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Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников

Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, причиной запрета стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.

"Именно из-за распространения правды о COVID-19 в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.

При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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"Железный занавес" уже есть в умах и в мировоззрении.. и скоро появятся высокие бетонные стены и рвы с крокодилами.. от Рашки нужно отгородиться, и привозить на "стену" экскурсии, и показывать "антижизнь в русском дурдоме"..
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10.02.2021 12:47 Ответить
Ну і хрен їм назустріч. Не дуже і хотілось.
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10.02.2021 12:51 Ответить
Резникова поздравляю с хорошей работой на благо Украины ! Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников - Цензор.НЕТ 9791
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10.02.2021 13:02 Ответить
Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции .-Удивляется Резников. Обязан воспринимать молча и как должное. Путин спросит за каждый российский квт*час у Коломойского.
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10.02.2021 13:09 Ответить
"Министерство правды" это какое именно?
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10.02.2021 13:10 Ответить
"стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса."

Лошара...
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13.02.2021 00:33 Ответить
Резников не оправдал надежд своих шефов из Орды. Им стало стыдно за своего агента.
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10.02.2021 14:26 Ответить
Для Минреинтеграции - это как признание эффективности работы в условиях гибридной войны. Молодцы!
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10.02.2021 16:24 Ответить
 
 