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КГГА (1035) Киев (10131) непогода (473) снегопад (329)

Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА

В КГГА просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке. Дорожные работники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За минувшие сутки было вывезено 3953 тонны", - говорится в сообщении.

В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.

В столичной администрации просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. По возможности, во время движения просят предоставлять преимущество спецтранспорту, который очищает улицы.

Также читайте: Въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничат 8 февраля, - КГГА

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Топ комментарии
+4
снег и тонны... категории малосовместимые, вывезли кубометров, написали для убедительности для лохтората тонн...
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11.02.2021 10:53
+3
В Киеве ДВЕ снегоплавильные машины.
Работают постоянно.
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11.02.2021 10:52
+2
Снег и тонны. Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 864
Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 5286
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11.02.2021 10:58
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А была в Киеве вроде снегоплавильная машина и все уходило в канализацию
Вывезти и потратить топливо - решение не хозяйское
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11.02.2021 10:49 Ответить
Так машина тоже в канализацию ушла. Растопилась
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11.02.2021 10:51 Ответить
В Киеве ДВЕ снегоплавильные машины.
Работают постоянно.
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11.02.2021 10:52 Ответить
нё видно чет их работы, можёт Кличко опять украл бабло или ёх пёрёбросили напр. на Чёркассы?
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11.02.2021 11:07 Ответить
А какая разница, куда везти - на кучу или на кучу к снегоплавильной машине?
Топливо и так и так расходуется.
Да... С отъездом. Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 7736
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11.02.2021 10:54 Ответить
Так она на колёсах и сама движеться
МОГЛИ БЫ В УКРАИНЕ ТАКИЕ СОБИРАТЬ
Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 6915
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11.02.2021 10:55 Ответить
Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 6273Вот на платформу с колёсами этот ящики
Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 6273
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11.02.2021 10:57 Ответить
Куда движется? Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 622
Где колёса? Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 622
На чём работает? Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 7995
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11.02.2021 11:00 Ответить
Я же пишу- поставить на платформу, как контейнеры возят и медленной перемещать
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11.02.2021 11:02 Ответить
Лучше займись домашними делами. Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 8056
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11.02.2021 11:06 Ответить
Могу Вам рецепт борща написать 😜😜😜
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11.02.2021 11:07 Ответить
А кацапов запрячь уже не вариант?

Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 3984
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11.02.2021 11:07 Ответить
НЕЕТЬ . Не рекламируйте дохлятину - кацапских сволочей ( сволочь - это тягловая сила )
Вот где надо брать тягловую силу 😀😀😀
Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 2999
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11.02.2021 11:12 Ответить
Не. кацапы вполне годятся. Тем более, у кацапов многовековой опыт именно такого занятия.
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11.02.2021 11:55 Ответить
Не, эти тоже не годяться, слабые они, хоть и мышц гора. ))
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11.02.2021 13:23 Ответить
Снігоплавильна машина витрачає в кілька разів більше палива та сприяє партниковому ефекту.
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11.02.2021 12:10 Ответить
И тут воруют... Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 837
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11.02.2021 10:52 Ответить
снег и тонны... категории малосовместимые, вывезли кубометров, написали для убедительности для лохтората тонн...
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11.02.2021 10:53 Ответить
Снег и тонны. Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 864
Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 5286
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11.02.2021 10:58 Ответить
Угу, два пишем - три в уме
Хорошо воровать снег 😀😀😅
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11.02.2021 11:08 Ответить
На всіх вже давно машинах встановлені трекери... Якщо вам відомо, що це..
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11.02.2021 12:13 Ответить
Хм... А чого вивозять? Віталька ж казав будуть топити, так дешевше Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 2238
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11.02.2021 10:54 Ответить
может с Банковой и вывезли, но на остальных улицах те же тонны и остались лежать
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11.02.2021 10:56 Ответить
Правительственный квартал убрали и вокруг Киеврады разумеется. Остальной город в сугробах. Про спальники и говорить не хочется.
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11.02.2021 11:02 Ответить
Итак, самосвал с:объемом кузова не меньше 18 кубометров,
грузоподъемностью не меньше 15 тонн.Такие характеристики позволяют за один рейс вывозить до 25-30 кубометров снега, насыпанного с большой горкой. Вес такой снежной массы составляет 10-15 тонн, в зависимости от плотности и влажности.
Теперь делим: 4 тыс. тонн на 10 тонн.
Вопрос: наблюдали жители столицы колонны дикого количества машин?
Вывод: каждую снежную зиму наблюдаем одинаковую систему приписок!
И главное, не подавятся!!! Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 7137
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11.02.2021 10:59 Ответить
Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 883Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 8397
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11.02.2021 11:12 Ответить
че(р)т вставляет картинки типо не вставило, а потом - две разом... Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 7307
ну блин, помолюсь как там..... да пусть Афине, шоп вернули все взад, а не то.... Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 7567 Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 6706
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11.02.2021 11:14 Ответить
Плюс зарплата водителям - статья расхода
НЕ ХОЧЕТ ВЛАСТЬ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ
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11.02.2021 11:13 Ответить
Всі авто обладнані трекерами і їх пересування контролюються. Як і витрати палива , маршрути та час роботи. Якщо ви така спеціаліст по розчистці снігу - покажіть приклад.. Снігу вистачить..
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11.02.2021 12:40 Ответить
Всі авто обладані трекерами, які фіксують маршрути, пробів, витрату палива і час роботи..
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11.02.2021 12:14 Ответить
Блин, хорошо вам. Снег. В НЛ десять сантиметров снега выпало, то два дня поезда не ходили а на велосипедистов было жалко смотреть. Снег никто не убирал (бо нечем), так он и лежит кучками посреди дороги.
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11.02.2021 11:18 Ответить
писец достижение Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 8793 срочно всех к Герою Украины представить ... Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 8793
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11.02.2021 11:18 Ответить
Эти тонны это про пару улиц Печерска! А с Борщаговки снег вывозится на подкрылках и брызговиках транзитом проезжающих Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 3805
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11.02.2021 11:19 Ответить
4000 кубов воды...надо было в крым отправить гуманитаркой Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 8867
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11.02.2021 11:23 Ответить
а осталось снега в 3 раза больше. Даже в центре если отойти на 100 метров от КМДА лежат кучи снега и главное, никто не убирает, например проулок Шевченка, Малоподвальная улица
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11.02.2021 12:11 Ответить
ну так убери или знакомых попроси - все только возмущаться могут...
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11.02.2021 13:07 Ответить
Покажіть приклад, як правильно прибирати..Вам авто чи трактор виділити?
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11.02.2021 12:41 Ответить
АЛЁ ГАРАЖ.
ГОТОВТЕСЬ К БОЛЬШЕМУ ПАВОДКУ!!!
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11.02.2021 20:02 Ответить
Я просто представил эти погрузо-разгрузочные работы с весовыми комплексами! Когда у нас будут европейские зарплаты и адекватные кредиты?
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12.02.2021 09:39 Ответить
 
 