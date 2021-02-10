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Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції

У нормативні документи уряду внесено зміни, які дозволять у першу чергу зараховувати в дитячі садки дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, які постраждали внаслідок військових дій і збройних конфліктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"27 січня 2021 р Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 86, якою затверджено Положення про заклади дошкільної освіти, що визначає основні принципи діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу). З ініціативи Мінреінтеграції в це Положення внесено норму, що передбачає можливість дітям внутрішньо переміщених осіб і дітям зі статусом дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в установи дошкільної освіти державної і комунальної форм власності у першу чергу", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг переселецям і іншим особам, які постраждали в результаті збройної агресії РФ проти України.

Міністерство нагадало, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території нашої держави велика кількість внутрішньо переміщених осіб зіткнулася з труднощами запису дитини в чергу для навчання в державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Серед них чимало одиноких матерів із малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їхнє працевлаштування.
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Топ коментарі
+46
не для детей военных защищавших Украину, а блт, для домбасни...
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10.02.2021 16:32
+28
Та шо ж ты будешь делать... все для кормильцев у нас
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10.02.2021 16:31
+25
На каком это основании? С чего вдруг им такие преференции? Ладно - помочь с жильем переселенцам - это логично, что в детсады без очереди какого х-ра?
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10.02.2021 16:33
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Та шо ж ты будешь делать... все для кормильцев у нас
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10.02.2021 16:31 Відповісти
не для детей военных защищавших Украину, а блт, для домбасни...
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10.02.2021 16:32 Відповісти
Чому я не гуманіст? А то би позаймався гуманізмом!
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10.02.2021 17:29 Відповісти
А нам в очередь за ними?
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10.02.2021 16:43 Відповісти
Виходить, так. Ти у своєму рідному місті плати податки, розвиває інфра труктуру, борешся з впливом "руцкого міра", щоб не бути переселенцям, а тут тобі доводять до відома, що у саювожму рідному місті, яке ти не віддав під владу колаборантам, ти - громадянин другого сорту. Я згідний що переселенцям потрібна допомога фінансова, матеріальна, щгіден, що першочергове права на дитсадок, навчання державним коштом мають мат ті з переселенців, і не лише з переселенців, у яких хтось з батьків бере участь у війні на боці ЗСУ, чи не дай Боже загинув, захищаючи Україну. Але я категорично проти преференції для вати, яка водила хороводи з триклорам, палець об палець не вдарила для захисту власних міст, а злилася сюди, щоб не бути пограбовано тим же "русскім міром".
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10.02.2021 16:56 Відповісти
На каком это основании? С чего вдруг им такие преференции? Ладно - помочь с жильем переселенцам - это логично, что в детсады без очереди какого х-ра?
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10.02.2021 16:33 Відповісти
А что непонятного, это ж их избиратель, вот и старается зелень...
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10.02.2021 16:38 Відповісти
Да ладно! Большинство знакомых переселенцев луганчан-дончан как раз ненавидят и рыгов, и клоуна.
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10.02.2021 16:53 Відповісти
и сколько у вас таких, положа руку на сердце?
Десять наберется? Двадцать?
А по статистике перемещенных лиц около 2.5 миллионов!
А не вернутся они не потому, что полюбили Украину, а потому, что там война, которую они же в свой дом и позвали.
А заодно и в наш...
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10.02.2021 17:10 Відповісти
Я за всех говорить не могу. К тому же глупо верить подобной статистике. Из этих 2.5 миллионов как минимум половина просто ездит в пенсионные туры. Переселенцами они лишь числятся. Но эти не голосуют и в детские сады никого сдавать не будут.
Из 22 моих знакомых за Клоуна голосовали 6 человек, точнее голосовало только 2, а 4 поддерживали на словах, но не перерегистрировались. Эти же 4 уже клянут клоуна. За рыгов из нас не голосовал никто. Ни в 2004, ни в 2010, ни в 2014, ни в 2019. Все остальные за Порошенко. Вот такая фигня получается. Сравни со своими знакомыми в процентном соотношении.
И дело не в любви. Вопрос в том, с какой страной человек себя ассоциирует. В 2014 был выбор. Можно было выехать в паРашу, получить гражданство по упрощенной процедуре, трудоустройство, ипотека, все дела. Некоторые даже жилье получили бесплатно (правда нормальный человек в тех краях жить не будет). Знакомые, выехавшие туда, в первый же год взяли квартиры, часть вернулась назад в Лугандон. А мы выезжали именно в Украину, зная, что здесь рассчитывать не на что. И вряд ли кто-то из выехавших сюда звал войну. Наоборот, препятствовали, как могли. Теперь въезд туда многим из нас закрыт. Я дома не был с 2014 года ни разу.
