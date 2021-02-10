УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
2037 21
Федоров Михайло (241) Дія (265)

Українці зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію", - Федоров

Громадяни України зможуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через мобільний додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я працюють над цифровими інструментами, які спростять процес вакцинації для українців.

"Ми хочемо, щоб кожен українець отримав зручний доступ до вакцинації від коронавірусу, зміг легко записатися, бути в курсі планів країни, а також коли і як він буде вакцинований. Йдеться про ефективне керування очікуваннями громадян", - написав Федоров.

Також читайте: Мінцифри почало прийом електронних заявок на COVID-вакцинацію: створять карту попиту в регіонах

За його словами, у відомстві планують зробити запис в чергу на вакцинацію проти COVID-19 через Дію максимально зручною — у декілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти та направляти чергу. Все це буде підкріплюватися контакт-центром, який постійно комунікуватиме з громадянами.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Есть подозрение, что очередей не будет.
показати весь коментар
10.02.2021 12:37
+5
прикольно.
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
10.02.2021 12:44
+4
Китайским гавном сам прививайся.
показати весь коментар
10.02.2021 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайским гавном сам прививайся.
показати весь коментар
10.02.2021 12:36 Відповісти
Есть подозрение, что очередей не будет.
показати весь коментар
10.02.2021 12:37 Відповісти
Черги зараз в авікасах до Тель-Авіву за халявною вакциною. Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 5997
показати весь коментар
10.02.2021 12:39 Відповісти
Так зеля ж, вроде. сказал. что и здесь на шару? Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 1862
показати весь коментар
10.02.2021 12:41 Відповісти
ага. только вакцину и шприц с собой приносите.
показати весь коментар
10.02.2021 12:45 Відповісти
ага....многие уже жопу к монитору прикладывают!
показати весь коментар
10.02.2021 12:45 Відповісти
Як ваша Дія визначить кому можна вакцинуватись, а кому ні? Балаболи.
показати весь коментар
10.02.2021 12:37 Відповісти
прикольно.
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
10.02.2021 12:44 Відповісти
пишет "Game over"
показати весь коментар
10.02.2021 12:48 Відповісти
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2283 Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2816
показати весь коментар
10.02.2021 12:49 Відповісти
Gde vakcina odin prostoj vopros?Strano sto vas ministr do six por na svojej dolznosti
показати весь коментар
10.02.2021 12:50 Відповісти
Odin - ne Tor, vakcina ne skoroxod.
показати весь коментар
10.02.2021 13:04 Відповісти
Согласно обещаний, мы уже 10 дней, как вакцинируемся!
показати весь коментар
10.02.2021 12:52 Відповісти
министр цифровой трансформации Источник: https://censor.net/ru/n3247087\\\\\\\\\

Как в серии Маски на пикнике, когда Рейнджер комарову командовал, а тот : Гав-гав
Украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8639
показати весь коментар
10.02.2021 13:02 Відповісти
А когда можно будет увольнять депутатов, судей, прокуроров и другую наволочь через "Дию"? Народ ждет!!!
показати весь коментар
10.02.2021 13:08 Відповісти
а если нет мобильного, или точнее смартфона, - то все, низзя? могли бы сайт хотя бы сделать если прям так невмоготу.
показати весь коментар
10.02.2021 13:12 Відповісти
Через кофемолку.
показати весь коментар
10.02.2021 14:56 Відповісти
Можно. Сайт есть. Мало того, только через сайт вы сможете заполнить даные или заказать услугу. А через мобильную версию сейчас можно смотреть только те документы которые подтянулись туда после верификации вас. Распиаренная держава в смартфоне-фигня сделанная на коленке за 1000 грн. Нервы и время дороже.
показати весь коментар
10.02.2021 16:11 Відповісти
Недавно решил воспользоваться распиаренной ДІЄ-й. Скачал на мобилу с гугл плей, на последнем этапе ввода даных, кнопка-Завершить не видна т к не работает скролл вниз. Повернул девайс в landscape режим-кнопка появилась. И так на каждом шагу. Саппорт не отвечал три дня, потом ответил что приложение не оптимизировано под мобильный! То есть оно в Google play но не оптимизировано под мобайл, Карл! Еще позже оказалось чтоб работали заявки то оформлять их надо через ПК! При выдаче заказанного документа, его отвезли не туда куда я указывал чтоб забрать. Это точно не для упрощения жизни, рядовой гражданин не разберется с этим поделием. И это все за бюджетные деньги. Попиарились.. Такое говн0 накодили на коленке и не протестировали. Другие жаловались также что в мобильной Діє исчезают документы. Едишь ты, думаешь что права и техпаспорт там есть а они опа и исчезли на сутки.
показати весь коментар
10.02.2021 15:55 Відповісти
Судя по багам которые я видел в Діє, то если заказывать через нее вакцину, произойдет следующее:
-вакцину нельзя будет заказать через мобильную версию;
-вашу заявку с ПК отклонили т.к. первой заявкой была неудачная попытка сделать это с мобильной версии;
-вы должны будете получить уведомление на имейл о подвозе вакцины, но имейл не прийдет;
-привезут вакцину не ту которую вы заказали;
-вам выделят половину дозы т.к. в заявке почему-то произошел сбой и ее оформили как детскую;
-вызовут вас на вакцинацию по неверному адресу;
-в базе даных справка о вакцинации не высветится;
-справка о вакцинации случайно уехала в загс вместо клиники;
показати весь коментар
10.02.2021 16:06 Відповісти
 
 