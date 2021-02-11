Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе

Сборник статей проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры "Перспективы Украинской Революции" впервые был опубликован в 1978 году. Новое издание дополнено научными комментариями и фото.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Книга "Перспективы Украинской Революции" будет способствовать преодолению тех мифов, при помощи которых враги на протяжении десятилетий очерняли и сейчас очерняют имя проводника ОУН. Его имя вызывает большую ярость у врагов. Потому что они понимают, что те идеи, которые он выдвигал, подхватили следующие поколения. Поэтому, вооружившись теми знаниями, трудами наших идеологов, таких, как Донцов, Бандера, мы становимся сильнее, зная, как оппонировать врагам", - сказал во время презентации издания председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.

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По словам автора предисловия книги, доктора политических наук, председателя Ивано-Франковского областного совета Александра Сыча, книга "Перспективы Украинской Революции" впервые увидела мира 1978 года в Мюнхене.

Новое издание дополнено научными комментариями, именным и географическим указателями, глоссарием редко употребляемых, малопонятных и диалектных слов, фотографиями.

С помощью QR-кодов читатель также сможет ознакомиться со статьями Степана Бандеры и интервью с ним, фотографиями, касающимися деятельности ОУН, услышать голос лидера украинских националистов.

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По словам Сыча, предполагается, что знакомство с переиздана сборником статей Степана Бандеры состоится в других городах Украины.