Помер відомий харківський педагог Курганов
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Відомий харківський педагог, вчитель молодших класів гімназії "ОЧАГ" Сергій Юрійович Курганов помер у віці 66 років.
Курганов пішов із життя 6 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Харків Times".
Сергій Курганов закінчив математичний факультет Харківського педагогічного інституту. Він стояв біля витоків багатьох педагогічних концепцій - "розвиваючого навчання", "школи діалогу культур".
"Навчання діалогу – це навчання проблемам, – писав Курганов. – Більшість навчальних діалогів відрізняється однією особливістю. Завершуючись, вони як би повертаються до свого початку. Наприклад, у кінці навчального діалогу про живе вчитель наповнює клас глибокими та гострими проблемами, але не дає їх остаточного рішення. Над цими проблемами учні, можливо, думатимуть усе життя".
"Хто тепер буде розбирати з дітьми Евкліда в оригіналі й переводити Кіплінга, хто буде читати Хлєбнікова та Стругацьких? Хто ще може, не заперечуючи жодної найбільш абсурдної дитячої ідеї, розвинути з неї наукову теорію? Велика подяка, Сергію Юрійовичу, що дали нам цей простір для творчості, навчили все пробувати на зуб і шукати для всього свої власні пояснення. Як же неймовірно шкода, що Вас більше немає!" – згадує про Курганова один з перших його учнів Сергій Переверзєв.
Будь ласка, зачекайте...
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********
Что такое, нахрен, "функция" для восьмиклассника?