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В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание"

В столичном кинотеатре "Жовтень" 2 февраля состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание", снятого Крымскотатарским Ресурсным Центром и Благотворительным фондом "Мир и Ко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ассоциации реинтеграции Крыма.

Лента поднимает одну из самых актуальных тем современности: дефицит воды на полуострове. И освещает нерациональный подход российских властей к использованию водных ресурсов. Нужна ли крымчанам вода из Днепра? Действительно ли оккупанты пытаются решить этот вопрос? И кому на самом деле не хватает воды?

В фильме были освещены позиции и предоставлены комментарии по указанному вопросу многих экспертов. И наконец документальный фильм "Крым. Обезвоживание" появился для зрителей на YouTube.

Ранее сообщалось, что три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему".

Читайте: Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба

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Топ комментарии
+6
когда приехал в крым с Украины
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
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10.02.2021 12:49
+2
Абыдна, да?
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10.02.2021 13:16
+1
Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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10.02.2021 14:22
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А почему только сейчас говорите? Чем вечер занять теперь знаю, мерси.
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10.02.2021 12:33 Ответить
Обезвоживание... А когда наступит про обеззараживание? В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 7217
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10.02.2021 12:35 Ответить
Це початок підготовки до оголошення в Криму гуманітарної катастрофи та подачі води з Дніпра? В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 7146
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10.02.2021 12:37 Ответить
Бубачка може і подав би, та пенделі не дозволяють.
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10.02.2021 12:47 Ответить
Яким Крим був до 1954, таким він стане і зараз. Все просто, опріснювання до однієї дупи - СТАКАН ОПРІСНЕНОЇ ВОДИ БКДЕ КОШТУВАТИ ДЕСЬ 1 $, А МОЖЕ І ДОРОЖЧЕ У РАЗИ В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 6312
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10.02.2021 12:43 Ответить
Крим повертається до свого природнього стану. Зате без біндер.
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 8823
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10.02.2021 12:44 Ответить
когда приехал в крым с Украины
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
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10.02.2021 12:49 Ответить
Абыдна, да?
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10.02.2021 13:16 Ответить
У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення" - Цензор.НЕТ 7934
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10.02.2021 13:34 Ответить
где-то в Крыму...:
- Вы не знаете в какой концлагерь нас везут? и дадут-ли по пути воды и еды???
- Не знаю! Я не интересуюсь политикой!!!!
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10.02.2021 12:50 Ответить
У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення" - Цензор.НЕТ 3966
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10.02.2021 14:04 Ответить
фильм "Крым. Обезвоживание"

Фильм "Крымский мост построить невозможно" уже был. Осталось снять "СП2 построен не будет".
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10.02.2021 14:08 Ответить
Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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10.02.2021 14:22 Ответить
И сразу продолжение - "Крым. Небесный камнепад" ..
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10.02.2021 14:42 Ответить
В Крыму уже пьют воду со дна водохранилищ, где накопились многолетние гниющие биологические осадки, не гниющие химические всякие отходы от которых уже сдохла рыба. Она уже не может там жить. Вот эту воду пью крымчане, заложники Путина. От такой некачественной воды скоро пойдут всякие тяжелые болезни. Например, образуются камни в почках. К счастью в Киеве есть хороший институт урологии, считайте, что это реклама, где удаляют эти камни и лечат почки, на всякий случай запишите, ул. Владимирская Винниченка, 9А, точно понадобится. Но многие болезни не лечат. Поэтому скоро многие крымчане просто как мамонты вымрут. Пока не поздно гоните Русский мир и освобождайте оккупированный Крым.
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10.02.2021 15:13 Ответить
 
 