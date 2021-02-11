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Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав точну дату поставки в Україну вакцин проти коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Щодо фізичної поставки вакцини - ми розраховуємо на 15 лютого. Це вакцина, яка поставляється з відповідної країни-виробника", - сказав міністр.
За словами Степанова, очікується перший мільйон доз вакцини AstraZeneca.
"Вчора ввечері я особисто розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Ну, вони працюють над тим - це ж треба технічно завантажити все. Ми розраховуємо, що з понеділка почнемо", - сказав глава МОЗ.
Топ коментарі
+2 михалыч d171ea99
показати весь коментар11.02.2021 08:55
+1 игорь полковник
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+1 Нестор Гуляйполе 4714d125
показати весь коментар11.02.2021 10:28
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Будь ласка, зачекайте...
"умник", а если бы к те Чак Норрис зашел? подгузники приготовил, а?
Кличку я скажу - че так и не так, да я и не киевлянин, но грамотно поговорим, а ты - тупо выхватишь поездку к травматологу. Ты пооонел?
гуляй с ветром тогда.
ты ведь не из робких, все те по плечу... лузер.
в чем проблема, я не понимаю?
- Так вакцины ж нету!!!
- Ляшко! Вакцинируй! Вакцина будет!!!
Что делать будем, Степашка? На лицо неэффективное расходование средств из бюджета и тюрьма!