Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников

Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, причиной запрета стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.

"Именно из-за распространения правды о COVID-19 в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.

При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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