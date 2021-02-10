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Київ (13825) Метрополітен (756) снігопад (397)

Київський метрополітен обмежить вхід на станції в пікові години

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київський метрополітен обмежить вхід на станції в пікові години

Обмеження на вхід вводитимуться для запобігання скупченню пасажирів у вестибюлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку Київського метрополітену, через сильний снігопад кияни пересіли на метро, ​​що призвело до тисняви ​​у вестибюлях станцій.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчення людей у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, по можливості, враховувати це при плануванні поїздок", - заявили у столичному метро.

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Сьогодні в Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту, а на входах до станцій київського метро утворилася величезна тиснява. Найбільш проблемними станціями стали "Вокзальна" і "Позняки". Черги починаються біля самого входу у вестибюлі і підземні переходи.

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Очевидно все , кто сегодня воспользовался метро, умрут от Ковида в ближайшие дни....
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10.02.2021 16:59 Відповісти
А що німці не катаються на наслєдії Гітлера - автобанах??
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10.02.2021 17:18 Відповісти
можно было б сделать бесплатный вход в час пик и не было бы толпы
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10.02.2021 17:18 Відповісти
бесплатный вход в час пик и не было бы толпы

МОЖЕТ БЕСПЛАТНО МАСКИ РАЗДАВАТЬ И ВАКЦИНУ?
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10.02.2021 17:55 Відповісти
Пасажири заважають жебракам і офеням торгуватив метро і розносити нові штами коронавірусу від дядька Біла. Більше пекла! Треба, що ідіоти думали коли голосують на виборах за зелене опудало від тупорилих еліт.
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10.02.2021 18:00 Відповісти
А жлобам при владі пофіг, що Київ перенаселений. Вони й далі будують "китайські стіни-чєловєйнікі". Трохи сніг у насипало -і все, апокаліпсис.
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10.02.2021 19:06 Відповісти
 
 