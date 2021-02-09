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Кабмин смягчил карантинные ограничения для культурных и образовательных мероприятий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин смягчил карантинные ограничения для культурных и образовательных мероприятий

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Так, изменен пункт 2 постановления от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2021, № 1, ст. 14).

Теперь пункт изложен в такой редакции: "8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".

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Напомним, 25 января Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. В частности, было запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

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А толку? Самые массовые мероприятия у нас не культурные.
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09.02.2021 20:47 Ответить
Так шо?
Теперь можно культурно побухать с 21 пиплом?)
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09.02.2021 21:07 Ответить
Не,можна подрочить на репродукцию монны-писты после очередного открытия культурного гэндэлика...)))
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09.02.2021 21:18 Ответить
Культпоход в пивбар.
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09.02.2021 22:11 Ответить
А 95-й это культурное или образовательное???
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09.02.2021 21:25 Ответить
"8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".Источник: https://censor.net/ru/n3246980

Бред тифозный.....Хотя с точки зрения верующих в Ковид все очень и очень....
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09.02.2021 21:36 Ответить
Так а що ж змінилося? Де тут пом'якшення?
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09.02.2021 23:00 Ответить
 
 