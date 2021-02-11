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Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе

Сборник статей проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры "Перспективы Украинской Революции" впервые был опубликован в 1978 году. Новое издание дополнено научными комментариями и фото.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Книга "Перспективы Украинской Революции" будет способствовать преодолению тех мифов, при помощи которых враги на протяжении десятилетий очерняли и сейчас очерняют имя проводника ОУН. Его имя вызывает большую ярость у врагов. Потому что они понимают, что те идеи, которые он выдвигал, подхватили следующие поколения. Поэтому, вооружившись теми знаниями, трудами наших идеологов, таких, как Донцов, Бандера, мы становимся сильнее, зная, как оппонировать врагам", - сказал во время презентации издания председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.

Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе 01

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По словам автора предисловия книги, доктора политических наук, председателя Ивано-Франковского областного совета Александра Сыча, книга "Перспективы Украинской Революции" впервые увидела мира 1978 года в Мюнхене.

Новое издание дополнено научными комментариями, именным и географическим указателями, глоссарием редко употребляемых, малопонятных и диалектных слов, фотографиями.

С помощью QR-кодов читатель также сможет ознакомиться со статьями Степана Бандеры и интервью с ним, фотографиями, касающимися деятельности ОУН, услышать голос лидера украинских националистов.

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По словам Сыча, предполагается, что знакомство с переиздана сборником статей Степана Бандеры состоится в других городах Украины.

Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Бандера - Наш Герой !!!
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11.02.2021 00:54
+7
"Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл в том, чтобы, жертвуя частичными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом заключается всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, утраченные ценности - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее противостояние - тем больше бывают жертвы." - Степан Андреевич Бандера
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11.02.2021 01:44
+7
Русского нет, братан, наречие князей киевских видоизмененное под влиянием финноугорскмх племен.
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11.02.2021 05:43
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....блад.! одно и тоже одно и опять тоже. гениально просто(
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11.02.2021 00:53 Ответить
Может многие украинцы читать то умеею - да с прочитанного так никуя и не поняли..... Повторение - Мать учения !!! Учите, читайте, вчитывайтесь.. пока не поймете !!! Гениальное не всегда просто..
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11.02.2021 00:57 Ответить
надо както образовывать вату, даже если у них русссскаязычььная челюсць
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11.02.2021 05:42 Ответить
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Бандера - Наш Герой !!!
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11.02.2021 00:54 Ответить
"То каким вы видите свое будущее намного важнее того, что произошло в вашем прошлом."(Зиглар)
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11.02.2021 01:14 Ответить
"Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл в том, чтобы, жертвуя частичными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом заключается всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, утраченные ценности - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее противостояние - тем больше бывают жертвы." - Степан Андреевич Бандера
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11.02.2021 01:44 Ответить
Русского нет, братан, наречие князей киевских видоизмененное под влиянием финноугорскмх племен.
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11.02.2021 05:43 Ответить
Бандера и слуги народа Коломойского. Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир/ Бандеры никогда не будет в «пантеоне» национальных героев Украины, - Верещук.
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11.02.2021 09:00 Ответить
Навіть Нюрнберзький процес який розглядав злочини нацистів проти людства і людяності не висував ніяких звинувачень проти націоналістів - бандерівців. Але звідки козломордим путлінским відморозкам з фашистською ********* це знати, якщо їх духовний і ментальний попередник і вчитель кривавий кат комуно - фашистів Йосип Сталін і його послідовники кремлівські фашисти )(уйла заборонили публікувати в кривавій тюрмі народів срср і паРаші матеріали Нюрнберзького процесу? А тепер ці історичні фашисти - маргінали жахливі кацапи брешуть в усю глотку, що ніби навіть в Нюрнберзі судили ОУН-УПА і їхніх вождів в тому числі і С.Бандеру, хоча на процесі їм не те що не винесли вирок, ну хоча б одному єдиному Герою воїну УПА. Але суд навіть повністю відкинув злочинну ініціативу кривавого кремлівського комуно - фашистського режиму висувати необгрунтовані звинувачення проти українських патріотів повстанців пред'явлених кремлем, які хоробро ціною свого життя билися з окупантами сталінськими комуно - фашистами і такими ж фашистами - нацистами гітлера, героїчно вмираючих за свободу, незалежність і суверенітет Соборної Української держави.
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11.02.2021 09:27 Ответить
Нюрнберзький процес ..Сталін.... срср-это прошлое. Сейчас смотрящие мирового еврейского капитала уничтожают Украину экономически и духовно. У Табачника ( министра образования Украины) з програми історії для 5-го класу вилучили термін "Українська держава". 15 лютого 2013 р., 18:10/ Табачник: "Бандера и Шухевич останутся в истории как националисты и организаторы массовых убийств"/ СБУ подтвердила, что Табачник вернулся в Израиль. /Дмитрий Табачник: музейный вор и казнокрад Ср, 2012-01-18 09:40
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11.02.2021 10:10 Ответить
-
Современным учёным давно стало понятно, что главным признаком любого этноса является, собственно, его генетический код.
Американцы, индусы и ирландцы....... говорят по-английски, но англичанами все они от этого не стали. Также и придуманные в 18 веке будто бы "россияне -русские" со своим хоть и тоже тогда же придуманным искусственным околославянским языком они все сплошные москали ( татаро-угро-финны ). Харьковские генетики -биологи ещё в 2007 г., провели тщательные генетические исследования и выяснили, что геном славян украинцев сильно приближен к геному южных славян (болгары, сербы, хорваты, македонцы, словенцы) но не имеет ничего общего с наполовину угро -финским и наполовину ордынским российским. Тем самым окончательно была поставлена точка в тщательно культивируемом мифе о совместных исторических корнях и братстве славян украинцев и монголоидных угро-финнов замаскировавшихся с 18 века под якобы россиян -русских, которые не являются для нас украинцев в этническом плане даже дальними родственниками.
Историю москалей этой лапотной -орды исказили российские историки тюркского происхождения, начиная от Кара-Мурзы (Карамзина). Надо откровенно сказать, что такого уровня фальсификации исторических фактов, такого издевательства над историей соседних прежде славянских народов и своего собственного не славянского а народа монголоидных -москалей еще не позволяла себе ни одна другая историография мира.
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11.02.2021 09:04 Ответить
Более того, так называемые "русские" имеют отношение к нам, славянам, не более чем однокоренные слова гонорея и гонорар друг к другу.
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11.02.2021 09:20 Ответить
Степан Бандера: Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні .СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ !!!
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11.02.2021 09:13 Ответить
у файному місті займаються потрібною справою
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11.02.2021 11:06 Ответить
Надо почитать, может пойму почему рашенфашисты так боятся и ненавидят Бандеру.
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11.02.2021 12:24 Ответить
 
 