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Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о начале вакцинации от COVID-19:

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Относительно физической поставки вакцины - мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", - сказал министр.

По словам Степанова, ожидается первый миллион доз вакцины AstraZeneca.

"Вчера вечером я лично разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над тем - это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем", - отметил глава Минздрава.

Также читайте: Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
понедельников еще много будет
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11.02.2021 08:55
+1
Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
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11.02.2021 09:03
+1
Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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11.02.2021 10:28
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Конечно начнут. Кабмин, квартал, ЗЕбанутая фракция в ВР. Для них вакцину уже купили.
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11.02.2021 08:52 Ответить
понедельников еще много будет
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11.02.2021 08:55 Ответить
Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
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11.02.2021 09:03 Ответить
Быдло платит, почему бы и нет?
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11.02.2021 09:09 Ответить
Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем" - Цензор.НЕТ 2084
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11.02.2021 09:06 Ответить
Оборванец ,надо ,что бы Кличко к тебе в гости зашел.Я думаю после этого ты точно забудешь.
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11.02.2021 09:30 Ответить
ты почитай киевлян посты - эстакада "строится" в тыщу раз дольше чем в Японии.
"умник", а если бы к те Чак Норрис зашел? подгузники приготовил, а?
Кличку я скажу - че так и не так, да я и не киевлянин, но грамотно поговорим, а ты - тупо выхватишь поездку к травматологу. Ты пооонел?
гуляй с ветром тогда.
ты ведь не из робких, все те по плечу... лузер.
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11.02.2021 09:53 Ответить
Че так не так через плече недоумок. Ты бы дальше на зоне оборванец ,свою феню тренировал.Или ты из кацарылых недобитков? Кличко скажу,у тебя извилин не хватит ,что либо сказать.
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11.02.2021 10:00 Ответить
Выносливый Дубинский напр. показал шо эстакаду "строят" уже.... ну, китайцы бы уже 5о многоэтажек построили, пока эти..... "строят" сраную эстакаду.
в чем проблема, я не понимаю?
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11.02.2021 10:17 Ответить
- Ляшко! Вакцинируй население! Срочно!
- Так вакцины ж нету!!!
- Ляшко! Вакцинируй! Вакцина будет!!!
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11.02.2021 09:11 Ответить
ну так а шо, как утверждают, 40% всего готовы сделать укол(платно/бесплатно) а остальные? есть ли смысл в ширянии, если вакцинация затянется?
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11.02.2021 09:17 Ответить
Давай, родненький. Для тебя и Ляшка в Нюрнберге уже тряпочкой скамеечку протирают.
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11.02.2021 09:28 Ответить
Понедельников в месяце-ок.4, в году-примерно 48
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11.02.2021 09:42 Ответить
Завтра пятница,надо бухнуть перед веселым понедельником...
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11.02.2021 09:43 Ответить
Ну так адекватные украинцы не собираются вакцынироваться AstraZeneca!!! Данная вакцина не эффективна против новых штамов, опасна для старшего поколения. От нее отказывается все больше стран!
Что делать будем, Степашка? На лицо неэффективное расходование средств из бюджета и тюрьма!
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11.02.2021 10:17 Ответить
Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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11.02.2021 10:28 Ответить
 
 