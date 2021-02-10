Українці зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію", - Федоров

Громадяни України зможуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через мобільний додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я працюють над цифровими інструментами, які спростять процес вакцинації для українців.

"Ми хочемо, щоб кожен українець отримав зручний доступ до вакцинації від коронавірусу, зміг легко записатися, бути в курсі планів країни, а також коли і як він буде вакцинований. Йдеться про ефективне керування очікуваннями громадян", - написав Федоров.

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За його словами, у відомстві планують зробити запис в чергу на вакцинацію проти COVID-19 через Дію максимально зручною — у декілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти та направляти чергу. Все це буде підкріплюватися контакт-центром, який постійно комунікуватиме з громадянами.