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Россия использует COVID-19 для изоляции оккупированных территорий Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Россия использует COVID-19 для изоляции оккупированных территорий Украины, - Резников

С самого начала пандемии РФ хотела использовать эпидемию как метод гибридной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На сегодняшний день РФ максимально затрудняет движение через КПВВ с ВОТ. Так, в 2019 году было зафиксировано 16,5 млн пересечений через все КПВВ с ВОТ. В 2020 году - это уже 3,5 млн пересечений. Из них после марта 2020 года, когда пандемия распространилась, только 500 тысяч. То есть, за первый квартал 2020 года - 3 млн, а после пандемии всего полмиллиона.

По его мнению, это последствия блокировки КПВВ со стороны оккупантов. В то же время, добавил чиновник, движение на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы не прекращается.

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"В Донецке или Луганске можно сесть на маршрутку и проехать до ближайшего трансграничного перехода на Луганщине или Харьковщине. То есть, COVID здесь ни к чему", - добавил он.

Резников отметил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить связи с гражданами в оккупации: "Мы продолжаем действия справки внутренне перемещенных лиц и люди могут не переживать, они смогут потом сделать перерегистрацию.

Кроме того, продолжаются все выплаты и действия банковских карточек. Создаются дополнительные возможности для детей с ВОТ. В частности, в прошлом году отменено ВНО при поступлении в высшие учебные заведения.

Резников напомнил, что с самого начала пандемии РФ хотела использовать эпидемию как метод гибридной войны. Россия хотела добиться снятия санкций из-за оккупации Крыма и поэтому начала в разные страны присылать так называемые гуманитарные войска радиохимической и биохимической защиты, и именно в Крыму они собирали помощь, в частности, для Италии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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10.02.2021 14:41 Ответить
На сегодняшний день РФ максимально затрудняет движение через КПВВ с ВОТ.

Вообще-то это Украина затрудняет. При минимальной пенсии 1500 грн не каждый готов выложить 1200 грн за тест при переходе.
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10.02.2021 15:24 Ответить
Казна що верзеш! А проїхати з Донецька до Харкова за 2,5 тис. грн пенсії вистачає?
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10.02.2021 22:43 Ответить
Мається на увазі через територію ерефії (майже 1000км)
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10.02.2021 22:45 Ответить
Який жах.
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10.02.2021 15:45 Ответить
 
 