Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем"
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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Относительно физической поставки вакцины - мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", - сказал министр.
По словам Степанова, ожидается первый миллион доз вакцины AstraZeneca.
"Вчера вечером я лично разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над тем - это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем", - отметил глава Минздрава.
Топ комментарии
+2 михалыч d171ea99
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+1 игорь полковник
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"умник", а если бы к те Чак Норрис зашел? подгузники приготовил, а?
Кличку я скажу - че так и не так, да я и не киевлянин, но грамотно поговорим, а ты - тупо выхватишь поездку к травматологу. Ты пооонел?
гуляй с ветром тогда.
ты ведь не из робких, все те по плечу... лузер.
в чем проблема, я не понимаю?
- Так вакцины ж нету!!!
- Ляшко! Вакцинируй! Вакцина будет!!!
Что делать будем, Степашка? На лицо неэффективное расходование средств из бюджета и тюрьма!