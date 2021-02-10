Шмигаль просить Раду позбавити Кабмін невластивих повноважень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ініціює зміни до законодавства щодо позбавлення Кабінету міністрів невластивих повноважень.

Відповідний законопроєкт №5052 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо позбавлення Кабміну невластивих повноважень зареєстрований у Верховній Раді 9 лютого, повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту на сайті поки відсутній.

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