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Новости Политика УкраиныОбщество Закрытие каналов Медведчука
21 160 83
Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ

Вместо трех заблокированных из-за санкций телеканалов в стране может появиться один. Владельцами нового медиа предлагают сделать сотрудников закрытых телеканалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа и его источники, сейчас осуществляются попытки создания нового телеканала.

Документ, который распространяют среди сотрудников трех закрытых медиа, предлагает в равной доле сделать владельцами самих сотрудников. Канал планирует подавать заявку на получение лицензии на вещание в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ 01

Первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль заявил, что теоретически выдача лицензии новому каналу будет возможна, если он не будет связан с лицами, которые попали под санкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Начальник управления лицензирования Нацсовета Людмила Запорожец сообщила, что заявка на получение лицензии для такого телеканала пока что не поступала. А пресс-служба телеканала 112-Украина утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Также читайте: Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)
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Топ комментарии
+32
Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6824
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10.02.2021 16:08
+29
В Украине должен быть четкий Закон о коллабрационизме и политической проституции.🤔
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10.02.2021 16:15
+28
Потому-что не только каналы надо закрывать, а сажать этих журнашлюх за открытое предательство, пропаганду **********, унижение Украины и всего украинского.
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10.02.2021 16:06
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шо, уже? шо-то быстро.
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10.02.2021 16:03 Ответить
Так кому нужно рейтинг подняли, можно все обратно в зад возвращать
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10.02.2021 16:05 Ответить
В Украине должен быть четкий Закон о коллабрационизме и политической проституции.🤔
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10.02.2021 16:15 Ответить
Тогда пусть хоть десять политических борделей открывают. Все их можно будет запретить за распространение венерических заболеваний 😁
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10.02.2021 16:18 Ответить
А шо вы хотели)))конфликт то не глубокий-рыги просто отказались зелю не обсырать...
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10.02.2021 16:20 Ответить
В центрі зайнятості є вакансії.
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10.02.2021 16:04 Ответить
а нема у вашем центре места гардиробщика? или баньщика? опыт есть
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11.02.2021 10:07 Ответить
Надеюсь, лицензию им не дадут...
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10.02.2021 16:04 Ответить
Дадут, обязательно дадут. По закону нет причин отказать. И пока не будет закона о антиукраинской деятельности и будет канал работать.
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10.02.2021 16:28 Ответить
Вы под санкциями, а значит все червяки с этих помоек не могут объединиться и создать новую мегапомойку
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10.02.2021 16:04 Ответить
Найдут чистых червей
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10.02.2021 16:05 Ответить
ну вот надо власти ЕС и прочим подсуетиться чтобы эти *** обломались
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10.02.2021 16:06 Ответить
Не так все быстро, мозги залиты дерьмом у народа с телевизора, нужно время для реабилитации ))
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10.02.2021 16:08 Ответить
Под санкциями, к сожалению только Козак, а вовсе не все эти 1500 гнид.
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10.02.2021 16:16 Ответить
да, паршиво
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10.02.2021 16:18 Ответить
Ты их пинком за порог - а они в окно. Снова вон пинком, а они через печную трубу норовят.
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10.02.2021 16:05 Ответить
Работают чисто по Пескову
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10.02.2021 16:19 Ответить
да ежу понятно ...назовут, к примеру, "Україна наш дім" или что-то в этом роде... и будут опять свою помойку тиснуть..
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10.02.2021 16:05 Ответить
Потому-что не только каналы надо закрывать, а сажать этих журнашлюх за открытое предательство, пропаганду **********, унижение Украины и всего украинского.
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10.02.2021 16:06 Ответить
Зачем так нервничать? Нужно действовать по закону, а законы привести в соответствие с военным временем, гавкнул чего то невпопад и не по теме, ...прошу пана до гілляки... И все наладится.
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10.02.2021 16:06 Ответить
...ага, и назвать его мокша-ньюз, чтоб уже и вопросов не возникало
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10.02.2021 16:07 Ответить
Нужно разработать закон, запрещающий несколько лет не принимать на работу сотрудников тех ТВ каналов, которые работали там на момент их закрытия по идеологическим соображениям. Тогда и "перетекать" им будет некуда.
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10.02.2021 16:08 Ответить
да уже сразу растрел!
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10.02.2021 16:27 Ответить
Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6824
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10.02.2021 16:08 Ответить
На кагаты направить, пусть картошку перебирают для столовых бюджетных организаций Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6411
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10.02.2021 17:25 Ответить
Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6696 Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5064
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10.02.2021 16:08 Ответить
Эти 3 канала - это только 3 щупальца гидры-ОПЗЖ. Тут рубить не щупальца надо, а голову ОПЗЖ.
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10.02.2021 16:09 Ответить
Nu da budet novyje kanali.Strano sto vi neicete vinovnix i ix nesozadejet v tirumu.U nas tak posadili nasli za sto.I sidit za ruski mir idelahogiku na 8 let izoliacija gde to bylo Medvecyku i Kolomojskomu
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10.02.2021 16:10 Ответить
І отримає ті самі "яйця" тільки в профіль!!!
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10.02.2021 16:10 Ответить
вся проукраинская политика преЗЕрватива, началась и закончилась закрытием трех помоек, которые не дали закрыть папередникам в 2018-м европейские партнеры. Сейчас рашисты начнут клепать новые помойки, а зебилы и дальше будут визжать, что зеЧмо - молодец, при этом мвраевско-мертведчуковские пропагандны и дальше будут грузить страну в фашистскую пропаганду
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10.02.2021 16:10 Ответить
В ЗОНУ ИХ ВСЕХ пусть там создают канал ПЕТУШОК .... Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 1209
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10.02.2021 16:11 Ответить
Прямо зараз активісти Нацкорпусу блокують базу бойовиків Киви-Медведчука, які готувались до провокацій в столиці. Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи можливо озброєних тітушок. Національний Корпус просить розголосу ЗМІ! Наразі ми знаходимось за адресою Тверський тупик, 3 і чекаємо на журналістів. Для контакту на місці: 066 438 74 11.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
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10.02.2021 16:12 Ответить
имела жаба гадюку. нацжены против кивовских титушек. эпичный батл
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10.02.2021 16:16 Ответить
Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6743
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10.02.2021 16:17 Ответить
Создадут или не создадут телеканал, но вы уже делаете бесплатную рекламу кремлевским агентам.
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10.02.2021 16:17 Ответить
"Кавказкую пленницу" помните(?) - :..."Мой дед имел желание купить дом,-- но не имел возможности, имел возможность купить козу, -- но не имел желания....."
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10.02.2021 22:36 Ответить
Кому треба занесуть -

