Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА

У КМДА просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання. Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни", - йдеться в повідомленні.

Упродовж дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.

У столичній адміністрації просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг. За можливості, під час руху просять надавати перевагу на дорогах спецтранспорту, який очищає вулиці.

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