Переиздание сборника статей Бандеры представили в Тернополе
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Сборник статей проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры "Перспективы Украинской Революции" впервые был опубликован в 1978 году. Новое издание дополнено научными комментариями и фото.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Книга "Перспективы Украинской Революции" будет способствовать преодолению тех мифов, при помощи которых враги на протяжении десятилетий очерняли и сейчас очерняют имя проводника ОУН. Его имя вызывает большую ярость у врагов. Потому что они понимают, что те идеи, которые он выдвигал, подхватили следующие поколения. Поэтому, вооружившись теми знаниями, трудами наших идеологов, таких, как Донцов, Бандера, мы становимся сильнее, зная, как оппонировать врагам", - сказал во время презентации издания председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.
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По словам автора предисловия книги, доктора политических наук, председателя Ивано-Франковского областного совета Александра Сыча, книга "Перспективы Украинской Революции" впервые увидела мира 1978 года в Мюнхене.
Новое издание дополнено научными комментариями, именным и географическим указателями, глоссарием редко употребляемых, малопонятных и диалектных слов, фотографиями.
С помощью QR-кодов читатель также сможет ознакомиться со статьями Степана Бандеры и интервью с ним, фотографиями, касающимися деятельности ОУН, услышать голос лидера украинских националистов.
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По словам Сыча, предполагается, что знакомство с переиздана сборником статей Степана Бандеры состоится в других городах Украины.
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Современным учёным давно стало понятно, что главным признаком любого этноса является, собственно, его генетический код.
Американцы, индусы и ирландцы....... говорят по-английски, но англичанами все они от этого не стали. Также и придуманные в 18 веке будто бы "россияне -русские" со своим хоть и тоже тогда же придуманным искусственным околославянским языком они все сплошные москали ( татаро-угро-финны ). Харьковские генетики -биологи ещё в 2007 г., провели тщательные генетические исследования и выяснили, что геном славян украинцев сильно приближен к геному южных славян (болгары, сербы, хорваты, македонцы, словенцы) но не имеет ничего общего с наполовину угро -финским и наполовину ордынским российским. Тем самым окончательно была поставлена точка в тщательно культивируемом мифе о совместных исторических корнях и братстве славян украинцев и монголоидных угро-финнов замаскировавшихся с 18 века под якобы россиян -русских, которые не являются для нас украинцев в этническом плане даже дальними родственниками.
Историю москалей этой лапотной -орды исказили российские историки тюркского происхождения, начиная от Кара-Мурзы (Карамзина). Надо откровенно сказать, что такого уровня фальсификации исторических фактов, такого издевательства над историей соседних прежде славянских народов и своего собственного не славянского а народа монголоидных -москалей еще не позволяла себе ни одна другая историография мира.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні .СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ !!!