І канальчик создадуть
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10.02.2021 16:17 Ответить
І називться він буде - СРАКА
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10.02.2021 16:18 Ответить
коллаборантов надо всех посадить, чтобы нихера не открывали!
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10.02.2021 16:20 Ответить
А чи не пішли б ви на х###й,не шановні?
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10.02.2021 16:22 Ответить
Не секрет что все телеканалы Украины находятся в руках еврейской общины и в руках представителей московской Орды, почему у нас нет Президента которого хотят украинцы, наверное потому что СМИ всегда готовят такую почву и подводят такого кандидата в ВЫШИВАНКЕ ,который нужен для ....Почему Разумков появился в соцопросах как «кандидат в президенты»: объясняет политолог .....наверное потому... Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5035 может это эхо Голобородько, вроде тихий,и устраивает всех, потом дадут ещё 39 кандидатов.
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10.02.2021 16:26 Ответить
Общенародный украинский ТВ( украинцы могут выделить по 10 грн) канал наверное не рентабельный? и кто его будет вести? наверное рабочие коллективы на предприятиях проголосуют за кандидатуру. Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2226
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10.02.2021 16:31 Ответить
А шо то за логотип на пісмЄ? Шось нагадує ПТН ПНХ і крємльовскую стєну Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 601
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10.02.2021 16:26 Ответить
С российскими фашистами и их распостранителями лжи нужно бороться только теми же методами иначе проиграем!
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10.02.2021 16:27 Ответить
Вверены, это будет прекрасный канал честных новостей для лохов
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10.02.2021 16:28 Ответить
По-моему, зеля прогнал динамо и ЭТО не что иное, как согласованный спектакль. Или "найвеличнішим" сыграли втемную.
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10.02.2021 16:28 Ответить
что и требовалось доказать...об этом и говорил Тарас Чорновол...скоморох имитирует борьбу с кремлёвской мафией в Украине...
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10.02.2021 16:29 Ответить
да, правда, которую хотят донести до жителей Украины эти каналы конечно должна быть с кулаками - пусть кровью умоется тот, кто усомниться в правдивости этих каналов...
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10.02.2021 16:29 Ответить
Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9505
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10.02.2021 17:30 Ответить
говно к говну
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10.02.2021 16:30 Ответить
Первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль заявил, что теоретически выдача лицензии новому каналу будет возможна, если он не будет связан с лицами, которые попали под санкции.

