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Новости Политика Украины
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Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

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Топ комментарии
+18
може заїдуть у підрозділ де сьогодні від кулі кацапського снайпера загинув наш боєць?
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11.02.2021 11:19
+14
Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс - Цензор.НЕТ 8100
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11.02.2021 11:24
+13
Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:

- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.

https://mediananny.com/novosti/2304146#
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11.02.2021 11:27
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може заїдуть у підрозділ де сьогодні від кулі кацапського снайпера загинув наш боєць?
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11.02.2021 11:19 Ответить
Цей сцикун завжди за собою тягне бабу з косою
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11.02.2021 11:28 Ответить
Дебил шо говорить. Надо было пэтрыка с собой взять. Когда он на фронт ездил, кацапы ни разу не стрельнули
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11.02.2021 11:35 Ответить
Тому шо боялись...
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11.02.2021 11:38 Ответить
у цінного кадра влучити? Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 1823
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11.02.2021 14:31 Ответить
Это его послы G-7 туда вытащили? Само ссыкло ни в жисть бы туда не выбралось...
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11.02.2021 11:21 Ответить
Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс - Цензор.НЕТ 8100
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11.02.2021 11:24 Ответить
Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:

- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.

https://mediananny.com/novosti/2304146#
показать весь комментарий
11.02.2021 11:27 Ответить
Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 9988
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11.02.2021 14:43 Ответить
нас ожидает свежий видос, однозначно
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11.02.2021 11:24 Ответить
Счастье, мля, привалило...
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11.02.2021 11:25 Ответить
Немає в нас ані президента , ані Головнокомандуючого майже 2роки !!
.Є гавно командуючий, тому і війна така !
Зе не звертає уваги на поранених бійців і загиблих воїнів, бо не вилазить із д.. пи хла , - все ще шукаю миру 😡
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11.02.2021 11:27 Ответить
Док, скажи Антиколорадосу шо он спалился, активно применяя нёдобукву.
там походу у вас - сёкта, вкл. т.н. затычку в ж. - Кропа.
какие вы смешные там то.... Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 6515
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11.02.2021 11:36 Ответить
2014 -- есть главнокомандующий и еще нет армии
2021 -- есть армия и уже нет главнокомандующего.
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11.02.2021 11:36 Ответить
- И если они будут стрелять, я приеду с послами G7, и эти послы будут попереду меня, и пусть они попробуют стрелять в этих послов..(четырежды "патриот" инициатор убийственного мира) Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 8954
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11.02.2021 11:33 Ответить
Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 3072 Невже поїхало помилки виправляти?
Зеленський разом з послами країн G7 прибув на Донбас - Цензор.НЕТ 5094
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11.02.2021 11:35 Ответить
Які там помилки! "Подкрєпітся" в солдатській їдальні. Чекайте відосика.
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11.02.2021 13:23 Ответить
После Мариупольского видео (перепуганный **********) - НЕ ВЕРЮ, что оно в зону проведения ООС для «общения с военнослужащими» прибудет.......и насчет «послов» - тоже сомнительно.......
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11.02.2021 11:36 Ответить
Ну якщо "передова" в Миколаївській чи Одеській областях, та ще зброю у військових відберуть,то цілком можливо, що прибуде.
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11.02.2021 13:20 Ответить
Робитник - Жритник.
Настолько активно борется и требует, шо харя как у толстого кота на Ютубе - Эй, слышь, дай похавать, а че икра не 40 раз помытая, ану перемыть, падлы, даже покушать спокойно не дают.
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11.02.2021 11:38 Ответить
какая пиступненькая зрадулечка.
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11.02.2021 15:34 Ответить
 
 