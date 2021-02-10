Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины от COVID-19 и пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины.

"Желаю здоровья греческому народу. Спасибо президенту Греции Катерине Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины против COVID-19. Приглашаю на 30-летие независимости Украины. Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, в которой важную роль сыграла украинская Одесса", - написал он на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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