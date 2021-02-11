Перевидання збірника статей Бандери представили в Тернополі
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Збірник статей провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери "Перспективи Української Революції" вперше був опублікований 1978 року. Нове видання доповнено науковими коментарями і фото.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Книга "Перспективи Української Революції" сприятиме подоланню тих міфів, за допомогою яких вороги впродовж десятиліть очорнювали та й нині очорнюють ім’я провідника ОУН. Його ім’я викликає велику лють у ворогів. Бо вони розуміють, що ті ідеї, які він висував, підхопили наступні покоління. Тому озброївшись тими знаннями, працями наших ідеологів, як Донцов, Бандера, ми стаємо сильнішими, знаючи, як опонувати ворогам", - сказав під час презентації видання голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
За словами автора передмови книги, доктора політичних наук, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, книга "Перспективи Української Революції" вперше побачила світ 1978 року у Мюнхені.
Нове видання доповнене науковими коментарями до них, іменним та географічним покажчиками, глосарієм рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, світлинами.
За допомогою QR-кодів читач також зможе ознайомитися зі статтями Степана Бандери й інтерв’ю з ним, фотографіями, що стосуються життя та діяльності ОУН, почути голос лідера українських націоналістів.
За словами Сича, передбачається, що знайомство із перевиданим збірником статей Степана Бандери відбудеться в інших містах України.
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Современным учёным давно стало понятно, что главным признаком любого этноса является, собственно, его генетический код.
Американцы, индусы и ирландцы....... говорят по-английски, но англичанами все они от этого не стали. Также и придуманные в 18 веке будто бы "россияне -русские" со своим хоть и тоже тогда же придуманным искусственным околославянским языком они все сплошные москали ( татаро-угро-финны ). Харьковские генетики -биологи ещё в 2007 г., провели тщательные генетические исследования и выяснили, что геном славян украинцев сильно приближен к геному южных славян (болгары, сербы, хорваты, македонцы, словенцы) но не имеет ничего общего с наполовину угро -финским и наполовину ордынским российским. Тем самым окончательно была поставлена точка в тщательно культивируемом мифе о совместных исторических корнях и братстве славян украинцев и монголоидных угро-финнов замаскировавшихся с 18 века под якобы россиян -русских, которые не являются для нас украинцев в этническом плане даже дальними родственниками.
Историю москалей этой лапотной -орды исказили российские историки тюркского происхождения, начиная от Кара-Мурзы (Карамзина). Надо откровенно сказать, что такого уровня фальсификации исторических фактов, такого издевательства над историей соседних прежде славянских народов и своего собственного не славянского а народа монголоидных -москалей еще не позволяла себе ни одна другая историография мира.
- Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.
- Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні .СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ !!!