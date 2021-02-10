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Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады, - Минреинтеграции

В нормативные документы правительства внесены изменения, которые разрешат в первую очередь зачислять в детские сады детей из числа внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"27 января 2021 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 86, которым утверждено Положение о заведениях дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа). По инициативе Минреинтеграции в указанное Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство и в дальнейшем будет упрощать доступ к публичным услугам переселецам и другим лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Министерство напомнило, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории нашего государства большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулось с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования. Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции
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Топ комментарии
+46
не для детей военных защищавших Украину, а блт, для домбасни...
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10.02.2021 16:32
+28
Та шо ж ты будешь делать... все для кормильцев у нас
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10.02.2021 16:31
+25
На каком это основании? С чего вдруг им такие преференции? Ладно - помочь с жильем переселенцам - это логично, что в детсады без очереди какого х-ра?
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10.02.2021 16:33
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Та шо ж ты будешь делать... все для кормильцев у нас
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10.02.2021 16:31 Ответить
не для детей военных защищавших Украину, а блт, для домбасни...
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10.02.2021 16:32 Ответить
Чому я не гуманіст? А то би позаймався гуманізмом!
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10.02.2021 17:29 Ответить
А нам в очередь за ними?
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10.02.2021 16:43 Ответить
Виходить, так. Ти у своєму рідному місті плати податки, розвиває інфра труктуру, борешся з впливом "руцкого міра", щоб не бути переселенцям, а тут тобі доводять до відома, що у саювожму рідному місті, яке ти не віддав під владу колаборантам, ти - громадянин другого сорту. Я згідний що переселенцям потрібна допомога фінансова, матеріальна, щгіден, що першочергове права на дитсадок, навчання державним коштом мають мат ті з переселенців, і не лише з переселенців, у яких хтось з батьків бере участь у війні на боці ЗСУ, чи не дай Боже загинув, захищаючи Україну. Але я категорично проти преференції для вати, яка водила хороводи з триклорам, палець об палець не вдарила для захисту власних міст, а злилася сюди, щоб не бути пограбовано тим же "русскім міром".
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10.02.2021 16:56 Ответить
На каком это основании? С чего вдруг им такие преференции? Ладно - помочь с жильем переселенцам - это логично, что в детсады без очереди какого х-ра?
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10.02.2021 16:33 Ответить
А что непонятного, это ж их избиратель, вот и старается зелень...
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10.02.2021 16:38 Ответить
Да ладно! Большинство знакомых переселенцев луганчан-дончан как раз ненавидят и рыгов, и клоуна.
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10.02.2021 16:53 Ответить
и сколько у вас таких, положа руку на сердце?
Десять наберется? Двадцать?
А по статистике перемещенных лиц около 2.5 миллионов!
А не вернутся они не потому, что полюбили Украину, а потому, что там война, которую они же в свой дом и позвали.
А заодно и в наш...
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10.02.2021 17:10 Ответить
Я за всех говорить не могу. К тому же глупо верить подобной статистике. Из этих 2.5 миллионов как минимум половина просто ездит в пенсионные туры. Переселенцами они лишь числятся. Но эти не голосуют и в детские сады никого сдавать не будут.
Из 22 моих знакомых за Клоуна голосовали 6 человек, точнее голосовало только 2, а 4 поддерживали на словах, но не перерегистрировались. Эти же 4 уже клянут клоуна. За рыгов из нас не голосовал никто. Ни в 2004, ни в 2010, ни в 2014, ни в 2019. Все остальные за Порошенко. Вот такая фигня получается. Сравни со своими знакомыми в процентном соотношении.
И дело не в любви. Вопрос в том, с какой страной человек себя ассоциирует. В 2014 был выбор. Можно было выехать в паРашу, получить гражданство по упрощенной процедуре, трудоустройство, ипотека, все дела. Некоторые даже жилье получили бесплатно (правда нормальный человек в тех краях жить не будет). Знакомые, выехавшие туда, в первый же год взяли квартиры, часть вернулась назад в Лугандон. А мы выезжали именно в Украину, зная, что здесь рассчитывать не на что. И вряд ли кто-то из выехавших сюда звал войну. Наоборот, препятствовали, как могли. Теперь въезд туда многим из нас закрыт. Я дома не был с 2014 года ни разу.
А война там такая же, как и на остальной территории Украины. В моем городе, например, боевых действий вообще никогда не было. С работой туго, конечно, но как-то выживают.