А война там такая же, как и на остальной территории Украины. В моем городе, например, боевых действий вообще никогда не было. С работой туго, конечно, но как-то выживают.
Нельзя всех под одну гребенку. В Киеве ваты больше, чем среди выехавших. Последние выборы это ярко показали.
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10.02.2021 22:42 Відповісти
С тем, что нельзя под одну гребенку, согласен, но то, что принято, тоже, своего рода, под одну гребёнку.
Я тоже не был на родине, в Крыму, с 2014-го, во многом благодаря этим "туристам".
Остаюсь при своём мнении.
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11.02.2021 09:35 Відповісти
Ну а чем выехавшие из Крыма отличаются от выехавших из Лугандона? Хотя с Крымом небольшая разница есть. Выехавшие из Крыма смогли продать жилье там по цене выше, чем оно стоило до оккупации. У нас такой возможности не было.
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Интересно, а куда делись мужья и папы этих "одиноких" мамочек с детишками из Лугандона, которым ну очень нужны очередные и видимо бесконечные льготы в Украине?...
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10.02.2021 16:33 Відповісти
Вдома лишилися, ;укропав мочат;.
І це не жарт. Був скандал, коли у дитини в школі запитали де батько.
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10.02.2021 16:39 Відповісти
Интересно, для получения такой привилегии обязательно развалять памятник АТОшникам или достаточно просто обмалевать его из балончика?
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10.02.2021 16:34 Відповісти
А що для того щоб дитя віддати в садочок обов"язково бути сєпаром і звати *****?
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10.02.2021 16:35 Відповісти
да-да, помогите надежде и опоре ОПЗЖ и Слуг устроить своих чад в детсад вперед украинцев. Они сразу же на работу пойдут.
А как же, мы все им должны...
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10.02.2021 16:37 Відповісти
"Хахлы банбили дамбас! Пущай типерь платят!" (С)
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10.02.2021 16:38 Відповісти
таки да, но сори, поставить "нравится" под этим бл@дством не могу
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10.02.2021 16:41 Відповісти
Ця влада здатна щось створити, окрім протистояння в країні?
Ці дИбіли свідомо протиставляють українців і сіють ненависть?
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10.02.2021 16:38 Відповісти
Саме так, це головне правило маланців. Завдяки цьому вони і володіють країною.
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10.02.2021 19:13 Відповісти
Перестаньте тупо лить гавно!
По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?
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10.02.2021 16:40 Відповісти
Если так рассуждать, то тут вся страна - пострадавшая. Но одни пойдут в садик без очереди, а другие - нет.
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10.02.2021 16:44 Відповісти
Глубокая мысль!
Запишы, чтоб не забыть!
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10.02.2021 17:04 Відповісти
Мне то зачем? У меня мыслей много. Оставь себе на память
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10.02.2021 17:24 Відповісти
Нафиг с пляш, тупой амфаш! За паребрик!
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10.02.2021 19:20 Відповісти
Вы ошиблись постом и ответили мне. Но надеюсь, что амфаш прочтёт ваше сообщение и поймёт, что оно адресовалось ему
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11.02.2021 11:09 Відповісти
Скажи, милейший, чем мои дети хуже ДНРовских?
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10.02.2021 16:47 Відповісти
Отвечаю - наследственность у них хуже. От папы, так и не выучившегося читать:
"По вашему люди, бросившие свои дома и бежавшие от рускаго мира, не являются пострадавшими?"
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10.02.2021 17:07 Відповісти
Я где-то говорил о пострадавших? Думаю, милейший, тут кто-то другой не умеет читать - Чем мои дети хуже ДНРовских?
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10.02.2021 17:13 Відповісти
Отвечаю - наследственность у них хуже. Ихний папа не просто не умеет читать, он ещё и имеет проблемы с ориентацией в пространстве - не в состоянии понять, на какой комментарий он отвечает.
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10.02.2021 18:24 Відповісти
нет и еще раз нет
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10.02.2021 17:19 Відповісти
У нас кроме них пострадавших хватает! Перечислить?
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10.02.2021 16:46 Відповісти
Т.е. одиноким матерям мужья которых погибли хрена лысого, а мамкам деток чьи папки укров мочат пожалуйста) В универы уже напринимали. Бегают по Киеву памятники разрисовывают.
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10.02.2021 16:47 Відповісти
потом эти детишки будут требовать принимать их в пионэры именно у памятника вовы бланка...
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10.02.2021 16:48 Відповісти
Так нету ж уже. Поваляли и голову отбили. Голова потом у Филатова всплыла в Днепре.
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10.02.2021 18:10 Відповісти
Несомненно переселенцам сейчас трудно, и государство пытается облегчить их проблемы. Одного только не могу понять - почему, при этом, я чувствую себя человеком второго сорта?
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10.02.2021 16:49 Відповісти
Пострадавшие, от чего?
У них что, детсадов не было? Были. И работа была.
Но надо ж было вопить "путин введи" и войскам дорогу перекрывать.

