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Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала світову систему розподілу вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

За словами представників ВООЗ, наразі приблизно 3/4 усіх щеплень роблять у 10 багатих країнах, водночас у 130 країнах з населенням понад 2,5 млрд людей ще не зробили жодної ін’єкції.

Ця стратегія самознищення коштуватиме життя та засобів для існування, надасть вірусу додаткову можливість мутувати та ухилятися від вакцин та підірве глобальне економічне відновлення.

Організація опублікувала кроки, які допоможуть вирішити ситуацію. Зокрема, експерти ВООЗ пропонують, щоб країни, які вакцинували медичних працівників, ділилися вакцинами з іншими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

Також ВООЗ закликає збільшити виробництво вакцин і ділитися технологіями.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 106, 5 млн випадків коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 333 446 жителів планети.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
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11.02.2021 07:25
+2
Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
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11.02.2021 07:35
+2
Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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11.02.2021 08:07
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Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
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11.02.2021 07:25 Відповісти
Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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11.02.2021 08:07 Відповісти
Ну так отгородиться от этой "чумы", делов то.
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
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11.02.2021 08:32 Відповісти
От нынешнего ковида отгородиться не смогли. Нет оснований надеяться на то, что с его новыми мутациями будет не так же.
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11.02.2021 08:46 Відповісти
они (богатые страны) живут по принцЫпу:
Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин - Цензор.НЕТ 2152
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11.02.2021 08:33 Відповісти
Это бедные страны по такому принципу живут. Собственно потому они и бедные.
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11.02.2021 08:42 Відповісти
Дело в том что где то 3% населения Земли владеют 90 % ее богатств, в Украине похожая ситуация. И эти 3% клали большой хер на всех остальных, хотя помочь другим им ничего не стоит. В Украине похожая ситуация, олигархи ограбившие страну стали богаче за время пандемии и ничем остальным не помогли. И вот тут возникает вопрос, за тысячи лет развития человеческого общества это все чего мы достигли? 3% жадных тварей и 97% терпил? А нужно ли такое общество в модели вселенского творения? И тут начинается самое интересное, но это уже другая история...
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11.02.2021 08:22 Відповісти
Все закономерно. Человечество обречено на деградацию во всех смыслах. Туда ему и дорога.
Смерть человекам! (с) Робот Бендер.
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11.02.2021 08:30 Відповісти
Смерть не смерть , а деструктор ждёт многих, и живые позавидуют мертвым.
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11.02.2021 08:54 Відповісти
А что, кислородной маски в самолете на всех не хватает?
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11.02.2021 08:41 Відповісти
Сергей, ВОЗ тебе по-моему достаточно просто объяснило ситуацию.
Довольно странно принести все огнетушители в одну квартиру и тушить только ее, если весь дом на 100 квартир пылает в огне. Не находишь? Подумай об этом на досуге Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин - Цензор.НЕТ 4361
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11.02.2021 10:45 Відповісти
Така само "стратегія" ЗЕ-влади:- особливо дивлячись на махінації із закупівлею- без "Богатирьових" не получається- 600 відсотків навар!!! - породнені всі 30 років незалежності!!!
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11.02.2021 07:31 Відповісти
Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
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11.02.2021 07:35 Відповісти
Сину знаменитого голівудського актора де Ніро,зробили стандартне щеплення,як й іншим малюкам незнаменитих людей.
У сина де Ніро виявили аутизм,в інших дітей-ні.Звичайно,винні лікарі.
Секта антивакцинаторів потужна,десь на рівні свідків Єгови.
(От як довести релігійному фанатику,що його від смерті врятував лікар,а не Бог ?)
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11.02.2021 07:53 Відповісти
В цілому логічно. Раз породили й на весь світ розвезли - то маєте й безкоштовно тепер лікувати. Принцип європейський - "забруднювач платить". Мають платити, нічого срати де попало.
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11.02.2021 07:38 Відповісти
По вашему коцапы должны всех теперь вакцинировать? Нет спасибо.
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11.02.2021 08:43 Відповісти
нужно больше лабораторий, которые способны будут создавать вакцины от разных вирусов и по миру создавать эти лаборатории и Украине тоже нужно инвестировать и добиваться инвестиций от иноземцев и создавать лаборатории и нужно цикл создавать от обучения и обмена опыта с США и Британией и Германией, до потом работы в лабораториях и также сотрудничеству с выше перечисленными странами в отраслях биологических и химических. И также Украине нужно исследовать и заниматься геномом человека и редакцией генома - это поможет избавить человека вообще от болезней в будущем и сделать людей и здоровыми и умными и красивыми - можно будет редактировать вообще, какие будут дети у людей.
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11.02.2021 07:43 Відповісти
Необходимо срочно заявить , что мы страна 4 (четвертого) мира и получить вакцины на всех и бесплатно и в первую очередь.

Хотя и так все знают кто мы.
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11.02.2021 08:00 Відповісти
І вами, і "багатими країнами" робиться все, шоб в майбутньому виправдати появу непереможних штамів.
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11.02.2021 08:22 Відповісти
Потому они и развитые! Прививают тех, кто вложил свои силы развитие страны.
А те, кто загорал под пальмой или пилил сук - подождут.
Да, и еще не известно, чем обернется массовая вакцинация.
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11.02.2021 08:34 Відповісти
Та ні, не той варіант. Коли вірус має полігон для мутацій, то ніяка вакцинація нікому не допоможе. І в першу чергу тут постраждають якраз ті, які вже вакциновані, тобто, багаті країни. В бідних так-сяк виробиться колективний імунітет проти нового штаму, а багаті будуть надіятись на неефективну прививку.От така ось херня, малята, може статись.
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11.02.2021 08:57 Відповісти
А шо если и там и там передушить всех норок.
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11.02.2021 08:37 Відповісти
Мысль правильная, но почему она появились ПОСЛЕ того как некоторые убедились что проблема глобальная, а не местечковая. Именно для этой цели и придуман был этот ВОЗ, да вот беда - трио ******* рак да **** успели раньше всех вскочить на него.
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11.02.2021 10:45 Відповісти
КИТАЙ ДОЛЖЕН ВСЕМУ МИРУ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ !!!
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11.02.2021 14:31 Відповісти
 
 