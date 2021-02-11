Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин
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Всемирная организация здравоохранения раскритиковала мировую систему распределения вакцин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
По словам представителей ВОЗ, в настоящее время около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с населением более 2,5 млн людей еще не сделали ни одной инъекции.
"Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию, предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в заявлении.
Организация опубликовала шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими.
Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, 5 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 333 446 жителей планеты.
Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
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Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
Смерть человекам! (с) Робот Бендер.
Довольно странно принести все огнетушители в одну квартиру и тушить только ее, если весь дом на 100 квартир пылает в огне. Не находишь? Подумай об этом на досуге
У сина де Ніро виявили аутизм,в інших дітей-ні.Звичайно,винні лікарі.
Секта антивакцинаторів потужна,десь на рівні свідків Єгови.
(От як довести релігійному фанатику,що його від смерті врятував лікар,а не Бог ?)
Хотя и так все знают кто мы.
А те, кто загорал под пальмой или пилил сук - подождут.
Да, и еще не известно, чем обернется массовая вакцинация.