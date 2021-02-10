Шмыгаль просит Раду лишить Кабмин несвойственных полномочий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует изменения в законодательство относительно лишения Кабинета министров несвойственных полномочий.

Соответствующий законопроект №5052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о лишении Кабмина несвойственных полномочий зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля, сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

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