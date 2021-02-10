Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады, - Минреинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Общество
В нормативные документы правительства внесены изменения, которые разрешат в первую очередь зачислять в детские сады детей из числа внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
"27 января 2021 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 86, которым утверждено Положение о заведениях дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа). По инициативе Минреинтеграции в указанное Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство и в дальнейшем будет упрощать доступ к публичным услугам переселецам и другим лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Министерство напомнило, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории нашего государства большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулось с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования. Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.
Пожалуйста, подождите...
Десять наберется? Двадцать?
А по статистике перемещенных лиц около 2.5 миллионов!
А не вернутся они не потому, что полюбили Украину, а потому, что там война, которую они же в свой дом и позвали.
А заодно и в наш...
Из 22 моих знакомых за Клоуна голосовали 6 человек, точнее голосовало только 2, а 4 поддерживали на словах, но не перерегистрировались. Эти же 4 уже клянут клоуна. За рыгов из нас не голосовал никто. Ни в 2004, ни в 2010, ни в 2014, ни в 2019. Все остальные за Порошенко. Вот такая фигня получается. Сравни со своими знакомыми в процентном соотношении.
И дело не в любви. Вопрос в том, с какой страной человек себя ассоциирует. В 2014 был выбор. Можно было выехать в паРашу, получить гражданство по упрощенной процедуре, трудоустройство, ипотека, все дела. Некоторые даже жилье получили бесплатно (правда нормальный человек в тех краях жить не будет). Знакомые, выехавшие туда, в первый же год взяли квартиры, часть вернулась назад в Лугандон. А мы выезжали именно в Украину, зная, что здесь рассчитывать не на что. И вряд ли кто-то из выехавших сюда звал войну. Наоборот, препятствовали, как могли. Теперь въезд туда многим из нас закрыт. Я дома не был с 2014 года ни разу.
А война там такая же, как и на остальной территории Украины. В моем городе, например, боевых действий вообще никогда не было. С работой туго, конечно, но как-то выживают.
Нельзя всех под одну гребенку. В Киеве ваты больше, чем среди выехавших. Последние выборы это ярко показали.
Я тоже не был на родине, в Крыму, с 2014-го, во многом благодаря этим "туристам".
Остаюсь при своём мнении.
І це не жарт. Був скандал, коли у дитини в школі запитали де батько.
А как же, мы все им должны...
Ці дИбіли свідомо протиставляють українців і сіють ненависть?
По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?
Запишы, чтоб не забыть!
"По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?"
У них что, детсадов не было? Были. И работа была.
Но надо ж было вопить "путин введи" и войскам дорогу перекрывать.
Теперь нет работы и детсадов, они живут среди ненавистных укропов, а мы должны "войти в положение".
Да, среди них есть и пострадавшие, но я бы всех на полиграфе проверил...
Спасибо вы всеми силами показывате, что быть нормальным гражданином это ПЛОХО. В детский сад первыми идут дети сепаров и коллаборантов, с ВУЗы Украины дети ДНРовских террористов, машину за копейки могут растаможить не честные граждане, а быдло которое в нарушение законов затянуло бляху в страну.
Зеленые твордо решили донести народу Украины, что быть ЧЕЛОВЕКОМ не выгодно, будь быдлом, паскудь остальным, воруй и у тебя будет ВСЕ.
Отдельное спасибо 73%, каждый день убеждаюсь, что вы не люди