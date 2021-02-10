СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ

Спецслужба расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и последующей продаже его в Россию. Идет ли речь о действиях нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, в ведомстве не уточнили.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответ на запрос журналистов "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Журналисты спрашивали, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что основанием для введения санкций против нардепа Козака стало расследование схем с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих финансированию терроризма.

"Главное следственное управление осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, который в дальнейшем реализуется в адрес энергоуправляющих компаний России", - говорится в ответе СБУ.

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Эти действия, по данным спецслужбы, содержат признаки финансирование терроризма. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

В то же время, в СБУ не уточнили, связано ли это расследование с деятельностью Козака. Затруднились ответить в СБУ и на вопрос "Радіо Свобода" о том, когда было открыто соответствующее производство, каковы промежуточные данные предварительного расследования, когда дело передадут в суд.

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В ведомстве пояснили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, который они признают возможным. "Запрашиваемая информация не подлежит разглашению", - заявили в СБУ.

Не получила редакция и ответа на вопрос о том, ведутся ли относительно Козака еще какие-то производства, кроме этого.