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Скончался известный харьковский педагог Курганов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Скончался известный харьковский педагог Курганов

Известный харьковский педагог, учитель младших классов гимназии "ОЧАГ" Сергей Юрьевич Курганов скончался в возрасте 66 лет.

Курганов ушел из жизни 6 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Харків Times".

Сергей Курганов окончил математический факультет Харьковского педагогического института. Он стоял у истоков многих педагогических концепций - "развивающего обучения", "школы диалога культур".

"Обучение диалогу – это обучение проблемам, — писал Курганов. — Большинство учебных диалогов отличается одной особенностью. Завершаясь, они как бы возвращаются к своему началу. Например, в конце учебного диалога о живом учитель наполняет класс глубокими и острыми проблемами, но не дает их окончательного решения. Над этими проблемами учащиеся, возможно, будут думать всю жизнь".

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"Кто теперь будет разбирать с детьми Евклида в оригинале и переводить Киплинга, кто будет читать Хлебникова и Стругацких? Кто ещё может, не возражая ни одной самой абсурдной детской идее, развить из нее научную теорию? Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что дали нам этот простор для творчества, научили всё пробовать на зуб и искать для всего свои собственные объяснения. Как же невероятно жаль, что Вас больше нет!", — вспоминает о Курганове один из первых его учеников Сергей Переверзев.

Автор: Ольга Лузан
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Немного знал его. Очень своеобразный человек. Светлая память.
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11.02.2021 08:09 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків..
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11.02.2021 08:16 Ответить
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********
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11.02.2021 08:17 Ответить
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише зміниьюти профіль навчання конкретного закладу. Однак в Києві та під столицею шкіл та садочків вже катастрофічно не вистачає. Забудовники лише будують багатоповерхівки, а куди дівати дітей- нікого не хвилює.
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11.02.2021 08:18 Ответить
Курганов говоришь, о широко известен в узком кругу на фоне развала общеобразовательной системы в Харькове. Харьков потихоньку переходит в место для парадоксов - рядом с умершим на рабочем месте Масельским хоронят сначала основателя Барабашки тов. Кушнарёва застреленного на охоте за должностями, а потом и героя трёх напёрстков господина Гепу Крокодил Гитлеровича. Браво Харьков и харьковчане - вот потому мы и не знаем кто такой Курганов.
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11.02.2021 11:12 Ответить
Принципиальная ошибка нынешней системы образования - принцип "от общего к частному". Конечно, так проще структурировать материал, но большинство детей, не поняв исходные абстрактные понятия понуждается к тупому заучиванию непонятного, о последующего почти пожизненного отвращению к учёбе....
Что такое, нахрен, "функция" для восьмиклассника?
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11.02.2021 12:01 Ответить
 
 