шо тут скажешь? Они же с мокшей адинарод! Не вижу разницы, там путен - бох, тут виртуоз рояля. И вся разница.
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10.02.2021 11:57 Відповісти
Рад что Грося на третьем месте!
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10.02.2021 11:52 Відповісти
😆
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10.02.2021 18:02 Відповісти
Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных.

Все правильно, только закралась техническая ошибка, опечатка, запятую забыли. ...доверяют 3,8% опрошенных. Вот теперь правильно Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6673
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10.02.2021 11:57 Відповісти
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9040
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10.02.2021 11:58 Відповісти
не павлін, а жидокацапчик.
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10.02.2021 23:28 Відповісти
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5024 І знову "здорова".

Знову "рейтинг" зі своїми замовними картинками, нарідної довіри до Гройсмана та разумкова.
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10.02.2021 12:07 Відповісти
Нажаль дебілов в Україні більше ніж розумних людей, про що свідчить це опитування.
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10.02.2021 12:09 Відповісти
Це не опитування, а прошивка.
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10.02.2021 16:04 Відповісти
Цікаво , а була ще десь така ситуація , щоб міліони ідіотів залишились в країні , якої немає вже 30 років ? Згоден з Портніковим , це ще надовго - зе , йуля , бойко ..тфу , придурки .
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6470
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10.02.2021 12:48 Відповісти
"Шизофрения,как и было сказано." (с)
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10.02.2021 12:29 Відповісти
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти - это про это сказано.
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Из-за большого антирейтинга порошенко не сможет быть больше президентом.
Пора искать нового идола, а то с этим - пшик
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10.02.2021 13:09 Відповісти
зачем тебе кого-то искать ?

тебе из Кремля через 1+1 скажут, кто твой новый идол
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10.02.2021 13:13 Відповісти
Новости по тележку не смотрю, ху-ла ненавижу. Не суди всех по себе
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10.02.2021 14:39 Відповісти
По телевизору
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10.02.2021 14:39 Відповісти
Да какая разница, каким способом к тебе попадает кремлёвская дезинформация ?

Ты лично присутствовал при преступлениях Порошенко или узнал о них через СМИ с подачи Кремля и его провайдеров в Украине ?
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10.02.2021 14:42 Відповісти
чем больше зеленский повышает тарифы на газ и коммуналку, тем больше ему доверяют
Украинцы - вы дебилы???
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10.02.2021 13:13 Відповісти
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5459
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10.02.2021 18:03 Відповісти
Найбільше жителі України довіряють Зеленському, найменше - Степанову і Шмигалю, яких третина не знають зовсім, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5330
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10.02.2021 13:31 Відповісти
Это кто ж такой рейтинг замастырил?
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10.02.2021 14:59 Відповісти
"Рейтинг" и замастырил. Вопрос, кто музыку заказал?
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10.02.2021 16:05 Відповісти
мне понравился мужик при опросе на улице: я голосовал за зеленского, а сейчас я его ненавижу.....
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10.02.2021 19:53 Відповісти
Це типовий представник населення України совок-халявщик він же лох.
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10.02.2021 23:24 Відповісти
Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%Источник: https://censor.net/ru/n3247061

- навіть в Бойка антирейтинг менший ..))
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10.02.2021 21:56 Відповісти
Ще цвяшки в голові забиті Г+Г в голову не перержавіли.
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10.02.2021 23:27 Відповісти
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