У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"

У столичному кінотеатрі "Жовтень" 2 лютого відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення", знятого Кримськотатарським Ресурсним Центром та Благодійним фондом "Світ і Ко".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Асоціації реінтеграції Криму.

Стрічка порушує одну з найактуальніших тем сучасності: дефіцит води на півострові. І висвітлює нераціональний підхід російської влади до використання водних ресурсів. Чи потрібна кримчанам вода з Дніпра? Чи дійсно окупанти намагаються вирішити це питання? І кому насправді не вистачає води?

У фільмі були висвітлені позиції і надані коментарі із зазначеного питання багатьох експертів. І нарешті документальний фільм "Крим. Зневоднення" з'явився для глядачів на YouTube.

Раніше повідомлялося, що три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу".

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