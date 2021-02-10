Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ
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Замість трьох заблокованих через санкції телеканалів, в країні може з'явитися один. Власниками нового медіа пропонують зробити співробітників закритих телеканалів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа та його джерела, зараз здійснюються спроби створення нового телеканалу.
Документ, який поширюють серед співробітників трьох закритих медіа, пропонує в рівній частці зробити власниками самих співробітників. Канал планує подавати заявку на отримання ліцензії на мовлення в Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.
Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль заявив, що теоретично видача ліцензії новому каналу буде можлива, якщо він не буде пов'язаний з особами, які потрапили під санкції.
Начальник управління ліцензування Нацради Людмила Запорожець повідомила, що заявка на отримання ліцензії для такого телеканалу поки що не надходила. А пресслужба телеканалу 112-Україна стверджує, що не володіє інформацією про створення нового телеканалу.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
І канальчик создадуть
Т.е., если говно с экранов будет лить еще один канал Коломоя, то все нормуль.
Ты их в дверь - они в окно! (с)
который убедил Зеленского, что тиражирование возможных разоблачений Нескоромного через пул телеканалов Козака может иметь катастрофические последствия для и без того пошатнувшегося рейтинга Зеленского.
Вместе с Чернышевым они давно уже убеждают Зеленского в необходимости создания собственного телеканала.
Тимур МИНДИЧ - один из совладельцев студии "Квартал 95".
Именно он в 2008 году познакомил Игоря Коломойского с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским.
Именно там неоднократно видели Зеленского во время предвыборной компании и после
Давние дружеские отношения отношения связывают МИНДИЧА с Андреем Ермаком
"В апреле - мае 2019 гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним "Козырь".
Подход к вербовке был сделан через друга Ермака, МИНДИЧА Тимура, который находится в близких контактах с руководящими работниками ФСБ России, получив эти знакомства через свою жену, Екатерину Вербер, и свою покойную тёщу Аллу Вербер.
Ее дочь Катерина (владелица киевского бутика Dolce & Gabbana) около десяти лет замужем за бизнесменом Тимуром МИНДИЧЕМ. Они сочетались религиозным браком в Иерусалиме.
МИНДИЧ является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра.
Также он совладелец фирмы Green Family Ltd (Кипр). Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.
Покойную ныне Вербер то ли умершую своей смертью, то ли отравленную, подозревали в связи с высокопоставленными сотрудниками ФСБ
Тимур Миндич и сейчас используется руководством РФ как неформальный канал связи с Ермаком, а через Ермака - с Зеленским. Это не бином Ньютона.
Близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур МИНДИЧ во время карантина трижды тайно посещал Офис президента как раз перед голосованием в Верховной Раде за закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Об этом сообщает программа Схемы.
Вчера Вересень глубокомысленно вопрошал, почему не показано хоть одно расследование.
Для руського человека - руськая земля - это полная, дистиллированная абстракция. Любовь к этой абстракции ни к чему такому его не обязывает. Ни к тому, чтобы она была богаче, ни к тому чтобы она была красивее, ни к тому, чтобы она была хотя бы - банально чище. Нет!
Все засрано, дороги разбиты, подъезды зассаны, земля заброшена, всюду свалки, пустыри, кучи антропогенного мусора и мазутных пятен. Вялые, неухоженные люди в стоптанных тапочках и пузырящихся трениках сидят на корточках в состоянии сосредоточенного оцепенения…
Зато в любую минуту он может вскочить и, объявив себя патриотом, кинуться умирать за родину…
Вот не за эту вполне реальную и осязаемую кучу металлолома и гниющей картошки, а за нигде, никогда им невидимую, абстрактную рАсею, которая подвергается некоей перманентной, абстрактной же угрозе…
А деньги эти учредитеди вносить будут?
нужно закрыть интер и наш!и дать кацапне открывать тв в Украине!
"Телеканали "112 Україна", ZiK та NewsOne поступово збільшували кількість проросійської пропаганди в ефірі" - заявив політолог Тарас Чорновіл в ефірі "Прямого".
"Розділяємо морально-політичні моменти і юридичні. Що стосується і моральних, і політичних - на мій погляд, до моменту переходу всіх цих трьох телеканалів до Медведчука в різний час ці канали можна було оцінювати як канали з особливою, окремою, специфічною позицією, але все-таки не як антидержавною", - підкреслив Чорновіл.
За його словами після того, як Медведчук отримав повний контроль над ними в ефірах цих телеканалів почала зростати кількість антидержавної пропаганди.
"А після переходу їх до Медведчука, я вважаю, в них все більше і більше проглядалися антидержавні агентурні фактори, які мали привести до того, що ці канали були би закриті так чи інакше. Тому що з кожним місяцем, з кожним роком наростала антидержавна діяльність каналів", заявив політолог.
"Я дійсно вважаю, що ці канали мали бути закриті. Я дуже радий, що вони зараз не віщають", - додав Тарас Чорновіл.
и закон 'закон о коллаборационизме' чтоб отсеять ватный электорат от выбором!
Рано или поздно - так и сделаем!
Где не будет особо политики, а будут новости про фермерство, евровидинье, какая то кухня и тд и тп.
Выйдет такой себе не напрягающий канал.
https://smotret.tv