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Шмыгаль просит Раду лишить Кабмин несвойственных полномочий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль просит Раду лишить Кабмин несвойственных полномочий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует изменения в законодательство относительно лишения Кабинета министров несвойственных полномочий.

Соответствующий законопроект №5052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о лишении Кабмина несвойственных полномочий зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля, сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

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Топ комментарии
+4
Обязанности по управлению экономикой мешают воровать, их надо ликвидировать.
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10.02.2021 11:15
+3
В принципе, если поменьше полномочий, и побольше ответственности - типо - пришел - украл - в тюрьму. То это было бы то, что нужно.
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10.02.2021 11:26
+2
Сдуру нахватались полномочий, мабуть папєредники.
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10.02.2021 11:13
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Сдуру нахватались полномочий, мабуть папєредники.
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10.02.2021 11:13 Ответить
Обязанности по управлению экономикой мешают воровать, их надо ликвидировать.
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10.02.2021 11:15 Ответить
спасибо, поржал от души))))
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10.02.2021 11:19 Ответить
Вповноваженнями прем"єра азірова було введено їздити з жовтня по травень з ввімкнутим світлом.Ворог кровосіся прийняв дебільне рішення, котре досі ніхто не скасовує, і втік. Шмыгаль просит Раду лишить Кабмин несвойственных полномочий - Цензор.НЕТ 8449
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10.02.2021 11:22 Ответить
двоє из ларца, одинаковьі с лицца))
Шмыгаль просит Раду лишить Кабмин несвойственных полномочий - Цензор.НЕТ 6261
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10.02.2021 11:24 Ответить
дєніс мішель та шарль шмігаль
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10.02.2021 11:25 Ответить
В принципе, если поменьше полномочий, и побольше ответственности - типо - пришел - украл - в тюрьму. То это было бы то, что нужно.
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10.02.2021 11:26 Ответить
Пора Шмыгалю шмыгнуть на НАРЫ ! Шмигаль просить Раду позбавити Кабмін невластивих повноважень - Цензор.НЕТ 7344
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10.02.2021 11:34 Ответить
Шмигаль просить Раду позбавити Кабмін невластивих повноважень - Цензор.НЕТ 2898
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10.02.2021 11:47 Ответить
Шмигаль просить Раду позбавити Кабмін невластивих повноважень - Цензор.НЕТ 1787
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10.02.2021 11:49 Ответить
Шмыгаль просит убрать ответственность за состояние экономики, но просит оставить право делить деньги. Так Кабмин поступил с НАЭК "Энергоатом".
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10.02.2021 11:56 Ответить
Дешовое дерьмо и сыр бывают только в мышеловке..ты еще про хлеб по 20 копеек нарисуй... Шмигаль просить Раду позбавити Кабмін невластивих повноважень - Цензор.НЕТ 9018
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10.02.2021 11:58 Ответить
Нам как-то в мышеловке нарисовался хлеб по 20 грн и сыр по двести.
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10.02.2021 13:04 Ответить
Центральна влада з децентралізацією вже перекинула всю соціальну та гуманітарну відповідальність на місцеві органи влади і їм це, дуже сподобалося. Тому, я думаю що, наступними непритаманними повноваженнями можуть стати виконання бюджету, ПФ та інфляція.
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10.02.2021 14:36 Ответить
ЗІ: Взагалі то, якщо скоротчуються повноваження то, має скоротчуватися і штатний розспис.
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10.02.2021 14:43 Ответить
 
 