Т.е., если говно с экранов будет лить еще один канал Коломоя, то все нормуль.
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10.02.2021 16:32 Ответить
Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь - они в окно! (с)
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10.02.2021 16:35 Ответить
Титушки кивы-медведчука собрались в Тверском тупике на "собрание" с арматурой и битами. Бригадира титушек с тетрадкой задержал нацкорпус. Сейчас титушек выводят по одному в автозаки. https://youtu.be/Y-53HZ0-WkM
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10.02.2021 16:39 Ответить
И пусть назовут его "Бзик" ! Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9444
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10.02.2021 16:39 Ответить
Главным действующим лицом в вопросе закрытия телеканалов Козака, вольно или не вольно, стал ТИМУР МИНДИЧ,
который убедил Зеленского, что тиражирование возможных разоблачений Нескоромного через пул телеканалов Козака может иметь катастрофические последствия для и без того пошатнувшегося рейтинга Зеленского.
Вместе с Чернышевым они давно уже убеждают Зеленского в необходимости создания собственного телеканала.

Тимур МИНДИЧ - один из совладельцев студии "Квартал 95".
Именно он в 2008 году познакомил Игоря Коломойского с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским.
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10.02.2021 16:44 Ответить
Тимур МиндичМИНДИЧ является владельцем одной из квартир в доме на Грушевского, 9А.
Именно там неоднократно видели Зеленского во время предвыборной компании и после
Давние дружеские отношения отношения связывают МИНДИЧА с Андреем Ермаком
"В апреле - мае 2019 гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним "Козырь".
Подход к вербовке был сделан через друга Ермака, МИНДИЧА Тимура, который находится в близких контактах с руководящими работниками ФСБ России, получив эти знакомства через свою жену, Екатерину Вербер, и свою покойную тёщу Аллу Вербер.
Ее дочь Катерина (владелица киевского бутика Dolce & Gabbana) около десяти лет замужем за бизнесменом Тимуром МИНДИЧЕМ. Они сочетались религиозным браком в Иерусалиме.
МИНДИЧ является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра.
Также он совладелец фирмы Green Family Ltd (Кипр). Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.
Покойную ныне Вербер то ли умершую своей смертью, то ли отравленную, подозревали в связи с высокопоставленными сотрудниками ФСБ
Тимур Миндич и сейчас используется руководством РФ как неформальный канал связи с Ермаком, а через Ермака - с Зеленским. Это не бином Ньютона.
Близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур МИНДИЧ во время карантина трижды тайно посещал Офис президента как раз перед голосованием в Верховной Раде за закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Об этом сообщает программа Схемы.
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10.02.2021 16:47 Ответить
Те же яйки, только вид сбоку.😄 Кто-то сомневался, что так и будет?
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10.02.2021 17:03 Ответить
И ВСЕХ ЭТИХ УЧАСТНИКОВ И СОЗДАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ РОДСТВЕНИКОВ НЕОБХОДИМО НА ОРГАНЫ ПУСТИТЬ !)
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10.02.2021 17:06 Ответить
Питання тільки будуть: а звітки гроші?
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10.02.2021 17:20 Ответить
Данилов у Савика в пятницу сказал, что эти журнашлюшки официально получали по пять тысяч гривен, значит остальное в конвертах. Привлечь их за неуплату налогов! ч
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10.02.2021 17:25 Ответить
Сказать то сказал, да ничего не показал. Значит пока что это недоказанное припущення.
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10.02.2021 18:03 Ответить
не волнуйся, все у них есть! Он имеет право не раскрывать все тайны. наши СМИ и некоторые граждане хотят и требуют, чтобы всё было открыто и наружу, никаких тайн.
Вчера Вересень глубокомысленно вопрошал, почему не показано хоть одно расследование.
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10.02.2021 19:46 Ответить
І назвати ZONA )))( Z - ZIK;112 - ONE; N - NEWS ONE )
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10.02.2021 17:25 Ответить
Отказать в регистрации. Только так.
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10.02.2021 17:33 Ответить
Что пропагандируют эти закрытые помойки? Руський мир.
Для руського человека - руськая земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!
Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…
Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…
Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную рАсею, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…
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10.02.2021 17:48 Ответить
У під'їздах сцить Обама.
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10.02.2021 17:55 Ответить
Тю, навіщо? І тєї три ніхто не дивився, бо там увесь час **** мертвечука стирчало. Зробіть один нормальний порно-канал, роздягніть ведучих - і буде вам рейтинг-мейтинг як у фак-ньюс.
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10.02.2021 17:54 Ответить
Решил только что глянуть, что же передают эти три канала в инете. Оказалось, что в этот момент на всех трех каналах брызгая слюной остервенело визжит Лена Бондаренко. Надо после этого срочно продезинфицировать монитор.
Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2321
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10.02.2021 18:33 Ответить
когда она уже захлебнется своей вонючей желчью? а это обязательно случится.
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10.02.2021 19:42 Ответить
Минуточку!
А деньги эти учредитеди вносить будут?
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10.02.2021 18:48 Ответить
мрази ватные и кацапские все лезут!они боятся потерять тв!
нужно закрыть интер и наш!и дать кацапне открывать тв в Украине!
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10.02.2021 18:58 Ответить
На каналах Медведчука процвітала антидержавна діяльність

