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Помер відомий харківський педагог Курганов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Помер відомий харківський педагог Курганов

Відомий харківський педагог, вчитель молодших класів гімназії "ОЧАГ" Сергій Юрійович Курганов помер у віці 66 років.

Курганов пішов із життя 6 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Харків Times".

Сергій Курганов закінчив математичний факультет Харківського педагогічного інституту. Він стояв біля витоків багатьох педагогічних концепцій - "розвиваючого навчання", "школи діалогу культур".

"Навчання діалогу – це навчання проблемам, – писав Курганов. – Більшість навчальних діалогів відрізняється однією особливістю. Завершуючись, вони як би повертаються до свого початку. Наприклад, у кінці навчального діалогу про живе вчитель наповнює клас глибокими та гострими проблемами, але не дає їх остаточного рішення. Над цими проблемами учні, можливо, думатимуть усе життя".

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"Хто тепер буде розбирати з дітьми Евкліда в оригіналі й переводити Кіплінга, хто буде читати Хлєбнікова та Стругацьких? Хто ще може, не заперечуючи жодної найбільш абсурдної дитячої ідеї, розвинути з неї наукову теорію? Велика подяка, Сергію Юрійовичу, що дали нам цей простір для творчості, навчили все пробувати на зуб і шукати для всього свої власні пояснення. Як же неймовірно шкода, що Вас більше немає!" – згадує про Курганова один з перших його учнів Сергій Переверзєв.

Автор: Наталя Джума
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Немного знал его. Очень своеобразный человек. Светлая память.
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11.02.2021 08:09 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків..
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11.02.2021 08:16 Відповісти
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********
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11.02.2021 08:17 Відповісти
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише зміниьюти профіль навчання конкретного закладу. Однак в Києві та під столицею шкіл та садочків вже катастрофічно не вистачає. Забудовники лише будують багатоповерхівки, а куди дівати дітей- нікого не хвилює.
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11.02.2021 08:18 Відповісти
Курганов говоришь, о широко известен в узком кругу на фоне развала общеобразовательной системы в Харькове. Харьков потихоньку переходит в место для парадоксов - рядом с умершим на рабочем месте Масельским хоронят сначала основателя Барабашки тов. Кушнарёва застреленного на охоте за должностями, а потом и героя трёх напёрстков господина Гепу Крокодил Гитлеровича. Браво Харьков и харьковчане - вот потому мы и не знаем кто такой Курганов.
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11.02.2021 11:12 Відповісти
Принципиальная ошибка нынешней системы образования - принцип "от общего к частному". Конечно, так проще структурировать материал, но большинство детей, не поняв исходные абстрактные понятия понуждается к тупому заучиванию непонятного, о последующего почти пожизненного отвращению к учёбе....
Что такое, нахрен, "функция" для восьмиклассника?
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11.02.2021 12:01 Відповісти
 
 