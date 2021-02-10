Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19 і запросив її на святкування 30-річчя незалежності України.
"Бажаю здоров'я грецькому народу. Дякую президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19. Запрошую на 30-річчя незалежності України. Раді сприяти святкуванню 200-річчя революції в Греції, в якій важливу роль зіграла українська Одеса", - написав він на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.02.2021 16:11
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.02.2021 16:12
+5 саша паламарчук
показати весь коментар10.02.2021 16:23
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З.Ы. Капец... шо такое Греция? Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина.
У нас членоземы! У нас Задропосич! У нас ********!
И вообще вы этот самый.... а зато у нас 100500 народных песен, вот. кто не верит - у нас и ведьм много - вот, Гробинович даже облысел, как и Пукин.
А потом - глядишь, в Киеве был бы гигантский памятник Императору, а пиво было бы по 0.5 франка - угощение к годовщине того и сего - всем за счет нашего друга и покровителя - всего за 0.45 франка - Вива!!111( )
За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
Король Республики ********* Мбугумба, приглашаю разделить со мной вакцину, тут еще одна ампула осталась, нам ее подарил уважаемый Мдалбелгу ********** из государства.... ну, там долго писАть, так вот, президента вашего ... что? а, это самое, княжества, приглашаю покушать бананов и скормить вакцину крокодилу нашему, он даже и вашего министра может... поприветствовать.
.........
оно им надо это позорище ?? ))))
помедленние,блеать,я записываю...