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Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины от COVID-19 и пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины.

"Желаю здоровья греческому народу. Спасибо президенту Греции Катерине Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины против COVID-19. Приглашаю на 30-летие независимости Украины. Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, в которой важную роль сыграла украинская Одесса", - написал он на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский 01
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Топ комментарии
+6
ЗЕльоная немецкая порноактриса...

За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
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10.02.2021 16:11
+5
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4468
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10.02.2021 16:12
+5
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5254
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10.02.2021 16:23
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А президент Папуа-Новой Гвинеи так вообще сказал, что Украину вперёд в очереди пропустит.

З.Ы. Капец... шо такое Греция? Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина.
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10.02.2021 16:11 Ответить
вы муссолинист!
У нас членоземы! У нас Задропосич! У нас ********!
И вообще вы этот самый.... а зато у нас 100500 народных песен, вот. кто не верит - у нас и ведьм много - вот, Гробинович даже облысел, как и Пукин.
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
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10.02.2021 16:18 Ответить
Да, с ведьмами в Украине раздолье. А европейцы - дураки, своих ведьм всех в средние века на барбекью отправили...
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10.02.2021 16:21 Ответить
Я кстати не так давно думал - че Наполеону "ведьма" не посоветовала вести Гранд Арме через сюда, освобождая нас, а в разе чего - откатиться на зимовку, если не догнал драпающих лапотников.
А потом - глядишь, в Киеве был бы гигантский памятник Императору, а пиво было бы по 0.5 франка - угощение к годовщине того и сего - всем за счет нашего друга и покровителя - всего за 0.45 франка - Вива!!111( Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 291 )
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10.02.2021 16:33 Ответить
Ага, а уж жабьих лапок и улиток в Нэньке столько, что Версаль бы всем кагалом переехал на Днипровськи схылы..
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10.02.2021 16:36 Ответить
Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина./ Фильтруй базар. Что позволено украинцу не позволено мигранту.
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10.02.2021 16:20 Ответить
Это правда и на неё не стоит обижаться. Меня данная ситуация расстраивает точно так же как и вас.
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10.02.2021 16:22 Ответить
он что-то умеет, кроме как клянчить? На сцене у него неплохо получалось. В жизни тоже. Еще что-то?
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10.02.2021 16:11 Ответить
ЗЕльоная немецкая порноактриса...

За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
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10.02.2021 16:11 Ответить
фух , это успех : за согласие содействовать в получении вакцины . Клоун шапитошный
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10.02.2021 16:12 Ответить
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4468
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10.02.2021 16:12 Ответить
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1257 Уряяя. заграница нам поможет ...
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10.02.2021 16:12 Ответить
Эй, подожди, Я(!!!!111)
Король Республики ********* Мбугумба, приглашаю разделить со мной вакцину, тут еще одна ампула осталась, нам ее подарил уважаемый Мдалбелгу ********** из государства.... ну, там долго писАть, так вот, президента вашего ... что? а, это самое, княжества, приглашаю покушать бананов и скормить вакцину крокодилу нашему, он даже и вашего министра может... поприветствовать.
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10.02.2021 16:15 Ответить
Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, - цитата

Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6087 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7648Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5999Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6263

.........
оно им надо это позорище ?? ))))
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10.02.2021 16:16 Ответить
Это был предел бубочкиной режиссуры. Он у себя в квартале самый крутой дрыщ.
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947
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10.02.2021 16:32 Ответить
не переплюнуть...не забыть (в смысле - не развидеть обратно)))))
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10.02.2021 16:35 Ответить
Народ Украины не желает себе колоть дрянь, и в "помощи" Скорлупы (Шкаралупи) не нуждается.
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10.02.2021 16:18 Ответить
побирушки....
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10.02.2021 16:20 Ответить
Ах какое великое достижение клоуна! Осталось еще у Гондураса попросить...
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10.02.2021 16:21 Ответить
Мадам и месьё, женеман паси жюр...кто сколько может.....
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10.02.2021 16:21 Ответить
Будем в надеяться, что вакцина не из Кацапии через "Грецкие" фирмы-прокладки будет в Украину поставляться.
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10.02.2021 16:22 Ответить
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5254
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10.02.2021 16:23 Ответить
Пляши сиртаки за содействие Сакеллапоппулу, грек зеленый. "Дэньги давай, давай дэньги..."
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10.02.2021 16:24 Ответить
Не в обиду грекам, но всё же. Часто думаю, как могли люди с такими фамилиями как Сакелларопулу или похожими создать в прошлом великую античную цивилизацию? Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6254
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10.02.2021 16:29 Ответить
тосты в прямом эфире...
помедленние,блеать,я записываю...
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10.02.2021 16:34 Ответить
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8918Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 281
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10.02.2021 16:38 Ответить
Зеленский обещал вакцину в феврале. Лекхим откладывает на апрель. Нужно больше обещаний от Зеленского, пипл схавает.
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10.02.2021 16:39 Ответить
Не в обиду украинцам, не могу-же я на себя обижаться, но все-же. Ну когда-же наш мудрый нарид поумнеет? То Бандюковича, дважды не сидевшего выберут, то найдут еще одного воришку, сидевшего 2 раза, Рабиновича, и на местных выборах поддержат, дадут ему и его банде рыгоаналов 20% поддержки, то шута с одной извилиной посадят себе на шею... Мууууудрий нарид, я даже слов не могу подобрать на эту тему.
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10.02.2021 16:39 Ответить
Про не-олігарха, того, що #атозадватижні обіцяв, пан скромно промовчав
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10.02.2021 16:49 Ответить
Греція бл....ти серйозно? Що за рік не можна було самім вирішити це питання, чи справ багато було?🤬🤬🤬
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10.02.2021 16:42 Ответить
Пи...дешь!!!!Он бы такое не выговорил!!!!
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10.02.2021 16:44 Ответить
 
 