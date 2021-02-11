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Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала мировую систему распределения вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

По словам представителей ВОЗ, в настоящее время около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с населением более 2,5 млн людей еще не сделали ни одной инъекции.

"Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию, предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в заявлении.

Организация опубликовала шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса

Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, 5 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 333 446 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. 
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Топ комментарии
+2
Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
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11.02.2021 07:25
+2
Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
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11.02.2021 07:35
+2
Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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11.02.2021 08:07
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Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
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11.02.2021 07:25 Ответить
Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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11.02.2021 08:07 Ответить
Ну так отгородиться от этой "чумы", делов то.
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
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11.02.2021 08:32 Ответить
От нынешнего ковида отгородиться не смогли. Нет оснований надеяться на то, что с его новыми мутациями будет не так же.
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11.02.2021 08:46 Ответить
они (богатые страны) живут по принцЫпу:
Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин - Цензор.НЕТ 2152
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11.02.2021 08:33 Ответить
Это бедные страны по такому принципу живут. Собственно потому они и бедные.
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11.02.2021 08:42 Ответить
Дело в том что где то 3% населения Земли владеют 90 % ее богатств, в Украине похожая ситуация. И эти 3% клали большой хер на всех остальных, хотя помочь другим им ничего не стоит. В Украине похожая ситуация, олигархи ограбившие страну стали богаче за время пандемии и ничем остальным не помогли. И вот тут возникает вопрос, за тысячи лет развития человеческого общества это все чего мы достигли? 3% жадных тварей и 97% терпил? А нужно ли такое общество в модели вселенского творения? И тут начинается самое интересное, но это уже другая история...
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11.02.2021 08:22 Ответить
Все закономерно. Человечество обречено на деградацию во всех смыслах. Туда ему и дорога.
Смерть человекам! (с) Робот Бендер.
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11.02.2021 08:30 Ответить
Смерть не смерть , а деструктор ждёт многих, и живые позавидуют мертвым.
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11.02.2021 08:54 Ответить
А что, кислородной маски в самолете на всех не хватает?
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11.02.2021 08:41 Ответить
Сергей, ВОЗ тебе по-моему достаточно просто объяснило ситуацию.
Довольно странно принести все огнетушители в одну квартиру и тушить только ее, если весь дом на 100 квартир пылает в огне. Не находишь? Подумай об этом на досуге Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин - Цензор.НЕТ 4361
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11.02.2021 10:45 Ответить
Така само "стратегія" ЗЕ-влади:- особливо дивлячись на махінації із закупівлею- без "Богатирьових" не получається- 600 відсотків навар!!! - породнені всі 30 років незалежності!!!
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11.02.2021 07:31 Ответить
Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
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11.02.2021 07:35 Ответить
Сину знаменитого голівудського актора де Ніро,зробили стандартне щеплення,як й іншим малюкам незнаменитих людей.
У сина де Ніро виявили аутизм,в інших дітей-ні.Звичайно,винні лікарі.
Секта антивакцинаторів потужна,десь на рівні свідків Єгови.
(От як довести релігійному фанатику,що його від смерті врятував лікар,а не Бог ?)
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11.02.2021 07:53 Ответить
В цілому логічно. Раз породили й на весь світ розвезли - то маєте й безкоштовно тепер лікувати. Принцип європейський - "забруднювач платить". Мають платити, нічого срати де попало.
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11.02.2021 07:38 Ответить
По вашему коцапы должны всех теперь вакцинировать? Нет спасибо.
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11.02.2021 08:43 Ответить
нужно больше лабораторий, которые способны будут создавать вакцины от разных вирусов и по миру создавать эти лаборатории и Украине тоже нужно инвестировать и добиваться инвестиций от иноземцев и создавать лаборатории и нужно цикл создавать от обучения и обмена опыта с США и Британией и Германией, до потом работы в лабораториях и также сотрудничеству с выше перечисленными странами в отраслях биологических и химических. И также Украине нужно исследовать и заниматься геномом человека и редакцией генома - это поможет избавить человека вообще от болезней в будущем и сделать людей и здоровыми и умными и красивыми - можно будет редактировать вообще, какие будут дети у людей.
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11.02.2021 07:43 Ответить
Необходимо срочно заявить , что мы страна 4 (четвертого) мира и получить вакцины на всех и бесплатно и в первую очередь.

Хотя и так все знают кто мы.
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11.02.2021 08:00 Ответить
І вами, і "багатими країнами" робиться все, шоб в майбутньому виправдати появу непереможних штамів.
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11.02.2021 08:22 Ответить
Потому они и развитые! Прививают тех, кто вложил свои силы развитие страны.
А те, кто загорал под пальмой или пилил сук - подождут.
Да, и еще не известно, чем обернется массовая вакцинация.
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11.02.2021 08:34 Ответить
Та ні, не той варіант. Коли вірус має полігон для мутацій, то ніяка вакцинація нікому не допоможе. І в першу чергу тут постраждають якраз ті, які вже вакциновані, тобто, багаті країни. В бідних так-сяк виробиться колективний імунітет проти нового штаму, а багаті будуть надіятись на неефективну прививку.От така ось херня, малята, може статись.
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11.02.2021 08:57 Ответить
А шо если и там и там передушить всех норок.
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11.02.2021 08:37 Ответить
Мысль правильная, но почему она появились ПОСЛЕ того как некоторые убедились что проблема глобальная, а не местечковая. Именно для этой цели и придуман был этот ВОЗ, да вот беда - трио ******* рак да **** успели раньше всех вскочить на него.
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11.02.2021 10:45 Ответить
КИТАЙ ДОЛЖЕН ВСЕМУ МИРУ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ !!!
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11.02.2021 14:31 Ответить
 
 