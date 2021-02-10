"Укроборонпром" ліквідують до кінця червня, - глава концерну Гусєв
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Державний концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати до кінця червня. На його місці буде створено новий холдинг "Оборонні системи України".
Про це повідомив на пресконференції генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ми очікуємо, що ухвалення законопроєкту №2032 відбудеться до кінця квітня, і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу "Оборонні системи України", - сказав Гусєв.
Він зазначив, що трансформація 365 державних оборонних підприємств, які трансформуються в галузеві об'єднання, займе від 6 до 12 місяців.
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