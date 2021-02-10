Киевский метрополитен ограничит вход на станции в пиковые часы

Ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук страницу Киевского метрополитена, из-за сильного снегопада киевляне пересели на метро, что привело к давкам в вестибюлях станций.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.

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Сегодня в Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта, а на входах в станции киевского метро образовалась огромная давка. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки". Очереди начинаются у самого входа в вестибюли и подземные переходы.

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