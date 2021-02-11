Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

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