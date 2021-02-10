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"Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать до конца июня. На его месте будет создан новый холдинг "Оборонительные системы Украины".

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения, займет от 6 до 12 месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
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10.02.2021 20:53
+3
О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
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10.02.2021 20:53
+3
Нафтогаз и нкркуку прицепом
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10.02.2021 20:55
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Наконєцто! Тєпєрь всьо будєт харашо.
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10.02.2021 20:50 Ответить
Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
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10.02.2021 20:53 Ответить
О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
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10.02.2021 20:53 Ответить
Тим більше, що блювотні відмазки Зе, що Порошенко все вкрав, досі працюють.
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10.02.2021 20:57 Ответить
якыйсь рабинович очолыть...
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10.02.2021 20:54 Ответить
Хтось реально розуміє, в чому саме сенс реорганізації? "Жартівників" з 95-го та інших дурнів прошу не турбувати.
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10.02.2021 20:54 Ответить
Реформа в стилі Зе. Оборонпром поміняють на якісь там системи. Відсторонять бойових генералів, замість них будуть скоморохи і зрадники. А сісадміном цих систем буде Медведчук.
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10.02.2021 20:54 Ответить
Нафтогаз и нкркуку прицепом
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10.02.2021 20:55 Ответить
А как же Коболев и без зарплаты?
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10.02.2021 21:00 Ответить
В Укроборонпром входит 120 предприятий....Перестройка пля... "Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 20:55 Ответить
И правильно.
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10.02.2021 20:58 Ответить
Милицию уже реорганизовали...
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10.02.2021 20:59 Ответить
Недоорганизовали , ну хоть гаишников нет в кустах
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10.02.2021 21:01 Ответить
правильно, и распродать, коррупционеров можно сразу в рабство
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10.02.2021 20:59 Ответить
свинарчук трохи схудне...
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10.02.2021 20:59 Ответить
За два года «зеленой власти» против Гладковского не нашли ничего.
Вот вообще. Преследуют его по делу продажи МО специализированных грузовиков - сейчас вместо них МО покупает гражданскую версию МАЗов по цене даже выше, чем было в Гладковского.
Гладковский выигрывает один суд за другим. При том что найти хоть что-то - прямо требовало руководство ОП.
Скандал вокруг «Свинарчуков» - отца и сына Гладковских, по сути, был инспирирован министром Аваковым
Все остальное раскачали различные Найемы, Лещенки и Нацкорпусы со свинками
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11.02.2021 00:22 Ответить
Что за прикол придумали ЗЕленые? "Оборонительные системы Украины", сокращенно ОбоСУ, вопрос кого?
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10.02.2021 21:01 Ответить
А начальником сделайте внаёма. Он сейчас там директором по активам числится. Ну что это за должность для настоящего пуштуна?
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10.02.2021 21:02 Ответить
Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.

Неуклюжие попытки Зеленского договорится с ЕС в обход МВФ провалились. ЕС потребовало выполнения 8 структурных требований МВФ для рассмотрения предоставления ею 600 млн. евро второго транша европейского кредита.
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11.02.2021 00:28 Ответить
Заміна ШИЛА НА МИЛО!!!- СЛІДИ ТРЕБА МАСКУВАТИ!!!
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11.02.2021 09:25 Ответить
Как говорят, это уже не город, это уже село.
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11.02.2021 09:41 Ответить
 
 