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СБУ (10002) вугілля (621) слідство (113) Козак (115)

СБУ розслідує незаконну купівлю вугілля на окупованому Донбасі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ розслідує незаконну купівлю вугілля на окупованому Донбасі, - ЗМІ

Спецслужба розслідує справу про незаконне придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, і подальший продаж його в Росію. Чи йдеться про дії нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, у відомстві не уточнили.

Про це пресслужба СБУ повідомила у відповідь на запит журналістів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Журналісти запитували, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те, що підставою для введення санкцій проти нардепа Козака стало розслідування схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяють фінансуванню тероризму.

"Головне слідче управління здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправного придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, який в подальшому реалізується на адресу енергоуправляючих компаній Росії", - сказано у відповіді СБУ.

Ці дії, за даними спецслужби, містять ознаки фінансування тероризму. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років і з конфіскацією майна.

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Водночас, в СБУ не уточнили, чи пов'язано це розслідування з діяльністю Козака. Не змогли відповісти в СБУ і на запитання "Радіо Свобода" про те, коли було відкрито відповідне провадження, які проміжні дані попереднього розслідування, коли справу передадуть до суду.

У відомстві пояснили, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, який вони визнають можливим. "Запитувана інформація не підлягає розголошенню", - заявили в СБУ.

Не отримала редакція і відповіді на запитання про те, чи ведуться щодо Козака ще якісь провадження, крім цього.

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Топ коментарі
+3
Всрались! Не прошло и 5 лет ! хе-хе)
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10.02.2021 19:11
+3
А электроэнергию можно? СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1873
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10.02.2021 19:20
+2
Але проти Козака. "Папутчіка" Рината чіпати бояться.
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10.02.2021 19:27
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Всрались! Не прошло и 5 лет ! хе-хе)
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10.02.2021 19:11 Відповісти
Але проти Козака. "Папутчіка" Рината чіпати бояться.
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10.02.2021 19:27 Відповісти
там не папутчік, а с точки зору Ахмєтова щур, який з нього дере гроші.
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11.02.2021 09:45 Відповісти
Нарасєє свого вугілля валом і собівартість нижча.
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10.02.2021 19:13 Відповісти
Почему Козак не в СИЗО, если у СБУ есть доказательства его виньі?
За него сидит Антоненко?
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10.02.2021 19:14 Відповісти
"Спецслужба расследует дело о незаконном приобретении угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, и последующей продаже его в Россию"

Это какой-то сюр, наши проныры влезли даже торговлю Лугандон-ПаРаша СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9055
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10.02.2021 19:15 Відповісти
вскоре начнём различать баклановцев от сбушников...
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10.02.2021 19:16 Відповісти
А электроэнергию можно? СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1873
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10.02.2021 19:20 Відповісти
Корупцию никто не отменял !!!
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10.02.2021 19:27 Відповісти
І хто ета здєлал?!
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10.02.2021 19:28 Відповісти
А С ИЗ страны агрессора можно закупать уголь???
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10.02.2021 23:26 Відповісти
Ходять слухи про те що, ***** посадив Медведчука та Козака на логістику всього вугілля і Ахметов мав платити їм за вугілля з власних копалень. Для цього відібрали годівничку навіть у когось з Моцкви. Це, йому дуже не сподобалося, як і Ренату. Тому, всі міністри за виключенням Разумкова, сильно стурбувалися проросійською пропагандою і фінансуванням тероризму, швиденько підняли дупи посеред ночі і побігли накладати санкції.
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11.02.2021 09:52 Відповісти
 
 