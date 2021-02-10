РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию

Адвокаты Юлии Навальной ничего не знают о том, что она якобы покинула территорию РФ.

О том, что Навальная находится за пределами России, сообщило со ссылкой на источник российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала, сообщает "Медуза". Ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сказали, что не знают об отъезде Юлии Навальной из России. Об этом же сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов

Согласно данным сервиса SkyScanner, по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне 10 февраля без пересадок следовал только один рейс Lufthansa, вылетевший в 16:15 по московскому времени. Сообщение "Интерфакса" об отъезде Навальной появилось в закрытой ленте агентства в 16:22.

В Lufthansa отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность информации о пассажирах.

Также на Цензор.НЕТ: С фонариками и во дворах: соратники Навального анонсировали 14 февраля протестную акцию в новом формате