Нельзя всех под одну гребенку. В Киеве ваты больше, чем среди выехавших. Последние выборы это ярко показали.
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10.02.2021 22:42 Ответить
С тем, что нельзя под одну гребенку, согласен, но то, что принято, тоже, своего рода, под одну гребёнку.
Я тоже не был на родине, в Крыму, с 2014-го, во многом благодаря этим "туристам".
Остаюсь при своём мнении.
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11.02.2021 09:35 Ответить
Ну а чем выехавшие из Крыма отличаются от выехавших из Лугандона? Хотя с Крымом небольшая разница есть. Выехавшие из Крыма смогли продать жилье там по цене выше, чем оно стоило до оккупации. У нас такой возможности не было.
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11.02.2021 14:13 Ответить
Интересно, а куда делись мужья и папы этих "одиноких" мамочек с детишками из Лугандона, которым ну очень нужны очередные и видимо бесконечные льготы в Украине?...
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10.02.2021 16:33 Ответить
Вдома лишилися, ;укропав мочат;.
І це не жарт. Був скандал, коли у дитини в школі запитали де батько.
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10.02.2021 16:39 Ответить
Интересно, для получения такой привилегии обязательно развалять памятник АТОшникам или достаточно просто обмалевать его из балончика?
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10.02.2021 16:34 Ответить
А що для того щоб дитя віддати в садочок обов"язково бути сєпаром і звати *****?
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10.02.2021 16:35 Ответить
да-да, помогите надежде и опоре ОПЗЖ и Слуг устроить своих чад в детсад вперед украинцев. Они сразу же на работу пойдут.
А как же, мы все им должны...
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10.02.2021 16:37 Ответить
"Хахлы банбили дамбас! Пущай типерь платят!" (С)
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10.02.2021 16:38 Ответить
таки да, но сори, поставить "нравится" под этим бл@дством не могу
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10.02.2021 16:41 Ответить
Ця влада здатна щось створити, окрім протистояння в країні?
Ці дИбіли свідомо протиставляють українців і сіють ненависть?
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10.02.2021 16:38 Ответить
Саме так, це головне правило маланців. Завдяки цьому вони і володіють країною.
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10.02.2021 19:13 Ответить
Перестаньте тупо лить гавно!
По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?
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10.02.2021 16:40 Ответить
Если так рассуждать, то тут вся страна - пострадавшая. Но одни пойдут в садик без очереди, а другие - нет.
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10.02.2021 16:44 Ответить
Глубокая мысль!
Запишы, чтоб не забыть!
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10.02.2021 17:04 Ответить
Мне то зачем? У меня мыслей много. Оставь себе на память
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10.02.2021 17:24 Ответить
Нафиг с пляш, тупой амфаш! За паребрик!
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10.02.2021 19:20 Ответить
Вы ошиблись постом и ответили мне. Но надеюсь, что амфаш прочтёт ваше сообщение и поймёт, что оно адресовалось ему
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11.02.2021 11:09 Ответить
Скажи, милейший, чем мои дети хуже ДНРовских?
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10.02.2021 16:47 Ответить
Отвечаю - наследственность у них хуже. От папы, так и не выучившегося читать:
"По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?"
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10.02.2021 17:07 Ответить
Я где-то говорил о пострадавших? Думаю, милейший, тут кто-то другой не умеет читать - Чем мои дети хуже ДНРовских?
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10.02.2021 17:13 Ответить
Отвечаю - наследственность у них хуже. Ихний папа не просто не умеет читать, он ещё и имеет проблемы с ориентацией в пространстве - не в состоянии понять, на какой комментарий он отвечает.
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10.02.2021 18:24 Ответить
нет и еще раз нет
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10.02.2021 17:19 Ответить
У нас кроме них пострадавших хватает! Перечислить?
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10.02.2021 16:46 Ответить
Т.е. одиноким матерям мужья которых погибли хрена лысого, а мамкам деток чьи папки укров мочат пожалуйста) В универы уже напринимали. Бегают по Киеву памятники разрисовывают.
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10.02.2021 16:47 Ответить
потом эти детишки будут требовать принимать их в пионэры именно у памятника вовы бланка...
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10.02.2021 16:48 Ответить
Так нету ж уже. Поваляли и голову отбили. Голова потом у Филатова всплыла в Днепре.
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10.02.2021 18:10 Ответить
Несомненно переселенцам сейчас трудно, и государство пытается облегчить их проблемы. Одного только не могу понять - почему, при этом, я чувствую себя человеком второго сорта?
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10.02.2021 16:49 Ответить
Пострадавшие, от чего?
У них что, детсадов не было? Были. И работа была.
Но надо ж было вопить "путин введи" и войскам дорогу перекрывать.

