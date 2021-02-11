Скончался известный харьковский педагог Курганов
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Известный харьковский педагог, учитель младших классов гимназии "ОЧАГ" Сергей Юрьевич Курганов скончался в возрасте 66 лет.
Курганов ушел из жизни 6 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Харків Times".
Сергей Курганов окончил математический факультет Харьковского педагогического института. Он стоял у истоков многих педагогических концепций - "развивающего обучения", "школы диалога культур".
"Обучение диалогу – это обучение проблемам, — писал Курганов. — Большинство учебных диалогов отличается одной особенностью. Завершаясь, они как бы возвращаются к своему началу. Например, в конце учебного диалога о живом учитель наполняет класс глубокими и острыми проблемами, но не дает их окончательного решения. Над этими проблемами учащиеся, возможно, будут думать всю жизнь".
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"Кто теперь будет разбирать с детьми Евклида в оригинале и переводить Киплинга, кто будет читать Хлебникова и Стругацких? Кто ещё может, не возражая ни одной самой абсурдной детской идее, развить из нее научную теорию? Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что дали нам этот простор для творчества, научили всё пробовать на зуб и искать для всего свои собственные объяснения. Как же невероятно жаль, что Вас больше нет!", — вспоминает о Курганове один из первых его учеников Сергей Переверзев.
Пожалуйста, подождите...
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********
Что такое, нахрен, "функция" для восьмиклассника?