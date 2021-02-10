Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європейській комісії за виділення Україні в 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро і пообіцяв виконання умов для отримання другого.
Про це він повідомив у ході зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Своєчасне отримання Україною коштів стало надзвичайно важливим для підтримки макроекономічної і фінансової стабільності в Україні", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр запевнив Домбровскіса, що уряд буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо виконання всіх умов, зазначених у додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.
"Розраховуємо успішно завершити реалізацію програми в першому кварталі 2021 року, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги вже навесні цього року", - сказав Шмигаль.
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И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...