Теперь нет работы и детсадов, они живут среди ненавистных укропов, а мы должны "войти в положение".
Да, среди них есть и пострадавшие, но я бы всех на полиграфе проверил...
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10.02.2021 16:51 Ответить
Были и остались. И жилье осталось. Но никто туда уже не поедет. Люди выезжали не потому, что там детских садов не осталось. Меньше читайте желтую прессу.
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10.02.2021 16:56 Ответить
Мы опять плодим мразоту которая будет кричать что им все должны.
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10.02.2021 17:08 Ответить
Те , которые уехали ещё в 2014-м году , до сих пор ходят с клеймом "переселенец" . Они не все ватные "кормильцы" .
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10.02.2021 17:38 Ответить
Думаю, что нормальные люди, которые 7 (семь млять!) лет назад свалили оттуда, уже давно адаптировались, влились в нормальную жизнь и ни с каким клеймом не ходят. А вот те "кормильцы", которым все вокруг должны - те да. Ходют и стонут как биндеровцы им жисть поламали.
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11.02.2021 11:11 Ответить
ЭТО ПРОВОКАЦИЯ НА СОКРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СЕПАРОВ !)
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10.02.2021 18:11 Ответить
Про переселенців питання немає , це Україна їх не захистила від РФ, а от чому вихідці з ДиРИ мають без ЗНО вступати до Вузів України, нехай їдуть в Москву, чи чому ДНР і ЛНР отримує 600 000 пенсій з України? Якась шизофренія.
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10.02.2021 18:29 Ответить
квартальний виродок не збудував жодного дитсадка і вже тварюка розділив дітей на більш якісних і меншовартісних? кондом млять квартальний!
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10.02.2021 18:30 Ответить
Супер!!!! по мнению Зеленых, все кроме донбасян, люди второго сорта. Ура!

Спасибо вы всеми силами показывате, что быть нормальным гражданином это ПЛОХО. В детский сад первыми идут дети сепаров и коллаборантов, с ВУЗы Украины дети ДНРовских террористов, машину за копейки могут растаможить не честные граждане, а быдло которое в нарушение законов затянуло бляху в страну.

Зеленые твордо решили донести народу Украины, что быть ЧЕЛОВЕКОМ не выгодно, будь быдлом, паскудь остальным, воруй и у тебя будет ВСЕ.

Отдельное спасибо 73%, каждый день убеждаюсь, что вы не люди
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10.02.2021 18:46 Ответить
А на каком основании? они шо особенные?
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10.02.2021 18:51 Ответить
Они принесли войну в Украину! Давайте им еще и спасибо скажем!
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10.02.2021 19:22 Ответить
Так может следующим решением будет чтобы я их к себе домой пожить пустил и кормил за свой счет?
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10.02.2021 21:55 Ответить
а при чем дети? хватит, разрешили вне конкурса принимать с оккупированных территори1... пусть они борются за Украину, а не Украина за них...
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11.02.2021 05:47 Ответить
 
 