Теперь нет работы и детсадов, они живут среди ненавистных укропов, а мы должны "войти в положение".
Да, среди них есть и пострадавшие, но я бы всех на полиграфе проверил...
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10.02.2021 16:51 Відповісти
Были и остались. И жилье осталось. Но никто туда уже не поедет. Люди выезжали не потому, что там детских садов не осталось. Меньше читайте желтую прессу.
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10.02.2021 16:56 Відповісти
Мы опять плодим мразоту которая будет кричать что им все должны.
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10.02.2021 17:08 Відповісти
Те , которые уехали ещё в 2014-м году , до сих пор ходят с клеймом "переселенец" . Они не все ватные "кормильцы" .
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10.02.2021 17:38 Відповісти
Думаю, что нормальные люди, которые 7 (семь млять!) лет назад свалили оттуда, уже давно адаптировались, влились в нормальную жизнь и ни с каким клеймом не ходят. А вот те "кормильцы", которым все вокруг должны - те да. Ходют и стонут как биндеровцы им жисть поламали.
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11.02.2021 11:11 Відповісти
ЭТО ПРОВОКАЦИЯ НА СОКРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СЕПАРОВ !)
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10.02.2021 18:11 Відповісти
Про переселенців питання немає , це Україна їх не захистила від РФ, а от чому вихідці з ДиРИ мають без ЗНО вступати до Вузів України, нехай їдуть в Москву, чи чому ДНР і ЛНР отримує 600 000 пенсій з України? Якась шизофренія.
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10.02.2021 18:29 Відповісти
квартальний виродок не збудував жодного дитсадка і вже тварюка розділив дітей на більш якісних і меншовартісних? кондом млять квартальний!
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10.02.2021 18:30 Відповісти
Супер!!!! по мнению Зеленых, все кроме донбасян, люди второго сорта. Ура!

Спасибо вы всеми силами показывате, что быть нормальным гражданином это ПЛОХО. В детский сад первыми идут дети сепаров и коллаборантов, с ВУЗы Украины дети ДНРовских террористов, машину за копейки могут растаможить не честные граждане, а быдло которое в нарушение законов затянуло бляху в страну.

Зеленые твордо решили донести народу Украины, что быть ЧЕЛОВЕКОМ не выгодно, будь быдлом, паскудь остальным, воруй и у тебя будет ВСЕ.

Отдельное спасибо 73%, каждый день убеждаюсь, что вы не люди
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10.02.2021 18:46 Відповісти
А на каком основании? они шо особенные?
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10.02.2021 18:51 Відповісти
Они принесли войну в Украину! Давайте им еще и спасибо скажем!
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10.02.2021 19:22 Відповісти
Так может следующим решением будет чтобы я их к себе домой пожить пустил и кормил за свой счет?
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10.02.2021 21:55 Відповісти
а при чем дети? хватит, разрешили вне конкурса принимать с оккупированных территори1... пусть они борются за Украину, а не Украина за них...
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11.02.2021 05:47 Відповісти
 
 