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Кабмін пом'якшив карантинні обмеження для культурних і освітніх заходів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін пом'якшив карантинні обмеження для культурних і освітніх заходів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо умов обмежувальних заходів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Так, змінено пункт 2 постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 , №1, ст. 14).

Тепер пункт викладено в такій редакції: "8) прийом відвідувачів суб'єктами діяльності у сфері культури і проведення публічних наукових, освітніх і професійних тематичних заходів із наповненістю залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) в кожному окремому залі або в разі, коли організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення".

Нагадаємо, 25 січня Україна вийшла з посиленого карантину і повернулася до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Зокрема, було заборонено проведення масових (культурних, зокрема концертів, спортивних, соціальних, рекламних) заходів за участю понад 20 осіб, заборонений прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць, а також прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. м приміщення.

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А толку? Самые массовые мероприятия у нас не культурные.
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09.02.2021 20:47 Відповісти
Так шо?
Теперь можно культурно побухать с 21 пиплом?)
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09.02.2021 21:07 Відповісти
Не,можна подрочить на репродукцию монны-писты после очередного открытия культурного гэндэлика...)))
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09.02.2021 21:18 Відповісти
Культпоход в пивбар.
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09.02.2021 22:11 Відповісти
А 95-й это культурное или образовательное???
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09.02.2021 21:25 Відповісти
"8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".Источник: https://censor.net/ru/n3246980

Бред тифозный.....Хотя с точки зрения верующих в Ковид все очень и очень....
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09.02.2021 21:36 Відповісти
Так а що ж змінилося? Де тут пом'якшення?
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09.02.2021 23:00 Відповісти
 
 