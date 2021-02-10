Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады, - Минреинтеграции

В нормативные документы правительства внесены изменения, которые разрешат в первую очередь зачислять в детские сады детей из числа внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"27 января 2021 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 86, которым утверждено Положение о заведениях дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа). По инициативе Минреинтеграции в указанное Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство и в дальнейшем будет упрощать доступ к публичным услугам переселецам и другим лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Министерство напомнило, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории нашего государства большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулось с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования. Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.

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