РосЗМІ повідомляють, що дружина Навального вилетіла до Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адвокати Юлії Навальної нічого не знають про те, що вона нібито покинула територію РФ.
Про те, що Навальна перебуває за межами Росії, повідомило з посиланням на джерело російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовника агентства, Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні.
Причини її від'їзду поки невідомі. Сама Навальна це не коментувала, повідомляє "Медуза". Її адвокат Світлана Давидова й адвокат Олексія Навального Вадим Кобзєв сказали, що не знають про від'їзд Юлії Навального з Росії. Про це ж повідомила її адвокатка Вероніка Полякова.
Згідно з даними сервісу SkyScanner, маршрутом Москва - Франкфурт-на-Майні 10 лютого без пересадок прямував лише один рейс Lufthansa, який вилетів о 16:15 за московським часом. Повідомлення "Інтерфаксу" про від'їзд Навальної з'явилося в закритій стрічці агентства о 16:22.
У Lufthansa відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність інформації про пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
сейчас никто ничему не носит, максимум бумажный пакетик 200 гр. поганого соку
Аргументирую:
- не видел "Брат 2";
- не видел прилёта на Рассею обоссанных Навального со своей шворкой.
Юлия Навальная: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
Плевать я хотел и на бутерброда - Насральный - КГБ-ный проект сохранения режима на Рассее, и на его сучку, перед которой ты млеешь.
А вот на таких как ты, хохлах тупых, Медведчук и выезжает.
Жаль людей погибших за свободу - не знали они что в Украине большинство - тупой быдлоэлекторат.
Українці за Навального?.. Бо - що?..
в вискарь слезу роняет
процесс передачи супруга компетентным органам завершен
9 октября 2020 г. ·
Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
и про "водочки принес!", и про "Крым не бутерброд!".. мы всё помним..
- Ушла.
Украине нужны санкции за посадку жены Навального !
Он просто "солдат партии".