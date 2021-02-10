УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12882 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Коронавірус і карантин
1 113 32
вакцина (3528) Греція (350) Зеленський (17376) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19 і запросив її на святкування 30-річчя незалежності України.

"Бажаю здоров'я грецькому народу. Дякую президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19. Запрошую на 30-річчя незалежності України. Раді сприяти святкуванню 200-річчя революції в Греції, в якій важливу роль зіграла українська Одеса", - написав він на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Греція запропонувала ЄС запровадити цифровий сертифікат вакцинації для поїздок: європейські лідери обговорять це на саміті 21 січня

Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
ЗЕльоная немецкая порноактриса...

За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
показати весь коментар
10.02.2021 16:11
+5
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4468
показати весь коментар
10.02.2021 16:12
+5
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5254
показати весь коментар
10.02.2021 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А президент Папуа-Новой Гвинеи так вообще сказал, что Украину вперёд в очереди пропустит.

З.Ы. Капец... шо такое Греция? Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина.
показати весь коментар
10.02.2021 16:11 Відповісти
вы муссолинист!
У нас членоземы! У нас Задропосич! У нас ********!
И вообще вы этот самый.... а зато у нас 100500 народных песен, вот. кто не верит - у нас и ведьм много - вот, Гробинович даже облысел, как и Пукин.
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
показати весь коментар
10.02.2021 16:18 Відповісти
Да, с ведьмами в Украине раздолье. А европейцы - дураки, своих ведьм всех в средние века на барбекью отправили...
показати весь коментар
10.02.2021 16:21 Відповісти
Я кстати не так давно думал - че Наполеону "ведьма" не посоветовала вести Гранд Арме через сюда, освобождая нас, а в разе чего - откатиться на зимовку, если не догнал драпающих лапотников.
А потом - глядишь, в Киеве был бы гигантский памятник Императору, а пиво было бы по 0.5 франка - угощение к годовщине того и сего - всем за счет нашего друга и покровителя - всего за 0.45 франка - Вива!!111( Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 291 )
показати весь коментар
10.02.2021 16:33 Відповісти
Ага, а уж жабьих лапок и улиток в Нэньке столько, что Версаль бы всем кагалом переехал на Днипровськи схылы..
показати весь коментар
10.02.2021 16:36 Відповісти
Такой же ноль без палочки на мировой арене как и Украина./ Фильтруй базар. Что позволено украинцу не позволено мигранту.
показати весь коментар
10.02.2021 16:20 Відповісти
Это правда и на неё не стоит обижаться. Меня данная ситуация расстраивает точно так же как и вас.
показати весь коментар
10.02.2021 16:22 Відповісти
он что-то умеет, кроме как клянчить? На сцене у него неплохо получалось. В жизни тоже. Еще что-то?
показати весь коментар
10.02.2021 16:11 Відповісти
ЗЕльоная немецкая порноактриса...

За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
показати весь коментар
10.02.2021 16:11 Відповісти
фух , это успех : за согласие содействовать в получении вакцины . Клоун шапитошный
показати весь коментар
10.02.2021 16:12 Відповісти
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4468
показати весь коментар
10.02.2021 16:12 Відповісти
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1257 Уряяя. заграница нам поможет ...
показати весь коментар
10.02.2021 16:12 Відповісти
Эй, подожди, Я(!!!!111)
Король Республики ********* Мбугумба, приглашаю разделить со мной вакцину, тут еще одна ампула осталась, нам ее подарил уважаемый Мдалбелгу ********** из государства.... ну, там долго писАть, так вот, президента вашего ... что? а, это самое, княжества, приглашаю покушать бананов и скормить вакцину крокодилу нашему, он даже и вашего министра может... поприветствовать.
показати весь коментар
10.02.2021 16:15 Відповісти
Рады способствовать празднованию 200-летия революции в Греции, - цитата

Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6087 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7648Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5999Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6263

.........
оно им надо это позорище ?? ))))
показати весь коментар
10.02.2021 16:16 Відповісти
Это был предел бубочкиной режиссуры. Он у себя в квартале самый крутой дрыщ.
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947 Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1947
показати весь коментар
10.02.2021 16:32 Відповісти
не переплюнуть...не забыть (в смысле - не развидеть обратно)))))
показати весь коментар
10.02.2021 16:35 Відповісти
Народ Украины не желает себе колоть дрянь, и в "помощи" Скорлупы (Шкаралупи) не нуждается.
показати весь коментар
10.02.2021 16:18 Відповісти
побирушки....
показати весь коментар
10.02.2021 16:20 Відповісти
Ах какое великое достижение клоуна! Осталось еще у Гондураса попросить...
показати весь коментар
10.02.2021 16:21 Відповісти
Мадам и месьё, женеман паси жюр...кто сколько может.....
показати весь коментар
10.02.2021 16:21 Відповісти
Будем в надеяться, что вакцина не из Кацапии через "Грецкие" фирмы-прокладки будет в Украину поставляться.
показати весь коментар
10.02.2021 16:22 Відповісти
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5254
показати весь коментар
10.02.2021 16:23 Відповісти
Пляши сиртаки за содействие Сакеллапоппулу, грек зеленый. "Дэньги давай, давай дэньги..."
показати весь коментар
10.02.2021 16:24 Відповісти
Не в обиду грекам, но всё же. Часто думаю, как могли люди с такими фамилиями как Сакелларопулу или похожими создать в прошлом великую античную цивилизацию? Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6254
показати весь коментар
10.02.2021 16:29 Відповісти
тосты в прямом эфире...
помедленние,блеать,я записываю...
показати весь коментар
10.02.2021 16:34 Відповісти
Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8918Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 281
показати весь коментар
10.02.2021 16:38 Відповісти
Зеленский обещал вакцину в феврале. Лекхим откладывает на апрель. Нужно больше обещаний от Зеленского, пипл схавает.
показати весь коментар
10.02.2021 16:39 Відповісти
Не в обиду украинцам, не могу-же я на себя обижаться, но все-же. Ну когда-же наш мудрый нарид поумнеет? То Бандюковича, дважды не сидевшего выберут, то найдут еще одного воришку, сидевшего 2 раза, Рабиновича, и на местных выборах поддержат, дадут ему и его банде рыгоаналов 20% поддержки, то шута с одной извилиной посадят себе на шею... Мууууудрий нарид, я даже слов не могу подобрать на эту тему.
показати весь коментар
10.02.2021 16:39 Відповісти
Про не-олігарха, того, що #атозадватижні обіцяв, пан скромно промовчав
показати весь коментар
10.02.2021 16:49 Відповісти
Греція бл....ти серйозно? Що за рік не можна було самім вирішити це питання, чи справ багато було?🤬🤬🤬
показати весь коментар
10.02.2021 16:42 Відповісти
Пи...дешь!!!!Он бы такое не выговорил!!!!
показати весь коментар
10.02.2021 16:44 Відповісти
 
 