"Телеканали "112 Україна", ZiK та NewsOne поступово збільшували кількість проросійської пропаганди в ефірі" - заявив політолог Тарас Чорновіл в ефірі "Прямого".
"Розділяємо морально-політичні моменти і юридичні. Що стосується і моральних, і політичних - на мій погляд, до моменту переходу всіх цих трьох телеканалів до Медведчука в різний час ці канали можна було оцінювати як канали з особливою, окремою, специфічною позицією, але все-таки не як антидержавною", - підкреслив Чорновіл.
За його словами після того, як Медведчук отримав повний контроль над ними в ефірах цих телеканалів почала зростати кількість антидержавної пропаганди.
"А після переходу їх до Медведчука, я вважаю, в них все більше і більше проглядалися антидержавні агентурні фактори, які мали привести до того, що ці канали були би закриті так чи інакше. Тому що з кожним місяцем, з кожним роком наростала антидержавна діяльність каналів", заявив політолог.
"Я дійсно вважаю, що ці канали мали бути закриті. Я дуже радий, що вони зараз не віщають", - додав Тарас Чорновіл.
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10.02.2021 19:01 Ответить
И давно нужно все ватные и прокацапские партии запретить!
и закон 'закон о коллаборационизме' чтоб отсеять ватный электорат от выбором!
Рано или поздно - так и сделаем!
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10.02.2021 19:02 Ответить
Давайте создадим канал "Нейтральный"
Где не будет особо политики, а будут новости про фермерство, евровидинье, какая то кухня и тд и тп.
Выйдет такой себе не напрягающий канал.
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10.02.2021 19:15 Ответить
Каналов много, а смотреть нечего.
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10.02.2021 19:19 Ответить
Нужно что бы был какой нибудь Крымский ТВ канал в сети Т2!!!
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10.02.2021 19:18 Ответить
Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1377
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10.02.2021 19:40 Ответить
Поговаривают, уже и название придумали, BANDER NEWS -2. Не дай Бог, попробуй тогда закрыть.
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10.02.2021 20:09 Ответить
На пенсию козлов. Или в Польшу- на клубнику.
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11.02.2021 04:03 Ответить
а почему ублюдочный медиахолдинг угребка бенкендорфа не закрыт?
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11.02.2021 05:48 Ответить
новому каналу дать погоняло ПЖ ! (пуйлу жпа...) .
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11.02.2021 10:23 Ответить
У вас не доступны русские каналы, т.е. они заблокированы?
https://smotret.tv
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11.02.2021 11:06 Ответить
 
 