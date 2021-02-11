Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА

В КГГА просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. Дорожные работники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За минувшие сутки было вывезено 3953 тонны", - говорится в сообщении.

В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.

В столичной администрации просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. По возможности, во время движения просят предоставлять преимущество спецтранспорту, который очищает улицы.

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