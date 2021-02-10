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Новости За рубежом
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Германия (5996) Россия (91190) Навальный (825)

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию

Адвокаты Юлии Навальной ничего не знают о том, что она якобы покинула территорию РФ.

О том, что Навальная находится за пределами России, сообщило со ссылкой на источник российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала, сообщает "Медуза". Ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сказали, что не знают об отъезде Юлии Навальной из России. Об этом же сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов

Согласно данным сервиса SkyScanner, по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне 10 февраля без пересадок следовал только один рейс Lufthansa, вылетевший в 16:15 по московскому времени. Сообщение "Интерфакса" об отъезде Навальной появилось в закрытой ленте агентства в 16:22.

В Lufthansa отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность информации о пассажирах.

Также на Цензор.НЕТ: С фонариками и во дворах: соратники Навального анонсировали 14 февраля протестную акцию в новом формате

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
водочки ей поднесли?..
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10.02.2021 20:06
+14
Мальчік! Бояри мнє прінєсі: я на%уй с дому сваліваю!
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10.02.2021 20:07
+9
В Німеччині шнапсу хряпне.
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10.02.2021 20:07
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водочки ей поднесли?..
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10.02.2021 20:06 Ответить
В Німеччині шнапсу хряпне.
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10.02.2021 20:07 Ответить
Кирш вкуснее. РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 4013
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10.02.2021 21:12 Ответить
Поднесли. И что из этого? Ты в самолётах не летал, деревня?
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10.02.2021 20:23 Ответить
это ты, село еще аэрофлотом летал.
сейчас никто ничему не носит, максимум бумажный пакетик 200 гр. поганого соку
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10.02.2021 20:30 Ответить
Деревня! РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 1725
Аргументирую:
- не видел "Брат 2";
- не видел прилёта на Рассею обоссанных Навального со своей шворкой.

Юлия Навальная: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 8523
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10.02.2021 21:00 Ответить
Вона сумно пожартувала відомим всім висловом, бо знала, що Навального арештують. Жінка бачила майбутні страждання. Але тобі пофіг на неї . Тобі сержант (чи як його у вас називають) дав завдання перекрутити її слова, і ти, свиня, виконуєш. Служишь режиму.
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10.02.2021 21:20 Ответить
РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 3164

Плевать я хотел и на бутерброда - Насральный - КГБ-ный проект сохранения режима на Рассее, и на его сучку, перед которой ты млеешь.
А вот на таких как ты, хохлах тупых, Медведчук и выезжает.

Жаль людей погибших за свободу - не знали они что в Украине большинство - тупой быдлоэлекторат.
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10.02.2021 21:43 Ответить
на:
Українці за Навального?.. Бо - що?..
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10.02.2021 21:45 Ответить
Посмотрел. Скучно. Типичный пример программирования. И зачем было запикивать слова "раша"? Тут явно перестарались. А ты либо жертва программирования, либо идейный идиот. В любом случае пшёл вон!
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10.02.2021 22:55 Ответить
воннах, баран...
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10.02.2021 22:56 Ответить
Панімаю єйо страданія РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини - Цензор.НЕТ 4467
РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини - Цензор.НЕТ 4096
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11.02.2021 01:13 Ответить
Шо ты там понимаешь в женщинах и их страданиях? Ни о один мужик в женщинах ничего не понимает, а он, оказывается, понимает! Заблуждаешься в этом.
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11.02.2021 01:53 Ответить
дык, с России летит,

в вискарь слезу роняет РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 5874
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10.02.2021 20:23 Ответить
Та хоч на Луну. Щоб туди усі москалі вилетіли!
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10.02.2021 20:06 Ответить
Они предпочитают Германию. В Германии Парашей не смердит. Хотя......
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10.02.2021 21:15 Ответить
Мальчік! Бояри мнє прінєсі: я на%уй с дому сваліваю!
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10.02.2021 20:07 Ответить
Отлично!
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10.02.2021 20:10 Ответить
протестные акции - фсё..
процесс передачи супруга компетентным органам завершен
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10.02.2021 20:16 Ответить
Մարինա Մովսեսյան
9 октября 2020 г. ·

Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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10.02.2021 22:02 Ответить
Настоящие русские патриоты. Борцуны за счастье народное.
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10.02.2021 22:06 Ответить
"Юля пошла в отпуск?" (с) РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 2585

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 9233
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10.02.2021 20:11 Ответить
мдаа!.. а как все энергично начиналось!..
и про "водочки принес!", и про "Крым не бутерброд!".. мы всё помним..
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10.02.2021 20:11 Ответить
якщо Захід поставить на навального, то нічого в росії не поміняється. Як каже Бабченко "рейх без корупції все одно рейх".
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10.02.2021 20:17 Ответить
Эта информация крайне важна для страны!
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10.02.2021 20:20 Ответить
Эта новость не для нас, у неё другая целевая аудитория - ботофермы ))
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10.02.2021 21:11 Ответить
- Вырвалась.
- Ушла.
РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 3747
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10.02.2021 20:20 Ответить
А ты хочешь её посадить, урод? За что?
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10.02.2021 20:29 Ответить
А я хочу её посадить, урод? РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 7480
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10.02.2021 20:38 Ответить
хунта одобряет !

Украине нужны санкции за посадку жены Навального ! РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 7293
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10.02.2021 20:50 Ответить
У них там сын, в Германии. Дочка в США. А родители как диверсанты осуществляющие вылазки на вражескую территорию. В последнюю командировку что-то пошло не так.
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10.02.2021 20:31 Ответить
Не хочет в тюрьму.
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10.02.2021 20:34 Ответить
це жахливо...потім доведеться у поштовому вагоні на рідні болотА повертатись.
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10.02.2021 20:52 Ответить
я вот вообще не понимаю нахрена Навальный возвращался в рашу?
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10.02.2021 21:03 Ответить
Офицеры ФСБ приказы не обсуждают.
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10.02.2021 21:15 Ответить
скорее всего надеялся, что расследование про дворец путина в геленджике станет последней каплей и режим путина сметут. если так, то он очень сильно просчитался. думаю, что навальный уже из тюрьмы никогда не выйдет, возможно его прямо там и убьют
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10.02.2021 21:27 Ответить
Приказ был от его Хозяев.
Он просто "солдат партии".
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11.02.2021 00:34 Ответить
Будут с Тихановской грустить.
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10.02.2021 21:13 Ответить
Малый там.
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10.02.2021 22:03 Ответить
 
 