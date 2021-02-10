Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ

Замість трьох заблокованих через санкції телеканалів, в країні може з'явитися один. Власниками нового медіа пропонують зробити співробітників закритих телеканалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа та його джерела, зараз здійснюються спроби створення нового телеканалу.

Документ, який поширюють серед співробітників трьох закритих медіа, пропонує в рівній частці зробити власниками самих співробітників. Канал планує подавати заявку на отримання ліцензії на мовлення в Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.

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Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль заявив, що теоретично видача ліцензії новому каналу буде можлива, якщо він не буде пов'язаний з особами, які потрапили під санкції.

Начальник управління ліцензування Нацради Людмила Запорожець повідомила, що заявка на отримання ліцензії для такого телеканалу поки що не надходила. А пресслужба телеканалу 112-Україна стверджує, що не володіє інформацією про створення нового телеканалу.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.