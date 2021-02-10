РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Адвокаты Юлии Навальной ничего не знают о том, что она якобы покинула территорию РФ.
О том, что Навальная находится за пределами России, сообщило со ссылкой на источник российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.
Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала, сообщает "Медуза". Ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сказали, что не знают об отъезде Юлии Навальной из России. Об этом же сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
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Согласно данным сервиса SkyScanner, по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне 10 февраля без пересадок следовал только один рейс Lufthansa, вылетевший в 16:15 по московскому времени. Сообщение "Интерфакса" об отъезде Навальной появилось в закрытой ленте агентства в 16:22.
В Lufthansa отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность информации о пассажирах.
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сейчас никто ничему не носит, максимум бумажный пакетик 200 гр. поганого соку
Аргументирую:
- не видел "Брат 2";
- не видел прилёта на Рассею обоссанных Навального со своей шворкой.
Юлия Навальная: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
Плевать я хотел и на бутерброда - Насральный - КГБ-ный проект сохранения режима на Рассее, и на его сучку, перед которой ты млеешь.
А вот на таких как ты, хохлах тупых, Медведчук и выезжает.
Жаль людей погибших за свободу - не знали они что в Украине большинство - тупой быдлоэлекторат.
Українці за Навального?.. Бо - що?..
в вискарь слезу роняет
процесс передачи супруга компетентным органам завершен
9 октября 2020 г. ·
Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
и про "водочки принес!", и про "Крым не бутерброд!".. мы всё помним..
- Ушла.
Украине нужны санкции за посадку жены Навального !
Он просто "солдат партии".