Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції
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У нормативні документи уряду внесено зміни, які дозволять у першу чергу зараховувати в дитячі садки дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, які постраждали внаслідок військових дій і збройних конфліктів.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"27 січня 2021 р Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 86, якою затверджено Положення про заклади дошкільної освіти, що визначає основні принципи діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу). З ініціативи Мінреінтеграції в це Положення внесено норму, що передбачає можливість дітям внутрішньо переміщених осіб і дітям зі статусом дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в установи дошкільної освіти державної і комунальної форм власності у першу чергу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг переселецям і іншим особам, які постраждали в результаті збройної агресії РФ проти України.
Міністерство нагадало, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території нашої держави велика кількість внутрішньо переміщених осіб зіткнулася з труднощами запису дитини в чергу для навчання в державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Серед них чимало одиноких матерів із малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їхнє працевлаштування.
Будь ласка, зачекайте...
Десять наберется? Двадцать?
А по статистике перемещенных лиц около 2.5 миллионов!
А не вернутся они не потому, что полюбили Украину, а потому, что там война, которую они же в свой дом и позвали.
А заодно и в наш...
Из 22 моих знакомых за Клоуна голосовали 6 человек, точнее голосовало только 2, а 4 поддерживали на словах, но не перерегистрировались. Эти же 4 уже клянут клоуна. За рыгов из нас не голосовал никто. Ни в 2004, ни в 2010, ни в 2014, ни в 2019. Все остальные за Порошенко. Вот такая фигня получается. Сравни со своими знакомыми в процентном соотношении.
И дело не в любви. Вопрос в том, с какой страной человек себя ассоциирует. В 2014 был выбор. Можно было выехать в паРашу, получить гражданство по упрощенной процедуре, трудоустройство, ипотека, все дела. Некоторые даже жилье получили бесплатно (правда нормальный человек в тех краях жить не будет). Знакомые, выехавшие туда, в первый же год взяли квартиры, часть вернулась назад в Лугандон. А мы выезжали именно в Украину, зная, что здесь рассчитывать не на что. И вряд ли кто-то из выехавших сюда звал войну. Наоборот, препятствовали, как могли. Теперь въезд туда многим из нас закрыт. Я дома не был с 2014 года ни разу.
А война там такая же, как и на остальной территории Украины. В моем городе, например, боевых действий вообще никогда не было. С работой туго, конечно, но как-то выживают.
Нельзя всех под одну гребенку. В Киеве ваты больше, чем среди выехавших. Последние выборы это ярко показали.
Я тоже не был на родине, в Крыму, с 2014-го, во многом благодаря этим "туристам".
Остаюсь при своём мнении.
І це не жарт. Був скандал, коли у дитини в школі запитали де батько.
А как же, мы все им должны...
Ці дИбіли свідомо протиставляють українців і сіють ненависть?
По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?
Запишы, чтоб не забыть!
"По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?"
У них что, детсадов не было? Были. И работа была.
Но надо ж было вопить "путин введи" и войскам дорогу перекрывать.
Теперь нет работы и детсадов, они живут среди ненавистных укропов, а мы должны "войти в положение".
Да, среди них есть и пострадавшие, но я бы всех на полиграфе проверил...
Спасибо вы всеми силами показывате, что быть нормальным гражданином это ПЛОХО. В детский сад первыми идут дети сепаров и коллаборантов, с ВУЗы Украины дети ДНРовских террористов, машину за копейки могут растаможить не честные граждане, а быдло которое в нарушение законов затянуло бляху в страну.
Зеленые твордо решили донести народу Украины, что быть ЧЕЛОВЕКОМ не выгодно, будь быдлом, паскудь остальным, воруй и у тебя будет ВСЕ.
Отдельное спасибо 73%, каждый день убеждаюсь, что вы не люди