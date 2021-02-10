Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ
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Вместо трех заблокированных из-за санкций телеканалов в стране может появиться один. Владельцами нового медиа предлагают сделать сотрудников закрытых телеканалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа и его источники, сейчас осуществляются попытки создания нового телеканала.
Документ, который распространяют среди сотрудников трех закрытых медиа, предлагает в равной доле сделать владельцами самих сотрудников. Канал планирует подавать заявку на получение лицензии на вещание в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль заявил, что теоретически выдача лицензии новому каналу будет возможна, если он не будет связан с лицами, которые попали под санкции.
Начальник управления лицензирования Нацсовета Людмила Запорожец сообщила, что заявка на получение лицензии для такого телеканала пока что не поступала. А пресс-служба телеканала 112-Украина утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
І канальчик создадуть
Т.е., если говно с экранов будет лить еще один канал Коломоя, то все нормуль.
Ты их в дверь - они в окно! (с)
который убедил Зеленского, что тиражирование возможных разоблачений Нескоромного через пул телеканалов Козака может иметь катастрофические последствия для и без того пошатнувшегося рейтинга Зеленского.
Вместе с Чернышевым они давно уже убеждают Зеленского в необходимости создания собственного телеканала.
Тимур МИНДИЧ - один из совладельцев студии "Квартал 95".
Именно он в 2008 году познакомил Игоря Коломойского с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским.
Именно там неоднократно видели Зеленского во время предвыборной компании и после
Давние дружеские отношения отношения связывают МИНДИЧА с Андреем Ермаком
"В апреле - мае 2019 гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним "Козырь".
Подход к вербовке был сделан через друга Ермака, МИНДИЧА Тимура, который находится в близких контактах с руководящими работниками ФСБ России, получив эти знакомства через свою жену, Екатерину Вербер, и свою покойную тёщу Аллу Вербер.
Ее дочь Катерина (владелица киевского бутика Dolce & Gabbana) около десяти лет замужем за бизнесменом Тимуром МИНДИЧЕМ. Они сочетались религиозным браком в Иерусалиме.
МИНДИЧ является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра.
Также он совладелец фирмы Green Family Ltd (Кипр). Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.
Покойную ныне Вербер то ли умершую своей смертью, то ли отравленную, подозревали в связи с высокопоставленными сотрудниками ФСБ
Тимур Миндич и сейчас используется руководством РФ как неформальный канал связи с Ермаком, а через Ермака - с Зеленским. Это не бином Ньютона.
Близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур МИНДИЧ во время карантина трижды тайно посещал Офис президента как раз перед голосованием в Верховной Раде за закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Об этом сообщает программа Схемы.
Вчера Вересень глубокомысленно вопрошал, почему не показано хоть одно расследование.
Для руського человека - руськая земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!
Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…
Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…
Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную рАсею, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…
А деньги эти учредитеди вносить будут?
нужно закрыть интер и наш!и дать кацапне открывать тв в Украине!
"Телеканали "112 Україна", ZiK та NewsOne поступово збільшували кількість проросійської пропаганди в ефірі" - заявив політолог Тарас Чорновіл в ефірі "Прямого".
"Розділяємо морально-політичні моменти і юридичні. Що стосується і моральних, і політичних - на мій погляд, до моменту переходу всіх цих трьох телеканалів до Медведчука в різний час ці канали можна було оцінювати як канали з особливою, окремою, специфічною позицією, але все-таки не як антидержавною", - підкреслив Чорновіл.
За його словами після того, як Медведчук отримав повний контроль над ними в ефірах цих телеканалів почала зростати кількість антидержавної пропаганди.
"А після переходу їх до Медведчука, я вважаю, в них все більше і більше проглядалися антидержавні агентурні фактори, які мали привести до того, що ці канали були би закриті так чи інакше. Тому що з кожним місяцем, з кожним роком наростала антидержавна діяльність каналів", заявив політолог.
"Я дійсно вважаю, що ці канали мали бути закриті. Я дуже радий, що вони зараз не віщають", - додав Тарас Чорновіл.
и закон 'закон о коллаборационизме' чтоб отсеять ватный электорат от выбором!
Рано или поздно - так и сделаем!
Где не будет особо политики, а будут новости про фермерство, евровидинье, какая то кухня и тд и тп.
Выйдет такой себе не напрягающий канал.
https://smotret.tv