Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У КМДА просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання. Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни", - йдеться в повідомленні.
Упродовж дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.
У столичній адміністрації просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг. За можливості, під час руху просять надавати перевагу на дорогах спецтранспорту, який очищає вулиці.
Будь ласка, зачекайте...
Вывезти и потратить топливо - решение не хозяйское
Работают постоянно.
Топливо и так и так расходуется.
Да... С отъездом.
МОГЛИ БЫ В УКРАИНЕ ТАКИЕ СОБИРАТЬ
Где колёса?
На чём работает?
Вот где надо брать тягловую силу 😀😀😀
Хорошо воровать снег 😀😀😅
грузоподъемностью не меньше 15 тонн.Такие характеристики позволяют за один рейс вывозить до 25-30 кубометров снега, насыпанного с большой горкой. Вес такой снежной массы составляет 10-15 тонн, в зависимости от плотности и влажности.
Теперь делим: 4 тыс. тонн на 10 тонн.
Вопрос: наблюдали жители столицы колонны дикого количества машин?
Вывод: каждую снежную зиму наблюдаем одинаковую систему приписок!
И главное, не подавятся!!!
ну блин, помолюсь как там..... да пусть Афине, шоп вернули все взад, а не то....
НЕ ХОЧЕТ ВЛАСТЬ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ
ГОТОВТЕСЬ К БОЛЬШЕМУ ПАВОДКУ!!!