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Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав точну дату поставки в Україну вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Щодо фізичної поставки вакцини - ми розраховуємо на 15 лютого. Це вакцина, яка поставляється з відповідної країни-виробника", - сказав міністр.

За словами Степанова, очікується перший мільйон доз вакцини AstraZeneca.

"Вчора ввечері я особисто розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Ну, вони працюють над тим - це ж треба технічно завантажити все. Ми розраховуємо, що з понеділка почнемо", - сказав глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19

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Топ коментарі
+2
понедельников еще много будет
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11.02.2021 08:55
+1
Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
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11.02.2021 09:03
+1
Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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11.02.2021 10:28
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Конечно начнут. Кабмин, квартал, ЗЕбанутая фракция в ВР. Для них вакцину уже купили.
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11.02.2021 08:52 Відповісти
понедельников еще много будет
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11.02.2021 08:55 Відповісти
Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
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11.02.2021 09:03 Відповісти
Быдло платит, почему бы и нет?
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11.02.2021 09:09 Відповісти
Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем" - Цензор.НЕТ 2084
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11.02.2021 09:06 Відповісти
Оборванец ,надо ,что бы Кличко к тебе в гости зашел.Я думаю после этого ты точно забудешь.
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11.02.2021 09:30 Відповісти
ты почитай киевлян посты - эстакада "строится" в тыщу раз дольше чем в Японии.
"умник", а если бы к те Чак Норрис зашел? подгузники приготовил, а?
Кличку я скажу - че так и не так, да я и не киевлянин, но грамотно поговорим, а ты - тупо выхватишь поездку к травматологу. Ты пооонел?
гуляй с ветром тогда.
ты ведь не из робких, все те по плечу... лузер.
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11.02.2021 09:53 Відповісти
Че так не так через плече недоумок. Ты бы дальше на зоне оборванец ,свою феню тренировал.Или ты из кацарылых недобитков? Кличко скажу,у тебя извилин не хватит ,что либо сказать.
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11.02.2021 10:00 Відповісти
Выносливый Дубинский напр. показал шо эстакаду "строят" уже.... ну, китайцы бы уже 5о многоэтажек построили, пока эти..... "строят" сраную эстакаду.
в чем проблема, я не понимаю?
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11.02.2021 10:17 Відповісти
- Ляшко! Вакцинируй население! Срочно!
- Так вакцины ж нету!!!
- Ляшко! Вакцинируй! Вакцина будет!!!
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11.02.2021 09:11 Відповісти
ну так а шо, как утверждают, 40% всего готовы сделать укол(платно/бесплатно) а остальные? есть ли смысл в ширянии, если вакцинация затянется?
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11.02.2021 09:17 Відповісти
Давай, родненький. Для тебя и Ляшка в Нюрнберге уже тряпочкой скамеечку протирают.
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11.02.2021 09:28 Відповісти
Понедельников в месяце-ок.4, в году-примерно 48
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11.02.2021 09:42 Відповісти
Завтра пятница,надо бухнуть перед веселым понедельником...
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11.02.2021 09:43 Відповісти
Ну так адекватные украинцы не собираются вакцынироваться AstraZeneca!!! Данная вакцина не эффективна против новых штамов, опасна для старшего поколения. От нее отказывается все больше стран!
Что делать будем, Степашка? На лицо неэффективное расходование средств из бюджета и тюрьма!
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11.02.2021 10:17 Відповісти
Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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11.02.2021 10:28 Відповісти
 
 