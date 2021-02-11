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Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі

Збірник статей провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери "Перспективи Української Революції" вперше був опублікований 1978 року. Нове видання доповнено науковими коментарями і фото.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Книга "Перспективи Української Революції" сприятиме подоланню тих міфів, за допомогою яких вороги впродовж десятиліть очорнювали та й нині очорнюють ім’я провідника ОУН. Його ім’я викликає велику лють у ворогів. Бо вони розуміють, що ті ідеї, які він висував, підхопили наступні покоління. Тому озброївшись тими знаннями, працями наших ідеологів, як Донцов, Бандера, ми стаємо сильнішими, знаючи, як опонувати ворогам", - сказав під час презентації видання голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі 01

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За словами автора передмови книги, доктора політичних наук, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, книга "Перспективи Української Революції" вперше побачила світ 1978 року у Мюнхені.

Нове видання доповнене науковими коментарями до них, іменним та географічним покажчиками, глосарієм рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, світлинами.

За допомогою QR-кодів читач також зможе ознайомитися зі статтями Степана Бандери й інтерв’ю з ним, фотографіями, що стосуються життя та діяльності ОУН, почути голос лідера українських націоналістів.

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За словами Сича, передбачається, що знайомство із перевиданим збірником статей Степана Бандери відбудеться в інших містах України.

Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Бандера - Наш Герой !!!
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11.02.2021 00:54
+7
"Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл в том, чтобы, жертвуя частичными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом заключается всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, утраченные ценности - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее противостояние - тем больше бывают жертвы." - Степан Андреевич Бандера
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11.02.2021 01:44
+7
Русского нет, братан, наречие князей киевских видоизмененное под влиянием финноугорскмх племен.
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11.02.2021 05:43
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....блад.! одно и тоже одно и опять тоже. гениально просто(
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11.02.2021 00:53 Відповісти
Может многие украинцы читать то умеею - да с прочитанного так никуя и не поняли..... Повторение - Мать учения !!! Учите, читайте, вчитывайтесь.. пока не поймете !!! Гениальное не всегда просто..
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11.02.2021 00:57 Відповісти
надо както образовывать вату, даже если у них русссскаязычььная челюсць
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11.02.2021 05:42 Відповісти
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Бандера - Наш Герой !!!
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11.02.2021 00:54 Відповісти
"То каким вы видите свое будущее намного важнее того, что произошло в вашем прошлом."(Зиглар)
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11.02.2021 01:14 Відповісти
"Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл в том, чтобы, жертвуя частичными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом заключается всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, утраченные ценности - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее противостояние - тем больше бывают жертвы." - Степан Андреевич Бандера
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11.02.2021 01:44 Відповісти
Русского нет, братан, наречие князей киевских видоизмененное под влиянием финноугорскмх племен.
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11.02.2021 05:43 Відповісти
Бандера и слуги народа Коломойского. Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир/ Бандеры никогда не будет в «пантеоне» национальных героев Украины, - Верещук.
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11.02.2021 09:00 Відповісти
Навіть Нюрнберзький процес який розглядав злочини нацистів проти людства і людяності не висував ніяких звинувачень проти націоналістів - бандерівців. Але звідки козломордим путлінским відморозкам з фашистською ********* це знати, якщо їх духовний і ментальний попередник і вчитель кривавий кат комуно - фашистів Йосип Сталін і його послідовники кремлівські фашисти )(уйла заборонили публікувати в кривавій тюрмі народів срср і паРаші матеріали Нюрнберзького процесу? А тепер ці історичні фашисти - маргінали жахливі кацапи брешуть в усю глотку, що ніби навіть в Нюрнберзі судили ОУН-УПА і їхніх вождів в тому числі і С.Бандеру, хоча на процесі їм не те що не винесли вирок, ну хоча б одному єдиному Герою воїну УПА. Але суд навіть повністю відкинув злочинну ініціативу кривавого кремлівського комуно - фашистського режиму висувати необгрунтовані звинувачення проти українських патріотів повстанців пред'явлених кремлем, які хоробро ціною свого життя билися з окупантами сталінськими комуно - фашистами і такими ж фашистами - нацистами гітлера, героїчно вмираючих за свободу, незалежність і суверенітет Соборної Української держави.
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11.02.2021 09:27 Відповісти
Нюрнберзький процес ..Сталін.... срср-это прошлое. Сейчас смотрящие мирового еврейского капитала уничтожают Украину экономически и духовно. У Табачника ( министра образования Украины) з програми історії для 5-го класу вилучили термін "Українська держава". 15 лютого 2013 р., 18:10/ Табачник: "Бандера и Шухевич останутся в истории как националисты и организаторы массовых убийств"/ СБУ подтвердила, что Табачник вернулся в Израиль. /Дмитрий Табачник: музейный вор и казнокрад Ср, 2012-01-18 09:40
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11.02.2021 10:10 Відповісти
-
Современным учёным давно стало понятно, что главным признаком любого этноса является, собственно, его генетический код.
Американцы, индусы и ирландцы....... говорят по-английски, но англичанами все они от этого не стали. Также и придуманные в 18 веке будто бы "россияне -русские" со своим хоть и тоже тогда же придуманным искусственным околославянским языком они все сплошные москали ( татаро-угро-финны ). Харьковские генетики -биологи ещё в 2007 г., провели тщательные генетические исследования и выяснили, что геном славян украинцев сильно приближен к геному южных славян (болгары, сербы, хорваты, македонцы, словенцы) но не имеет ничего общего с наполовину угро -финским и наполовину ордынским российским. Тем самым окончательно была поставлена точка в тщательно культивируемом мифе о совместных исторических корнях и братстве славян украинцев и монголоидных угро-финнов замаскировавшихся с 18 века под якобы россиян -русских, которые не являются для нас украинцев в этническом плане даже дальними родственниками.
Историю москалей этой лапотной -орды исказили российские историки тюркского происхождения, начиная от Кара-Мурзы (Карамзина). Надо откровенно сказать, что такого уровня фальсификации исторических фактов, такого издевательства над историей соседних прежде славянских народов и своего собственного не славянского а народа монголоидных -москалей еще не позволяла себе ни одна другая историография мира.
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11.02.2021 09:04 Відповісти
Более того, так называемые "русские" имеют отношение к нам, славянам, не более чем однокоренные слова гонорея и гонорар друг к другу.
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11.02.2021 09:20 Відповісти
Степан Бандера: Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні .СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ !!!
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11.02.2021 09:13 Відповісти
у файному місті займаються потрібною справою
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11.02.2021 11:06 Відповісти
Надо почитать, может пойму почему рашенфашисты так боятся и ненавидят Бандеру.
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11.02.2021 12:24 Відповісти
 
 