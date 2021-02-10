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Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров

Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минцифры совместно с Министерством здравоохранения работают над цифровыми инструментами, которые упростят процесс вакцинации для украинцев.

"Мы хотим, чтобы каждый украинец получил удобный доступ к вакцинации от коронавируса, смог легко записаться, быть в курсе планов страны, а также когда и как он будет вакцинирован. Речь идет об эффективном управления ожиданиями граждан", - написал Федоров.

По его словам, в ведомстве планируют сделать запись в очередь на вакцинацию против COVID-19 через "Дію" максимально удобной - в несколько кликов. На базе системы eHealth будет формироваться база граждан, которые хотят вакцинироваться. На основании записей в действии в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять и направлять очередь. Все это будет подкрепляться контакт-центром, который постоянно будет коммуницировать с гражданами.

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Топ комментарии
+6
Есть подозрение, что очередей не будет.
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10.02.2021 12:37
+5
прикольно.
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 7811
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10.02.2021 12:44
+4
Китайским гавном сам прививайся.
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10.02.2021 12:36
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Китайским гавном сам прививайся.
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10.02.2021 12:36 Ответить
Есть подозрение, что очередей не будет.
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10.02.2021 12:37 Ответить
Черги зараз в авікасах до Тель-Авіву за халявною вакциною. Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 5997
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10.02.2021 12:39 Ответить
Так зеля ж, вроде. сказал. что и здесь на шару? Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 1862
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10.02.2021 12:41 Ответить
ага. только вакцину и шприц с собой приносите.
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10.02.2021 12:45 Ответить
ага....многие уже жопу к монитору прикладывают!
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10.02.2021 12:45 Ответить
Як ваша Дія визначить кому можна вакцинуватись, а кому ні? Балаболи.
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10.02.2021 12:37 Ответить
прикольно.
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 7811
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10.02.2021 12:44 Ответить
пишет "Game over"
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10.02.2021 12:48 Ответить
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2283 Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2816
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10.02.2021 12:49 Ответить
Gde vakcina odin prostoj vopros?Strano sto vas ministr do six por na svojej dolznosti
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10.02.2021 12:50 Ответить
Odin - ne Tor, vakcina ne skoroxod.
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10.02.2021 13:04 Ответить
Согласно обещаний, мы уже 10 дней, как вакцинируемся!
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10.02.2021 12:52 Ответить
министр цифровой трансформации Источник: https://censor.net/ru/n3247087\\\\\\\\\

Как в серии Маски на пикнике, когда Рейнджер комарову командовал, а тот : Гав-гав
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8639
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10.02.2021 13:02 Ответить
А когда можно будет увольнять депутатов, судей, прокуроров и другую наволочь через "Дию"? Народ ждет!!!
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10.02.2021 13:08 Ответить
а если нет мобильного, или точнее смартфона, - то все, низзя? могли бы сайт хотя бы сделать если прям так невмоготу.
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10.02.2021 13:12 Ответить
Через кофемолку.
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10.02.2021 14:56 Ответить
Можно. Сайт есть. Мало того, только через сайт вы сможете заполнить даные или заказать услугу. А через мобильную версию сейчас можно смотреть только те документы которые подтянулись туда после верификации вас. Распиаренная держава в смартфоне-фигня сделанная на коленке за 1000 грн. Нервы и время дороже.
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10.02.2021 16:11 Ответить
Недавно решил воспользоваться распиаренной ДІЄ-й. Скачал на мобилу с гугл плей, на последнем этапе ввода даных, кнопка-Завершить не видна т к не работает скролл вниз. Повернул девайс в landscape режим-кнопка появилась. И так на каждом шагу. Саппорт не отвечал три дня, потом ответил что приложение не оптимизировано под мобильный! То есть оно в Google play но не оптимизировано под мобайл, Карл! Еще позже оказалось чтоб работали заявки то оформлять их надо через ПК! При выдаче заказанного документа, его отвезли не туда куда я указывал чтоб забрать. Это точно не для упрощения жизни, рядовой гражданин не разберется с этим поделием. И это все за бюджетные деньги. Попиарились.. Такое говн0 накодили на коленке и не протестировали. Другие жаловались также что в мобильной Діє исчезают документы. Едишь ты, думаешь что права и техпаспорт там есть а они опа и исчезли на сутки.
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10.02.2021 15:55 Ответить
Судя по багам которые я видел в Діє, то если заказывать через нее вакцину, произойдет следующее:
-вакцину нельзя будет заказать через мобильную версию;
-вашу заявку с ПК отклонили т.к. первой заявкой была неудачная попытка сделать это с мобильной версии;
-вы должны будете получить уведомление на имейл о подвозе вакцины, но имейл не прийдет;
-привезут вакцину не ту которую вы заказали;
-вам выделят половину дозы т.к. в заявке почему-то произошел сбой и ее оформили как детскую;
-вызовут вас на вакцинацию по неверному адресу;
-в базе даных справка о вакцинации не высветится;
-справка о вакцинации случайно уехала в загс вместо клиники;
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10.02.2021 16:06 Ответить
 
 