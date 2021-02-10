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ліквідація (1922) Укроборонпром (957) Гусєв Юрій (66)

"Укроборонпром" ліквідують до кінця червня, - глава концерну Гусєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Державний концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати до кінця червня. На його місці буде створено новий холдинг "Оборонні системи України".

Про це повідомив на пресконференції генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми очікуємо, що ухвалення законопроєкту №2032 відбудеться до кінця квітня, і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу "Оборонні системи України", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що трансформація 365 державних оборонних підприємств, які трансформуються в галузеві об'єднання, займе від 6 до 12 місяців.

Читайте також: Рада підтримала перетворення "Укроборонпрому" на холдинг
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Топ коментарі
+3
Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
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10.02.2021 20:53
+3
О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
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10.02.2021 20:53
+3
Нафтогаз и нкркуку прицепом
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10.02.2021 20:55
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Наконєцто! Тєпєрь всьо будєт харашо.
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10.02.2021 20:50 Відповісти
Ті ж яйця, тільки в профіль. Можете створити під шумок нове Міністерство оборонної промисловості, з бюджетами, тисячним штатом працівників, зі службовими макбуками, ойфонами, мерседесами бізнес-класу, держдачами в Конча-Заспі зі встроєними в сауну бл@д@ми
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10.02.2021 20:53 Відповісти
О, дочекались: спочатку зелені ліквідують оборонпром, потім енергоатом, далі нафтогаз... а нахєра нам взагалі ці компанії, якщо їх можна розікрасти, а гроші вивести в офшори, правильно зебіли?
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10.02.2021 20:53 Відповісти
Тим більше, що блювотні відмазки Зе, що Порошенко все вкрав, досі працюють.
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10.02.2021 20:57 Відповісти
якыйсь рабинович очолыть...
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10.02.2021 20:54 Відповісти
Хтось реально розуміє, в чому саме сенс реорганізації? "Жартівників" з 95-го та інших дурнів прошу не турбувати.
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10.02.2021 20:54 Відповісти
Реформа в стилі Зе. Оборонпром поміняють на якісь там системи. Відсторонять бойових генералів, замість них будуть скоморохи і зрадники. А сісадміном цих систем буде Медведчук.
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10.02.2021 20:54 Відповісти
Нафтогаз и нкркуку прицепом
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10.02.2021 20:55 Відповісти
А как же Коболев и без зарплаты?
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10.02.2021 21:00 Відповісти
В Укроборонпром входит 120 предприятий....Перестройка пля... "Укроборонпром" ликвидируют до конца июня, - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 20:55 Відповісти
И правильно.
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10.02.2021 20:58 Відповісти
Милицию уже реорганизовали...
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10.02.2021 20:59 Відповісти
Недоорганизовали , ну хоть гаишников нет в кустах
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10.02.2021 21:01 Відповісти
правильно, и распродать, коррупционеров можно сразу в рабство
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10.02.2021 20:59 Відповісти
свинарчук трохи схудне...
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10.02.2021 20:59 Відповісти
За два года «зеленой власти» против Гладковского не нашли ничего.
Вот вообще. Преследуют его по делу продажи МО специализированных грузовиков - сейчас вместо них МО покупает гражданскую версию МАЗов по цене даже выше, чем было в Гладковского.
Гладковский выигрывает один суд за другим. При том что найти хоть что-то - прямо требовало руководство ОП.
Скандал вокруг «Свинарчуков» - отца и сына Гладковских, по сути, был инспирирован министром Аваковым
Все остальное раскачали различные Найемы, Лещенки и Нацкорпусы со свинками
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11.02.2021 00:22 Відповісти
Что за прикол придумали ЗЕленые? "Оборонительные системы Украины", сокращенно ОбоСУ, вопрос кого?
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10.02.2021 21:01 Відповісти
А начальником сделайте внаёма. Он сейчас там директором по активам числится. Ну что это за должность для настоящего пуштуна?
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10.02.2021 21:02 Відповісти
Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.

Неуклюжие попытки Зеленского договорится с ЕС в обход МВФ провалились. ЕС потребовало выполнения 8 структурных требований МВФ для рассмотрения предоставления ею 600 млн. евро второго транша европейского кредита.
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11.02.2021 00:28 Відповісти
Заміна ШИЛА НА МИЛО!!!- СЛІДИ ТРЕБА МАСКУВАТИ!!!
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11.02.2021 09:25 Відповісти
Как говорят, это уже не город, это уже село.
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11.02.2021 09:41 Відповісти
 
 