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Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європейській комісії за виділення Україні в 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро і пообіцяв виконання умов для отримання другого.

Про це він повідомив у ході зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Своєчасне отримання Україною коштів стало надзвичайно важливим для підтримки макроекономічної і фінансової стабільності в Україні", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив Домбровскіса, що уряд буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо виконання всіх умов, зазначених у додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Також читайте: Боротьба з корупцією - одне з головних завдань України, - Шмигаль

"Розраховуємо успішно завершити реалізацію програми в першому кварталі 2021 року, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги вже навесні цього року", - сказав Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
"Когда мы будем делить наши деньги!" (с)

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5206
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10.02.2021 17:07
+3
Надо начинать дискуссию в политикуме о запрете правительству брать кредиты на проедание, только на развитие промышленности, с жесткой личной ответственностью свободой и имуществом для урядовцев...
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10.02.2021 17:15
+2
Наша песня хороша, начинай сначала. Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7578 Шел второй год победоносного получения ЗЕлепупой поддержки МВФ.

И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...
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10.02.2021 17:11
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"Когда мы будем делить наши деньги!" (с)

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5206
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10.02.2021 17:07 Відповісти
классика Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3981
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10.02.2021 17:18 Відповісти
600млн не допоможуть отцам руссской дємократії в боротьбі з корупцією.
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10.02.2021 17:08 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7578 Шел второй год победоносного получения ЗЕлепупой поддержки МВФ.

И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...
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10.02.2021 17:11 Відповісти
Надо ещё с годик потерпеть. Обещанного ведь три года ждут.
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10.02.2021 21:16 Відповісти
А Голобородько МВФ хіба не послав?
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10.02.2021 17:14 Відповісти
Ще і як послав! Аж сам туди впірнув!
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10.02.2021 21:19 Відповісти
Надо начинать дискуссию в политикуме о запрете правительству брать кредиты на проедание, только на развитие промышленности, с жесткой личной ответственностью свободой и имуществом для урядовцев...
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10.02.2021 17:15 Відповісти
Почему у нас такие богатые земли,и такие бедные люди,обрабатывайте земли,покупайте сельгостехнику современную,давайте людям работу ,и не нужно будет просить транши и займы,у нас все есть,но дураки...На аграрном секторе можно построить свой ОАЭ
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10.02.2021 17:19 Відповісти
Всі кредити будуть упішно розікрадені разом з емісарами ЄС 50:50 і вивезені до ЄС і до офшорів. А борг буде вже на 86 а 90 млрд.доларів. Як мило. Їх би в трибунал да з повною конфіскацією.
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10.02.2021 18:36 Відповісти
 
 