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У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"

У столичному кінотеатрі "Жовтень" 2 лютого відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення", знятого Кримськотатарським Ресурсним Центром та Благодійним фондом "Світ і Ко".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Асоціації реінтеграції Криму.

Стрічка порушує одну з найактуальніших тем сучасності: дефіцит води на півострові. І висвітлює нераціональний підхід російської влади до використання водних ресурсів. Чи потрібна кримчанам вода з Дніпра? Чи дійсно окупанти намагаються вирішити це питання? І кому насправді не вистачає води?

У фільмі були висвітлені позиції і надані коментарі із зазначеного питання багатьох експертів. І нарешті документальний фільм "Крим. Зневоднення" з'явився для глядачів на YouTube.

Раніше повідомлялося, що три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

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Топ коментарі
+6
когда приехал в крым с Украины
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
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10.02.2021 12:49
+2
Абыдна, да?
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10.02.2021 13:16
+1
Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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10.02.2021 14:22
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А почему только сейчас говорите? Чем вечер занять теперь знаю, мерси.
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10.02.2021 12:33 Відповісти
Обезвоживание... А когда наступит про обеззараживание? В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 7217
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10.02.2021 12:35 Відповісти
Це початок підготовки до оголошення в Криму гуманітарної катастрофи та подачі води з Дніпра? В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 7146
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10.02.2021 12:37 Відповісти
Бубачка може і подав би, та пенделі не дозволяють.
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Яким Крим був до 1954, таким він стане і зараз. Все просто, опріснювання до однієї дупи - СТАКАН ОПРІСНЕНОЇ ВОДИ БКДЕ КОШТУВАТИ ДЕСЬ 1 $, А МОЖЕ І ДОРОЖЧЕ У РАЗИ В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 6312
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Крим повертається до свого природнього стану. Зате без біндер.
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 8823
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10.02.2021 12:44 Відповісти
когда приехал в крым с Украины
В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
показати весь коментар
10.02.2021 12:49 Відповісти
Абыдна, да?
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10.02.2021 13:16 Відповісти
У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення" - Цензор.НЕТ 7934
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10.02.2021 13:34 Відповісти
где-то в Крыму...:
- Вы не знаете в какой концлагерь нас везут? и дадут-ли по пути воды и еды???
- Не знаю! Я не интересуюсь политикой!!!!
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10.02.2021 12:50 Відповісти
У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення" - Цензор.НЕТ 3966
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10.02.2021 14:04 Відповісти
фильм "Крым. Обезвоживание"

Фильм "Крымский мост построить невозможно" уже был. Осталось снять "СП2 построен не будет".
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10.02.2021 14:08 Відповісти
Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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10.02.2021 14:22 Відповісти
И сразу продолжение - "Крым. Небесный камнепад" ..
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10.02.2021 14:42 Відповісти
В Крыму уже пьют воду со дна водохранилищ, где накопились многолетние гниющие биологические осадки, не гниющие химические всякие отходы от которых уже сдохла рыба. Она уже не может там жить. Вот эту воду пью крымчане, заложники Путина. От такой некачественной воды скоро пойдут всякие тяжелые болезни. Например, образуются камни в почках. К счастью в Киеве есть хороший институт урологии, считайте, что это реклама, где удаляют эти камни и лечат почки, на всякий случай запишите, ул. Владимирская Винниченка, 9А, точно понадобится. Но многие болезни не лечат. Поэтому скоро многие крымчане просто как мамонты вымрут. Пока не поздно гоните Русский мир и освобождайте оккупированный Крым.
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10.02.2021 15:13 Відповісти
 
 