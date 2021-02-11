Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В КГГА просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. Дорожные работники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За минувшие сутки было вывезено 3953 тонны", - говорится в сообщении.
В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.
В столичной администрации просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. По возможности, во время движения просят предоставлять преимущество спецтранспорту, который очищает улицы.
Пожалуйста, подождите...
Вывезти и потратить топливо - решение не хозяйское
Работают постоянно.
Топливо и так и так расходуется.
Да... С отъездом.
МОГЛИ БЫ В УКРАИНЕ ТАКИЕ СОБИРАТЬ
Где колёса?
На чём работает?
Вот где надо брать тягловую силу 😀😀😀
Хорошо воровать снег 😀😀😅
грузоподъемностью не меньше 15 тонн.Такие характеристики позволяют за один рейс вывозить до 25-30 кубометров снега, насыпанного с большой горкой. Вес такой снежной массы составляет 10-15 тонн, в зависимости от плотности и влажности.
Теперь делим: 4 тыс. тонн на 10 тонн.
Вопрос: наблюдали жители столицы колонны дикого количества машин?
Вывод: каждую снежную зиму наблюдаем одинаковую систему приписок!
И главное, не подавятся!!!
ну блин, помолюсь как там..... да пусть Афине, шоп вернули все взад, а не то....
НЕ ХОЧЕТ ВЛАСТЬ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ
ГОТОВТЕСЬ К БОЛЬШЕМУ ПАВОДКУ!!!