РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12696 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 586 15
СБУ (18658) уголь (988) следствие (231) Козак (134)

СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ

Спецслужба расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и последующей продаже его в Россию. Идет ли речь о действиях нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, в ведомстве не уточнили.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответ на запрос журналистов "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Журналисты спрашивали, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что основанием для введения санкций против нардепа Козака стало расследование схем с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих финансированию терроризма.

"Главное следственное управление осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, который в дальнейшем реализуется в адрес энергоуправляющих компаний России", - говорится в ответе СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эти действия, по данным спецслужбы, содержат признаки финансирование терроризма. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

В то же время, в СБУ не уточнили, связано ли это расследование с деятельностью Козака. Затруднились ответить в СБУ и на вопрос "Радіо Свобода" о том, когда было открыто соответствующее производство, каковы промежуточные данные предварительного расследования, когда дело передадут в суд.

Также на Цензор.НЕТ: Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ

В ведомстве пояснили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, который они признают возможным. "Запрашиваемая информация не подлежит разглашению", - заявили в СБУ.

Не получила редакция и ответа на вопрос о том, ведутся ли относительно Козака еще какие-то производства, кроме этого.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Всрались! Не прошло и 5 лет ! хе-хе)
показать весь комментарий
10.02.2021 19:11
+3
А электроэнергию можно? СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
10.02.2021 19:20
+2
Але проти Козака. "Папутчіка" Рината чіпати бояться.
показать весь комментарий
10.02.2021 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всрались! Не прошло и 5 лет ! хе-хе)
показать весь комментарий
10.02.2021 19:11 Ответить
Але проти Козака. "Папутчіка" Рината чіпати бояться.
показать весь комментарий
10.02.2021 19:27 Ответить
там не папутчік, а с точки зору Ахмєтова щур, який з нього дере гроші.
показать весь комментарий
11.02.2021 09:45 Ответить
Нарасєє свого вугілля валом і собівартість нижча.
показать весь комментарий
10.02.2021 19:13 Ответить
Почему Козак не в СИЗО, если у СБУ есть доказательства его виньі?
За него сидит Антоненко?
показать весь комментарий
10.02.2021 19:14 Ответить
"Спецслужба расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и последующей продаже его в Россию"

Это какой-то сюр, наши проныры влезли даже торговлю Лугандон-ПаРаша СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9055
показать весь комментарий
10.02.2021 19:15 Ответить
вскоре начнём различать баклановцев от сбушников...
показать весь комментарий
10.02.2021 19:16 Ответить
А электроэнергию можно? СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
10.02.2021 19:20 Ответить
Корупцию никто не отменял !!!
показать весь комментарий
10.02.2021 19:27 Ответить
І хто ета здєлал?!
показать весь комментарий
10.02.2021 19:28 Ответить
А С ИЗ страны агрессора можно закупать уголь???
показать весь комментарий
10.02.2021 23:26 Ответить
Ходять слухи про те що, ***** посадив Медведчука та Козака на логістику всього вугілля і Ахметов мав платити їм за вугілля з власних копалень. Для цього відібрали годівничку навіть у когось з Моцкви. Це, йому дуже не сподобалося, як і Ренату. Тому, всі міністри за виключенням Разумкова, сильно стурбувалися проросійською пропагандою і фінансуванням тероризму, швиденько підняли дупи посеред ночі і побігли накладати санкції.
показать весь комментарий
11.02.2021 09:52 Ответить
 
 