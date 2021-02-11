Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав точну дату поставки в Україну вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Щодо фізичної поставки вакцини - ми розраховуємо на 15 лютого. Це вакцина, яка поставляється з відповідної країни-виробника", - сказав міністр.

За словами Степанова, очікується перший мільйон доз вакцини AstraZeneca.

"Вчора ввечері я особисто розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Ну, вони працюють над тим - це ж треба технічно завантажити все. Ми розраховуємо, що з понеділка почнемо", - сказав глава МОЗ.

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