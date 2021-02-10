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Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Европейскую комиссию за выделение Украине в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро и пообещал выполнения условий для получения второго.

Об этом он сообщил в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Своевременное получение Украиной средств стало чрезвычайно важным для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в Украине", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заверил Домбровскиса, что правительство будет придерживаться своих обязательств по выполнению всех условий, указанных в приложении к Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

"Рассчитываем успешно завершить реализацию программы в первом квартале 2021 года, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи уже весной этого года", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро
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Топ комментарии
+5
"Когда мы будем делить наши деньги!" (с)

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5206
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10.02.2021 17:07
+3
Надо начинать дискуссию в политикуме о запрете правительству брать кредиты на проедание, только на развитие промышленности, с жесткой личной ответственностью свободой и имуществом для урядовцев...
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10.02.2021 17:15
+2
Наша песня хороша, начинай сначала. Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7578 Шел второй год победоносного получения ЗЕлепупой поддержки МВФ.

И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...
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10.02.2021 17:11
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"Когда мы будем делить наши деньги!" (с)

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5206
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10.02.2021 17:07 Ответить
классика Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3981
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10.02.2021 17:18 Ответить
600млн не допоможуть отцам руссской дємократії в боротьбі з корупцією.
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10.02.2021 17:08 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала. Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7578 Шел второй год победоносного получения ЗЕлепупой поддержки МВФ.

И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...
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10.02.2021 17:11 Ответить
Надо ещё с годик потерпеть. Обещанного ведь три года ждут.
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10.02.2021 21:16 Ответить
А Голобородько МВФ хіба не послав?
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10.02.2021 17:14 Ответить
Ще і як послав! Аж сам туди впірнув!
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10.02.2021 21:19 Ответить
Надо начинать дискуссию в политикуме о запрете правительству брать кредиты на проедание, только на развитие промышленности, с жесткой личной ответственностью свободой и имуществом для урядовцев...
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10.02.2021 17:15 Ответить
Почему у нас такие богатые земли,и такие бедные люди,обрабатывайте земли,покупайте сельгостехнику современную,давайте людям работу ,и не нужно будет просить транши и займы,у нас все есть,но дураки...На аграрном секторе можно построить свой ОАЭ
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10.02.2021 17:19 Ответить
Всі кредити будуть упішно розікрадені разом з емісарами ЄС 50:50 і вивезені до ЄС і до офшорів. А борг буде вже на 86 а 90 млрд.доларів. Як мило. Їх би в трибунал да з повною конфіскацією.
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10.02.2021 18:36 Ответить
 
 