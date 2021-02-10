Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины от COVID-19 и пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины.
"Желаю здоровья греческому народу. Спасибо президенту Греции Катерине Сакелларопулу за согласие содействовать в получении вакцины против COVID-19. Приглашаю на 30-летие независимости Украины. Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, в которой важную роль сыграла украинская Одесса", - написал он на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий10.02.2021 16:11
+5 Підлога Маккартні
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+5 саша паламарчук
показать весь комментарий10.02.2021 16:23
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З.Ы. Капец... шо такое Греция? Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина.
У нас членоземы! У нас Задропосич! У нас ********!
И вообще вы этот самый.... а зато у нас 100500 народных песен, вот. кто не верит - у нас и ведьм много - вот, Гробинович даже облысел, как и Пукин.
А потом - глядишь, в Киеве был бы гигантский памятник Императору, а пиво было бы по 0.5 франка - угощение к годовщине того и сего - всем за счет нашего друга и покровителя - всего за 0.45 франка - Вива!!111( )
За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
Король Республики ********* Мбугумба, приглашаю разделить со мной вакцину, тут еще одна ампула осталась, нам ее подарил уважаемый Мдалбелгу ********** из государства.... ну, там долго писАть, так вот, президента вашего ... что? а, это самое, княжества, приглашаю покушать бананов и скормить вакцину крокодилу нашему, он даже и вашего министра может... поприветствовать.
.........
оно им надо это позорище ?? ))))
помедленние,блеать,я записываю...