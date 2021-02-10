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Киевский метрополитен ограничит вход на станции в пиковые часы

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевский метрополитен ограничит вход на станции в пиковые часы

Ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук страницу Киевского метрополитена, из-за сильного снегопада киевляне пересели на метро, что привело к давкам в вестибюлях станций.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.

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Сегодня в Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта, а на входах в станции киевского метро образовалась огромная давка. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки". Очереди начинаются у самого входа в вестибюли и подземные переходы.

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Очевидно все , кто сегодня воспользовался метро, умрут от Ковида в ближайшие дни....
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10.02.2021 16:59 Ответить
А що німці не катаються на наслєдії Гітлера - автобанах??
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10.02.2021 17:18 Ответить
можно было б сделать бесплатный вход в час пик и не было бы толпы
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10.02.2021 17:18 Ответить
бесплатный вход в час пик и не было бы толпы

МОЖЕТ БЕСПЛАТНО МАСКИ РАЗДАВАТЬ И ВАКЦИНУ?
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10.02.2021 17:55 Ответить
Пасажири заважають жебракам і офеням торгуватив метро і розносити нові штами коронавірусу від дядька Біла. Більше пекла! Треба, що ідіоти думали коли голосують на виборах за зелене опудало від тупорилих еліт.
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10.02.2021 18:00 Ответить
А жлобам при владі пофіг, що Київ перенаселений. Вони й далі будують "китайські стіни-чєловєйнікі". Трохи сніг у насипало -і все, апокаліпсис.
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10.02.2021 19:06 Ответить
 
 