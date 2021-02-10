Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров

Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минцифры совместно с Министерством здравоохранения работают над цифровыми инструментами, которые упростят процесс вакцинации для украинцев.

"Мы хотим, чтобы каждый украинец получил удобный доступ к вакцинации от коронавируса, смог легко записаться, быть в курсе планов страны, а также когда и как он будет вакцинирован. Речь идет об эффективном управления ожиданиями граждан", - написал Федоров.

По его словам, в ведомстве планируют сделать запись в очередь на вакцинацию против COVID-19 через "Дію" максимально удобной - в несколько кликов. На базе системы eHealth будет формироваться база граждан, которые хотят вакцинироваться. На основании записей в действии в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять и направлять очередь. Все это будет подкрепляться контакт-центром, который постоянно будет коммуницировать с гражданами.

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