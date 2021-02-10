У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"
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У столичному кінотеатрі "Жовтень" 2 лютого відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення", знятого Кримськотатарським Ресурсним Центром та Благодійним фондом "Світ і Ко".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Асоціації реінтеграції Криму.
Стрічка порушує одну з найактуальніших тем сучасності: дефіцит води на півострові. І висвітлює нераціональний підхід російської влади до використання водних ресурсів. Чи потрібна кримчанам вода з Дніпра? Чи дійсно окупанти намагаються вирішити це питання? І кому насправді не вистачає води?
У фільмі були висвітлені позиції і надані коментарі із зазначеного питання багатьох експертів. І нарешті документальний фільм "Крим. Зневоднення" з'явився для глядачів на YouTube.
Раніше повідомлялося, що три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу".
Будь ласка, зачекайте...
- Вы не знаете в какой концлагерь нас везут? и дадут-ли по пути воды и еды???
- Не знаю! Я не интересуюсь политикой!!!!
Фильм "Крымский мост построить невозможно" уже был. Осталось снять "СП2 построен не будет".