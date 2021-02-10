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РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини

Адвокати Юлії Навальної нічого не знають про те, що вона нібито покинула територію РФ.

Про те, що Навальна перебуває за межами Росії, повідомило з посиланням на джерело російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника агентства, Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні.

Причини її від'їзду поки невідомі. Сама Навальна це не коментувала, повідомляє "Медуза". Її адвокат Світлана Давидова й адвокат Олексія Навального Вадим Кобзєв сказали, що не знають про від'їзд Юлії Навального з Росії. Про це ж повідомила її адвокатка Вероніка Полякова.

Згідно з даними сервісу SkyScanner, маршрутом Москва - Франкфурт-на-Майні 10 лютого без пересадок прямував лише один рейс Lufthansa, який вилетів о 16:15 за московським часом. Повідомлення "Інтерфаксу" про від'їзд Навальної з'явилося в закритій стрічці агентства о 16:22.

У Lufthansa відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність інформації про пасажирів.

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Топ коментарі
+22
водочки ей поднесли?..
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10.02.2021 20:06
+14
Мальчік! Бояри мнє прінєсі: я на%уй с дому сваліваю!
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10.02.2021 20:07
+9
В Німеччині шнапсу хряпне.
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10.02.2021 20:07
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водочки ей поднесли?..
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10.02.2021 20:06 Відповісти
В Німеччині шнапсу хряпне.
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10.02.2021 20:07 Відповісти
Кирш вкуснее. РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 4013
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10.02.2021 21:12 Відповісти
Поднесли. И что из этого? Ты в самолётах не летал, деревня?
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10.02.2021 20:23 Відповісти
это ты, село еще аэрофлотом летал.
сейчас никто ничему не носит, максимум бумажный пакетик 200 гр. поганого соку
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10.02.2021 20:30 Відповісти
Деревня! РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 1725
Аргументирую:
- не видел "Брат 2";
- не видел прилёта на Рассею обоссанных Навального со своей шворкой.

Юлия Навальная: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 8523
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10.02.2021 21:00 Відповісти
Вона сумно пожартувала відомим всім висловом, бо знала, що Навального арештують. Жінка бачила майбутні страждання. Але тобі пофіг на неї . Тобі сержант (чи як його у вас називають) дав завдання перекрутити її слова, і ти, свиня, виконуєш. Служишь режиму.
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10.02.2021 21:20 Відповісти
РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 3164

Плевать я хотел и на бутерброда - Насральный - КГБ-ный проект сохранения режима на Рассее, и на его сучку, перед которой ты млеешь.
А вот на таких как ты, хохлах тупых, Медведчук и выезжает.

Жаль людей погибших за свободу - не знали они что в Украине большинство - тупой быдлоэлекторат.
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10.02.2021 21:43 Відповісти
на:
Українці за Навального?.. Бо - що?..
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10.02.2021 21:45 Відповісти
Посмотрел. Скучно. Типичный пример программирования. И зачем было запикивать слова "раша"? Тут явно перестарались. А ты либо жертва программирования, либо идейный идиот. В любом случае пшёл вон!
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10.02.2021 22:55 Відповісти
воннах, баран...
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10.02.2021 22:56 Відповісти
Панімаю єйо страданія РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини - Цензор.НЕТ 4467
РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини - Цензор.НЕТ 4096
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11.02.2021 01:13 Відповісти
Шо ты там понимаешь в женщинах и их страданиях? Ни о один мужик в женщинах ничего не понимает, а он, оказывается, понимает! Заблуждаешься в этом.
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11.02.2021 01:53 Відповісти
дык, с России летит,

в вискарь слезу роняет РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 5874
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10.02.2021 20:23 Відповісти
Та хоч на Луну. Щоб туди усі москалі вилетіли!
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10.02.2021 20:06 Відповісти
Они предпочитают Германию. В Германии Парашей не смердит. Хотя......
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10.02.2021 21:15 Відповісти
Мальчік! Бояри мнє прінєсі: я на%уй с дому сваліваю!
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10.02.2021 20:07 Відповісти
Отлично!
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10.02.2021 20:10 Відповісти
протестные акции - фсё..
процесс передачи супруга компетентным органам завершен
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10.02.2021 20:16 Відповісти
Մարինա Մովսեսյան
9 октября 2020 г. ·

Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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10.02.2021 22:02 Відповісти
Настоящие русские патриоты. Борцуны за счастье народное.
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10.02.2021 22:06 Відповісти
"Юля пошла в отпуск?" (с) РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 2585

РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 9233
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10.02.2021 20:11 Відповісти
мдаа!.. а как все энергично начиналось!..
и про "водочки принес!", и про "Крым не бутерброд!".. мы всё помним..
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10.02.2021 20:11 Відповісти
якщо Захід поставить на навального, то нічого в росії не поміняється. Як каже Бабченко "рейх без корупції все одно рейх".
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10.02.2021 20:17 Відповісти
Эта информация крайне важна для страны!
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10.02.2021 20:20 Відповісти
Эта новость не для нас, у неё другая целевая аудитория - ботофермы ))
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10.02.2021 21:11 Відповісти
- Вырвалась.
- Ушла.
РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 3747
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10.02.2021 20:20 Відповісти
А ты хочешь её посадить, урод? За что?
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10.02.2021 20:29 Відповісти
А я хочу её посадить, урод? РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 7480
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10.02.2021 20:38 Відповісти
хунта одобряет !

Украине нужны санкции за посадку жены Навального ! РосСМИ сообщают, что жена Навального вылетела в Германию - Цензор.НЕТ 7293
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10.02.2021 20:50 Відповісти
У них там сын, в Германии. Дочка в США. А родители как диверсанты осуществляющие вылазки на вражескую территорию. В последнюю командировку что-то пошло не так.
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10.02.2021 20:31 Відповісти
Не хочет в тюрьму.
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10.02.2021 20:34 Відповісти
це жахливо...потім доведеться у поштовому вагоні на рідні болотА повертатись.
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10.02.2021 20:52 Відповісти
я вот вообще не понимаю нахрена Навальный возвращался в рашу?
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10.02.2021 21:03 Відповісти
Офицеры ФСБ приказы не обсуждают.
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10.02.2021 21:15 Відповісти
скорее всего надеялся, что расследование про дворец путина в геленджике станет последней каплей и режим путина сметут. если так, то он очень сильно просчитался. думаю, что навальный уже из тюрьмы никогда не выйдет, возможно его прямо там и убьют
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10.02.2021 21:27 Відповісти
Приказ был от его Хозяев.
Он просто "солдат партии".
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11.02.2021 00:34 Відповісти
Будут с Тихановской грустить.
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10.02.2021 21:13 Відповісти
Малый там.
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10.02.2021 22:03 Відповісти
 
 