Скончался известный харьковский педагог Курганов

Известный харьковский педагог, учитель младших классов гимназии "ОЧАГ" Сергей Юрьевич Курганов скончался в возрасте 66 лет.

Курганов ушел из жизни 6 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Харків Times".

Сергей Курганов окончил математический факультет Харьковского педагогического института. Он стоял у истоков многих педагогических концепций - "развивающего обучения", "школы диалога культур".

"Обучение диалогу – это обучение проблемам, — писал Курганов. — Большинство учебных диалогов отличается одной особенностью. Завершаясь, они как бы возвращаются к своему началу. Например, в конце учебного диалога о живом учитель наполняет класс глубокими и острыми проблемами, но не дает их окончательного решения. Над этими проблемами учащиеся, возможно, будут думать всю жизнь".

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"Кто теперь будет разбирать с детьми Евклида в оригинале и переводить Киплинга, кто будет читать Хлебникова и Стругацких? Кто ещё может, не возражая ни одной самой абсурдной детской идее, развить из нее научную теорию? Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что дали нам этот простор для творчества, научили всё пробовать на зуб и искать для всего свои собственные объяснения. Как же невероятно жаль, что Вас больше нет!", — вспоминает о Курганове один из первых его учеников Сергей Переверзев.